Der SRF-Publikumsdialog blickt auf ein intensives Jahr zurück: 114’861 Rückmeldungen und über 26’000 Besucherinnen und Besucher zeigen das anhaltend grosse Interesse am Austausch. Im Gespräch mit «Hallo SRF!» ziehen die Co-Leiterinnen Bilanz.

Was 2025 besonders diskutiert wurde

Die Themenpalette war breit und spiegelte sowohl gesellschaftliche Ereignisse als auch SRF-eigene Entwicklungen wider. Monat für Monat verschoben sich die Schwerpunkte – mal geprägt von grossen Sportereignissen, mal von Programmänderungen oder internationalen Entwicklungen. Die vielen Rückmeldungen bedeuten für das Team vor allem Austausch, Einordnung und gelegentlich auch Überraschungen. «Hallo SRF!» hat die Co-Leiterinnen des Publikumsdialogs, Regula Hollenstein und Sandra Büchi, gefragt, was das Jahr 2025 aus ihrer Sicht besonders geprägt hat.

Top‑Themen im Publikumsdialog von Januar bis Juni 2025.

Top‑Themen im Publikumsdialog von Juli bis Dezember 2025.

Was geschieht mit den Rückmeldungen?

114’861 Rückmeldungen aus dem Publikum hat SRF im Jahr 2025 erhalten – das entspricht rund 315 pro Tag. Die Eingaben erreichen den Publikumsdialog auf verschiedensten Wegen: per Mail, Telefon, Brief oder über Social‑Media‑Kanäle. Sie werden triagiert, nach Themen geordnet und – wo möglich – direkt beantwortet. Fachspezifische Anliegen leitet das Team an die zuständigen Redaktionen und Bereiche weiter und begleitet die Klärung. Aus allen Rückmeldungen entstehen monatliche Auswertungen und Reportings. Wiederkehrende Themen fliessen in Programmentscheide, Erklärstücke, FAQ‑Beiträge oder Verbesserungen in der Bedienerfreundlichkeit ein.

Der SRF-Publikumsdialog im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Der Publikumsdialog stellt den kontinuierlichen Austausch zwischen SRF und seinem Publikum sicher. Er beantwortet Fragen, nimmt Rückmeldungen entgegen und schafft Transparenz über die Arbeit von SRF. Publikumsservice Der Publikumsservice ist die erste Anlaufstelle für alle Anliegen rund um SRF – sei es per Mail, Telefon, Brief oder über die digitalen Kanäle. Er beantwortet sämtliche Anfragen zum Unternehmen und zum Angebot von SRF. Zudem führt er ein internes Monitoring durch und erstellt monatliche Auswertungen Bei ausgewählten Aussenproduktionen ist der Publikumsservice auch vor Ort präsent. Publikumsführungen Planung, Organisation und Durchführung von Führungen an allen SRF-Standorten. Standorten. Einblick in Studios, Produktionsprozesse und Arbeitsweisen. Kontakt Publikumsservice: www.srf.ch/hilfe-kontakt Publikumsführungen: www.srf.ch/sendungen/hallosrf/fuehrungen

Wenn innert Stunden Hunderte Mails eintreffen

Die sechsstellige Zahl der Rückmeldungen zeigt nicht nur das grosse Interesse am Austausch, sondern auch, wie rasch Themen an Bedeutung gewinnen können. «Wir haben inzwischen viel Erfahrung im Umgang mit grossen Mengen», sagt Sandra Büchi, «aber Peaks wie nach der Tragödie in Crans Montana fordern uns jedes Mal heraus». Wenn innert Stunden Hunderte von Mails eintreffen, braucht es Struktur und starke Nerven.

Bei allem Druck und Stress verlieren wir nie den Humor.

Genau deshalb arbeitet das Team mit klaren Abläufen. «Am Telefon müssen wir Generalistinnen und Generalisten sein, aber in der Mailbeantwortung haben wir uns spezialisiert», erklärt Regula Hollenstein. Dieser Fokus ermögliche es, auch in intensiven Phasen «sehr speditiv unterwegs» zu sein. Gleichzeitig staunen die beiden immer wieder darüber, welche Erwartungen das Publikum an SRF richtet. Die «Strahlkraft» des Unternehmens führe dazu, dass Menschen mit den unterschiedlichsten Anliegen schreiben, von komplexen Problemlösungsideen bis zu sehr persönlichen Fragen. «Oft denken die Schreibenden, wir hätten Spezialistinnen und Spezialisten für alles im Haus», sagt Sandra. Und nicht selten sei der Ton überraschend scharf. Umso wichtiger seien gegenseitige Unterstützung und eine positive Grundeinstellung. «Bei allem Druck und Stress verlieren wir nie den Humor», erklärt Regula zwinkernd.

Solche positiven und emotionalen Momente sind Highlights, und wir erleben sie täglich.

Dieser Zusammenhalt soll das Team auch 2026 tragen. Und immer wieder gebe es Momente, die den Alltag aufhellen. Dass SRF jede Anfrage persönlich beantwortet, sei für viele Menschen nicht selbstverständlich. Entsprechend seien die Leute oft positiv überrascht, dass sie eine individuelle Antwort mit Stellungnahme oder einem Rechercheergebnis erhalten, sagt Regula. Ihre Kollegin ergänzt: «Es ist schön, zu sehen, dass unsere Arbeit gewürdigt wird.»

Ein weiterer Aspekt, der den Leiterinnen des Publikumsdialogs Freude bereitet: Rückmeldungen, in denen Menschen erzählen, wie eine Sendung sie berührt hat, und sich dafür bedanken. «Solche positiven und emotionalen Momente sind Highlights, und wir erleben sie täglich», resümiert Sandra.