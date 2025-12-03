Ob als Kandidatin, Teilnehmer oder Publikumsgast – es gibt viele Möglichkeiten, bei SRF live dabei zu sein.

Unsere Redaktionen suchen immer wieder Kandidatinnen und Kandidaten für verschiedene Formate. Zudem haben Sie die Möglichkeit, als Publikumsgast kostenlos live dabei zu sein und hautnah mitzuerleben, wie unsere Sendungen entstehen. Auf unserer Webseite «Dabei sein» finden Sie eine Übersicht über sämtliche Mitmach-Möglichkeiten.

Wünschen Sie sich einen vertieften Einblick hinter die Kulissen? An den Standorten Zürich, Bern und Basel bieten wir kostenlose Publikumsführungen an. Auf diesen Rundgängen nehmen Sie erfahrene Mitarbeitende mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Radio und Fernsehen. Alle Informationen dazu finden Sie hier.