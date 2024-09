Auch der Ärzteverband FMH meint, dass administrative Vorleistungen in der Arztpraxis, sogenannte präanalytischen Leistungen, mit dem Tarmed bereits abgegolten seien. Das betreffe auch die elektronische Auftragsvergabe. Die FMH schreibt zudem:

«Wir empfehlen unseren Mitgliedern, diese Entschädigungen entweder nicht entgegenzunehmen oder sie weiterzugeben. Wir weisen aber ebenfalls darauf hin, dass sich gewisse Gesundheitsdirektionen in der Romandie gegenüber den in ihrem Kanton tätigen Ärzten und Ärztinnen anders geäussert haben, was zu einer Rechtsunsicherheit in der Romandie geführt hat.»