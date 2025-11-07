Wo gibt es Tickets für «Gredig direkt – Menschen 2025»?

Urs Gredig empfängt in «Gredig direkt – Menschen 2025» eine vielfältige Runde an Gästen, welche das Jahr 2025 auf unterschiedlichste Weise geprägt haben, oder denen Spezielles widerfahren ist.

Für die Aufzeichnung der Sendung stehen für unser Publikum Gratistickets zur Verfügung. Melden Sie sich über dieses Formular an und sind Sie am Freitag, 12. Dezember 2025 für den Jahresrückblick live vor Ort im Studio.

Der Publikumsservice wünscht Ihnen gute Unterhaltung!