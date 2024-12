Per E-Mail teilen

Im «Tagesgespräch Plus» empfangen David Karasek, Simone Hulliger und Karoline Arn Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Das «Tagesgespräch» wird in der Regel live aus dem Radiostudio in Bern gesendet. Allerdings sind auch in diesem Jahr Sendungen mit Publikum vorgesehen: Die Radio-Gesprächssendung wird 2024 viermal vor Publikum als «Tagesgespräch Plus» aus dem Saal des Radiostudios Bern übertragen. Interessierte können sich hier anmelden .

Die Daten für das «Tagesgespräche Plus» im Jahr 2025 werden Anfang Jahr an dieser Stelle bekannt gegeben.