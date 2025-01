«G&G»-Awards Wählen Sie das «Gesicht des Jahres» 2024

Die Redaktion von «Gesichter & Geschichten» vergibt auch dieses Jahr wieder die «G&G Awards» – diesmal in Kooperation mit der «Schweizer Illustrierten». In den Kategorien Durchstarter:in national, Durchstarter:in international, Mutmacher:in, Brückenbauer:in und Überflieger:in werden die besten Gesichter und Geschichten aus dem Jahr 2024 ausgezeichnet.

Kategorie Brückenbauer:in

Renzo Blumenthal (48). 2024 sahnt seine Kuh Berna gleich an mehreren renommierten Braunvieh- Meisterschaften Höchstpreise ab. Von der glamourösen Showbühne zur bodenständigen Landwirtschaft: Dem einst schönsten Schweizer gelingt es mühelos, beide Welten miteinander zu verbinden.

Noah Di Bettschen (23). Sei es die Begegnung mit Obdachlosen, sei es die Beobachtung von Sextourismus, sei es die eigene jahrelange Alkoholsucht: Der Toggenburger Künstler verewigt seine Erlebnisse auf der Leinwand und verleiht so auch Menschen am Rande der Gesellschaft Sichtbarkeit.

Stefanie Heinzmann (35). Die Sängerin wagt 2024 den Sprung in die musikalische Intimität: Mit dem Kammermusikensemble «Mikis Takeover» singt sie ihre Songs ohne ihre Band – begleitet nur von klassischen Instrumenten und ihrer Backingsängerin. Damit verbindet sie gekonnt Pop und Klassik.

Kategorie Durchstarter:in national

Judith «Streusel» Erdin (36). In ihrem Blog «streusel.ch» backt und quatscht die gelernte Bäckerin-Konditorin mit prominenten Gästinnen und Gästen – rund 56’000 Menschen folgen ihr dabei auf Instagram. 2024 veröffentlicht die Aargauerin ihr drittes Back-Buch.

Reena Krishnaraja (21). 2024 startet die Appenzell-Ausserrhoderin mit tamilischen Wurzeln mit ihrem ersten Soloprogramm durch. Das Aufeinanderprallen zweier Kulturen sieht die Komikerin heute als Bereicherung. Auch für das Publikum ist ihr Multikulturalismus eine Inspiration.

Jared Lembo (20). Er ist der musikalische Durchstarter des Jahres. Der Gewinner des kleinen Prix Walo erobert 2024 gleich mehrere Schweizer Open Airs. Seine melodischen Songs, eine Mischung aus Pop und Rock, ziehen das Publikum in ihren Bann.

Kategorie Durchstarter:in international

Jodok Cello (36). Eigentlich heisst er Jodok Vuille – wegen seiner Leidenschaft für das Streichinstrument aber nennt er sich ganz einfach Jodok Cello. Seit Bond-Darsteller Pierce Brosnan 2024 eins seiner Videos geteilt hat, geht der gebürtige Emmentaler auf Social Media durch die Decke.

Selina Rotach (27). Die Appenzellerin ist der Shooting-Star der Schweizer Modeszene. Mit ihren Outfits für Nemo sorgt sie 2024 für weltweites Aufsehen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Assistenzdesignerin bei «Akris» von ihren eigenen Entwürfen leben kann.

Lara Wolf. Im Ausland ist die Schauspielerin längst ein Star, in der Schweiz noch eine Unbekannte. 2024 landet die Winterthurerin und Wahl-New-Yorkerin ihren bisher grössten Coup: die Fernsehserie «Those About to Die» mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle.

Kategorie Mutmacher:in

Denise Biellmann (62). Die elffache Profi-Weltmeisterin im Eiskunstlauf gibt 2024 ihr Comeback: Mit 61 Jahren wagt sie bei «Holiday on Ice» den Schritt zurück ins Rampenlicht – und ermutigt damit andere Plus, grosse Träume auch nach 60 noch wahr werden zu lassen.

Giuliano Carnovali (26). Der Influencer, der seit einem schweren Unfall im Rollstuhl sitzt, lässt seine Follower via Social Media an seinem neuen Leben teilhaben. Sein Ziel: anderen Menschen in schweren Zeiten Mut zu machen.

Kings Elliot (30). Die Schwyzer Sängerin veröffentlicht 2024ihr Minialbum «I'm Not Always Sad, Sometimes I'm Angry». In ihren Songs offenbart die Wahl-Londonerin, die an einer Borderline-Störung leidet, ihre tiefsten Gefühle – und macht damit auch ihren Fans Mut, stark zu sein.

Kategorie Überflieger:in

Baschi (38). 2024 ist DAS Jahr für den Musiker: Nach zahllosen Nominierungen und 20 Jahren Bühnenpräsenz gewinnt der Sänger den lang ersehnten Swiss Music Award als bester männlicher Künstler. Ein Überflieger, der die Bodenhaftung nicht verloren hat.

Büne Huber (62). Wer ist unser musikalisches Nationalheiligtum, wenn nicht er? Der Sänger der Berner Kultband Patent Ochsner berührt mit seinen Songs Herzen – und verbindet Menschen. Ende2024 erhält er für sein Werk den prestigeträchtigen Prix Suisse.

Priya Ragu (39). Die Toggenburgerin mit tamilischen Wurzeln wirbelt 2024 die Musikbranche auf. Paris, London, New York: Die 39-jährige Sängerin tritt in ausverkauften Clubs rund um den Globus auf. Die «New York Times» feiert die Musik der Schweizerin als «Ost-West-Hybrid vom Feinsten».

Die Gewinnerinnen und Gewinner der fünf Hauptkategorien werden durch die Redaktionen von «Gesichter und Geschichten» und «Schweizer Illustrierte» ermittelt. Aus den insgesamt 15 nominierten Persönlichkeiten wird das «Gesicht des Jahres» gekürt – zu gleichen Teilen von den beiden Redaktionen und von den «G&G»-Zuschauenden und «SI»-Lesenden. Abgestimmt werden kann vom 10. bis 24. Januar 2025. Die Teilnahme ist nur mit einer Schweizer Länderwahl möglich.