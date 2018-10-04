Die neuen Folgen
Donald Duck kann einpacken – denn Ente Herbert ist zurück! Er ist der Held im «Donjon». Einer schrägen Fantasy-Welt, bevölkert von veganen Drachen, zaubernden Schweinen und anarchistischen Vampiren.
In Frankreich stehen die «Donjon»-Comics auf eine Stufe mit Asterix, Marsupilami und Co. Und nun hat SRF endlich wieder neue Geschichten aus dem Donjon als Hörspiel adaptiert:
Staffel 3 zum Hören
Was bisher geschah
Wie Ente Herbert vom Hausmeister vom Donjon zum Retter des Donjon wurde – weil er ihn mal für mal an den Rande des Abgrunds bringt –, das können Sie hier nachhören:
Die ersten beiden Staffeln
Und warum soll ich das hören?
- Der «Donjon» ist ein grosser Fantasy-Spass: Ein Arsenal an schrägen Figuren und die abgedrehten Geschichten lassen garantiert keine Langeweile aufkommen.
- Exzellente Sprecher: Im «Donjon» tritt die crème-de-la-crème der deutschsprachigern Synchronsprecher auf – wie Hans-Georg Panczak (Luke Skywalker aus Star Wars), Wolfgang Pampel (Indiana Jones und Han Solo), Marco Kröger (Patrick aus SpongeBob), Hans-Rainer Müller (Krusty der Klown), Olaf Reichmann (Dany Boon) um nur einige zu nennen.
- Vier Radio-Oscars: bei den New York Festivals World’s Best Radio Programs gab's Silber für die beste Originalmusik und die beste Regie, und Bronze für den besten Sound und das beste Hörspiel.
- Wahnsinns-Sound: Epische Musik und Sounddesign sorgen dafür, dass man mitten im Donjon ist. Und ein richtiger Geräuschmacher lässt die Knochen knacken.
- Ob Videogames, Rollenspiele oder Fantasy-Filme: Der «Donjon» spielt mit Klischees. Ein Muss nicht nur für Comic-Fans.
Das ging mir zu schnell. Was ist das nochmal?
Die Comics kenne ich gar nicht!
Wow! Und wie macht man daraus ein Hörspiel?
Und Luke Skywalker macht da auch mit?
Die Figuren im «Donjon»
Donjon-Zeichner Boulet hat extra Illustrationen für die Hörspielserie gemacht:
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Bild 1 von 7. Nubbel ist der heimliche Star im Donjon. Seine Gegner verschlingt er am Liebsten. Noch lieber behält er sie aber eine Weile im Mund, damit der Geschmack nicht so schnell weggeht; und währenddessen beschimpfen sie ihn noch, die Gegner. In Folge 4 («Nubbeltechnik») steht er im Mittelpunkt. Bildquelle: Boulet/Delcourt/SRF.
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Bild 2 von 7. Der Wärter, Besitzer des Donjon. In Folge 3 («Noch ein Donjon») bekommt er es mit unerwarteter Konkurrenz zu tun. Bildquelle: Boulet / Delcourt / SRF.
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Bild 3 von 7. Prinzessin Isis mit einem der unzähligen Monster, die den Donjon bevölkern. Isis ist eine wahnsinnig gute Kämpferin, und sorgt in der ersten Staffel für ziemlich viel Aufregung. Bildquelle: Boulet / Delcourt / SRF.
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Bild 4 von 7. Alkibiades ist der Hofmagier und Alchemist im Donjon. Bildquelle: Boulet/Delcourt/SRF.
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Bild 5 von 7. Für die Illustrationen zur 1. Staffel hat Zeichner Boulet Collagen gemacht: Und so tauchen der Wärter und Isis in einer Archivaufnahme aus einer SRF-Hörspielproduktion auf. Bildquelle: Boulet/Delcourt/SRF.
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Bild 6 von 7. Drache Marvin kämpft mit dem Text. Bildquelle: Boulet/Delcourt/SRF.
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Bild 7 von 7. Herbert bei Sprachaufnahmen; der Wärter schaut Hörspielregisseur Kurt Früh über die Schulter. Bildquelle: Boulet/Delcourt/SRF.
Die Menschen hinter den Monstern
Den Cast der ersten Staffel sehen Sie hier:
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Bild 1 von 6. Hans-Georg Panczak als Herbert. Man kennt ihn als deutsche Stimme von Luke Skywalker aus «Star Wars» oder auch Smithers aus den «Simpons». Im Donjon spricht er Herbert: Und obwohl er kein einziges Mal quakt, hört man doch, dass er eine Ente ist, mit seiner charmanten Mischung aus Hasenfüssigkeit und Aufschneidertum. Bildquelle: SRF / Oscar Alessio.
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Bild 2 von 6. Dominik Zeltner als Gürtel. Wenn im Kino das Licht ausgeht, dann ist seine Stimme zu hören: Dominik Zeltner ist ein vielgebuchter Sprecher für Trailer und Werbung auf Schweizerdeutsch; aber auch in Hörbüchern und Hörspielern ist er immer wieder zu hören. Im «Donjon» spricht er den Gürtel: Der hört nicht auf, Herbert zu piesacken – zum grossen Vergnügen der Hörer! Bildquelle: SRF / Oscar Alessio.
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Bild 3 von 6. Jörg Döring als Marvin. Marvin ist ein furchterregender Kämpfer – und passionierter Muffin-Bäcker. Synchronsprecher Jörg Döring ist die Idealbesetzung für Herberts besten Freund, mit seiner Erfahrung bei unzähligen Zeichentrick- und Anime-Produktionen. Bildquelle: SRF / Oscar Alessio.
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Bild 4 von 6. Olaf Reichmann als Guillaume de la Court. Guillaume de la Court ist der Gegenspieler von Herbert. Und wo alle anderen mit Schwertern kämpfen, fuchtelt Guillaume am Liebsten mit Verträgen herum – denn er ist Anwalt! Der Name spielt übrigens an auf Guillaume Delcourt, in dessen Verlag die «Donjon-Comics» erscheinen. Olaf Reichmann, die deutsche Stimme von Dany Boon, spricht Guillaume. Bildquelle: SRF / Oscar Alessio.
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Bild 5 von 6. Sylvia Steiner als Prinzessin Isis. Prinzessin Isis ist einfach badass. Badass ist auch Sylvia Steiner, die seit gut 30 Jahren als Synchronsprecherin für Videogames, Hörspiele und Zeichentrickserien tätig ist. Bildquelle: SRF / Oscar Alessio.
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Bild 6 von 6. Das Ensemble von Staffel 1. Das Ensemble von Staffel 1: Hans-Georg Panzcak, Wolfram Höll (Regisseur), Dominik Zeltner, Sylvia Steiner, Olaf Reichmann, Jörg Döring, Johannes Mayr (Regisseur). Bildquelle: SRF / Oscar Alessio.