In Frankreich sind sie moderne Klassiker: Die «Donjon»-Comics von Sfar und Trondheim. Es gibt über 70 Bände und keine Ende in Sicht. Nun endlich auch wieder als Hörspiel!

Die neuen Folgen

Donald Duck kann einpacken – denn Ente Herbert ist zurück! Er ist der Held im «Donjon». Einer schrägen Fantasy-Welt, bevölkert von veganen Drachen, zaubernden Schweinen und anarchistischen Vampiren.

In Frankreich stehen die «Donjon»-Comics auf eine Stufe mit Asterix, Marsupilami und Co. Und nun hat SRF endlich wieder neue Geschichten aus dem Donjon als Hörspiel adaptiert:

Staffel 3 zum Hören

Was bisher geschah

Wie Ente Herbert vom Hausmeister vom Donjon zum Retter des Donjon wurde – weil er ihn mal für mal an den Rande des Abgrunds bringt –, das können Sie hier nachhören:

Die ersten beiden Staffeln

Und warum soll ich das hören?

Der «Donjon» ist ein grosser Fantasy-Spass: Ein Arsenal an schrägen Figuren und die abgedrehten Geschichten lassen garantiert keine Langeweile aufkommen. Exzellente Sprecher: Im «Donjon» tritt die crème-de-la-crème der deutschsprachigern Synchronsprecher auf – wie Hans-Georg Panczak (Luke Skywalker aus Star Wars), Wolfgang Pampel (Indiana Jones und Han Solo), Marco Kröger (Patrick aus SpongeBob), Hans-Rainer Müller (Krusty der Klown), Olaf Reichmann (Dany Boon) um nur einige zu nennen. Vier Radio-Oscars: bei den New York Festivals World’s Best Radio Programs gab's Silber für die beste Originalmusik und die beste Regie, und Bronze für den besten Sound und das beste Hörspiel. Wahnsinns-Sound: Epische Musik und Sounddesign sorgen dafür, dass man mitten im Donjon ist. Und ein richtiger Geräuschmacher lässt die Knochen knacken. Ob Videogames, Rollenspiele oder Fantasy-Filme: Der «Donjon» spielt mit Klischees. Ein Muss nicht nur für Comic-Fans.

Das ging mir zu schnell. Was ist das nochmal?

Die Comics kenne ich gar nicht!

Wow! Und wie macht man daraus ein Hörspiel?

Und Luke Skywalker macht da auch mit?

Die Figuren im «Donjon»

Donjon-Zeichner Boulet hat extra Illustrationen für die Hörspielserie gemacht:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Nubbel ist der heimliche Star im Donjon. Seine Gegner verschlingt er am Liebsten. Noch lieber behält er sie aber eine Weile im Mund, damit der Geschmack nicht so schnell weggeht; und währenddessen beschimpfen sie ihn noch, die Gegner. In Folge 4 («Nubbeltechnik») steht er im Mittelpunkt. Bildquelle: Boulet/Delcourt/SRF. 1 / 7 Legende: Nubbel ist der heimliche Star im Donjon. Seine Gegner verschlingt er am Liebsten. Noch lieber behält er sie aber eine Weile im Mund, damit der Geschmack nicht so schnell weggeht; und währenddessen beschimpfen sie ihn noch, die Gegner. In Folge 4 («Nubbeltechnik») steht er im Mittelpunkt. Boulet/Delcourt/SRF

Bild 2 von 7. Der Wärter, Besitzer des Donjon. In Folge 3 («Noch ein Donjon») bekommt er es mit unerwarteter Konkurrenz zu tun. Bildquelle: Boulet / Delcourt / SRF. 2 / 7 Legende: Der Wärter, Besitzer des Donjon. In Folge 3 («Noch ein Donjon») bekommt er es mit unerwarteter Konkurrenz zu tun. Boulet / Delcourt / SRF

Bild 3 von 7. Prinzessin Isis mit einem der unzähligen Monster, die den Donjon bevölkern. Isis ist eine wahnsinnig gute Kämpferin, und sorgt in der ersten Staffel für ziemlich viel Aufregung. Bildquelle: Boulet / Delcourt / SRF. 3 / 7 Legende: Prinzessin Isis mit einem der unzähligen Monster, die den Donjon bevölkern. Isis ist eine wahnsinnig gute Kämpferin, und sorgt in der ersten Staffel für ziemlich viel Aufregung. Boulet / Delcourt / SRF

Bild 4 von 7. Alkibiades ist der Hofmagier und Alchemist im Donjon. Bildquelle: Boulet/Delcourt/SRF. 4 / 7 Legende: Alkibiades ist der Hofmagier und Alchemist im Donjon. Boulet/Delcourt/SRF

Bild 5 von 7. Für die Illustrationen zur 1. Staffel hat Zeichner Boulet Collagen gemacht: Und so tauchen der Wärter und Isis in einer Archivaufnahme aus einer SRF-Hörspielproduktion auf. Bildquelle: Boulet/Delcourt/SRF. 5 / 7 Legende: Für die Illustrationen zur 1. Staffel hat Zeichner Boulet Collagen gemacht: Und so tauchen der Wärter und Isis in einer Archivaufnahme aus einer SRF-Hörspielproduktion auf. Boulet/Delcourt/SRF

Bild 6 von 7. Drache Marvin kämpft mit dem Text. Bildquelle: Boulet/Delcourt/SRF. 6 / 7 Legende: Drache Marvin kämpft mit dem Text. Boulet/Delcourt/SRF

Bild 7 von 7. Herbert bei Sprachaufnahmen; der Wärter schaut Hörspielregisseur Kurt Früh über die Schulter. Bildquelle: Boulet/Delcourt/SRF. 7 / 7 Legende: Herbert bei Sprachaufnahmen; der Wärter schaut Hörspielregisseur Kurt Früh über die Schulter. Boulet/Delcourt/SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Menschen hinter den Monstern

Den Cast der ersten Staffel sehen Sie hier: