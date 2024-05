Wer sein Recht als Fluggast verletzt sieht, kann beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) eine Anzeige einreichen.

Dies betrifft ausschliesslich Probleme im Flugverkehr (Annullierungen und grosse Verspätungen) sowie die Passagier-Beförderungspflicht der Airlines.

Nicht zuständig ist das Bazl bei Beschwerden zum Gepäcktransport sowie zu Flugtickets, Sitzplatzreservationen oder Sicherheitskontrollen am Flughafen.

Stellungnahme des Bazl zum Fall Hegerer

«Das Bazl hat aufgrund der Anzeige von Herrn und Frau Herger, wie in solchen Fällen üblich, je ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet und am 19.12.2023 von der Fluggesellschaft Swiss eine Stellungnahme verlangt. Diese hat am 25.01.2024 eine umfassende Stellungnahme abgegeben. Die Prüfung derselben ergab, dass Swiss ihre Verpflichtungen gegenüber den Flugpassagieren (inkl. Zahlung einer Ausgleichsleistung) gemäss Fluggastrechteverordnung EU261/2004 erfüllte. Das BAZL konnte keinen Verstoss gegen die Fluggastrechteverordnung feststellen und schloss beide Verfahren ab.» Quelle: Bazl, 9.4.2024

Durch die – nachträgliche – Entschädigungszahlung an das Ehepaar Herger hält sich die Swiss in diesem Fall somit an die geltende Fluggastrechteverordnung.