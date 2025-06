Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

SRF zeigt alle 31 Partien der Heim-EM live im TV sowie im Web-Livestream. SRF berichtet in TV und Radio, über die Onlineplattformen sowie Social Media umfassend über die 14. Fussball-Europameisterschaft. Im TV begleiten Kommentator Calvin Stettler und Co-Kommentatorin Rachel Rinast die Spiele des Schweizer Nationalteams.

Ein grosses Augenmerk legt SRF bei der Heim-EM ausserdem auf Zugänge, die über 90 Minuten Fussball hinausgehen. In diversen Gefässen – von «Mona mittendrin» und «Einstein» über die Miniserie «Meilensteine» und Radio-Talks bis zum Video-Podcast «Steilpass – hosted by SRF» mit Moderatorin Sarah Akanji – beleuchtet SRF den Frauenfussball, das Schweizer Nationalteam sowie den Grossevent an sich.

Weitere Informationen zu unserer Berichterstattung gibt es hier.