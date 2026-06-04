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Sport Wie berichtet SRF über die Fussball-WM 2026?

Die Fussball-WM 2026 live bei SRF – mit allen Spielen und vielem mehr.

04.06.2026, 15:05

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Buntes Sport-Logo mit Schriftzug FIFA World Cup 2026.
Legende: SRF

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet die 23. Fussball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA statt. Erstmals nehmen 48 Mannschaften am Turnier teil. SRF begleitet die WM umfassend auf allen Kanälen – im Fernsehen, Radio, auf den Onlineplattformen sowie auf Social Media.

Sämtliche 104 Spiele werden live und mit Kommentar auf srf.ch/sport sowie in der SRF Sport App übertragen. Zudem sind nahezu alle Partien auch im TV zu sehen.

Auch das beliebte Tippspiel wird wieder angeboten. Teilnehmende können in eigenen Tippgruppen sowie gegen Prominente wie Lutz Pfannenstiel antreten.

Alle wichtigen Details zu unserer Berichterstattung gibt es hier.

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Alles im Überblick: srf.ch/hallosrf

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