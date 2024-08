SRF-Erlebnistag Basel - «rec.» und «Impact» hautnah

Einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von SRF werfen, die Reportage-Formate «rec.» und «Impact» auf der Bühne erleben sowie Fragen an zwei Hosts stellen: Diese Gelegenheit bot sich dem Publikum im Rahmen des SRF Themas «Faszination Medien» am Erlebnistag in Basel.