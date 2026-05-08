Zum ersten Mal seit 2009 und insgesamt zum elften Mal findet die Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer vom 15. bis 31. Mai 2026 in der Schweiz statt. SRF ist hautnah dabei und berichtet umfassend über die WM: An allen 17 Turniertagen begleiten wir das Geschehen live im Fernsehen und Radio sowie online und auf den Social-Media-Kanälen von SRF Sport.

Insgesamt werden 30 Spiele live auf SRF zwei übertragen. Darüber hinaus können sämtliche Partien im kommentierten Livestream mitverfolgt werden. Das tägliche WM-Magazin, das jeweils zwischen 19.15 und 19.45 Uhr auf SRF zwei ausgestrahlt wird, bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern neben Spielzusammenfassungen auch überraschende Geschichten rund um die Heim-WM sowie interessante Gäste.

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