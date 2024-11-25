«Einstein» führt am 8. Januar 2026 ein grosses Fake-News-Experiment durch. Moderator Tobias Müller sucht dafür drei Familien – seien Sie eine davon!

Heutzutage sind wir einer ständigen Flut von Fakes ausgesetzt und müssen oft sekundenschnell damit umgehen. «Einstein» will herausfinden, welchem Content wir vertrauen, wie schnell wir entscheiden und was wir mit unseren Peers teilen. Zudem: Wie steht es generell um die Resilienz im Umgang mit Fake-News-Content? Und: Was können wir voneinander lernen?

Drei Familien gesucht

Für eine neue Folge der SRF-Wissenschaftssendung «Einstein» wird am 8. Januar 2026 ab 17:00 Uhr ein besonderes Experiment im Verkehrshaus Luzern durchgeführt – moderiert von Tobias Müller.

Die Redaktion sucht dafür drei vierköpfige Familien, die beim Fake-News-Experiment als Familienteams antreten möchten.

Idealerweise umfasst das Team sämtliche Altersgruppen – vom Kind (ab 10 Jahren) bis zu den Grosseltern –, und es besteht in der Familie ein Bewusstsein und lebhaftes Interesse fürs Thema Fake News.

Im Rahmen der Ausstellung «Wirklich?!» wird auf spielerische Weise getestet, wie gut die verschiedenen Generationen mit Nachrichten und Falschinformationen umgehen. Ein spannendes und unterhaltsames Experiment für die ganze Familie!

Interessiert? Die Redaktion freut sich auf Eure Anmeldung mit dem nachfolgenden Formular!