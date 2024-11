Um im KI-unterstützten «Pick&Go»-Markt einzukaufen, braucht die Kundin die Rewe-App mit einem persönlichen QR-Code. Vor dem ersten Einkauf wird eine Altersüberprüfung durchgeführt, da im Markt auch Alkohol verkauft wird.

Die Einkäufe werden nun direkt in die Einkaufstasche gepackt. Die Produkte müssen weder an einer Kasse noch an einem Zahlterminal oder per Handscanner aktiv erfasst werden. Die Produkterfassung erfolgt durch das Computer-Vision-System automatisch während des Einkaufs. Alles, was die Kundin aus dem Regal nimmt und einpackt, erscheint schliesslich ebenfalls automatisch auf der Quittung in der App.

Sobald sich die Kundin mit dem persönlichen QR-Code auscheckt, werden die Einkäufe mit dem in der App hinterlegten Zahlungsmittel verknüpft und abgebucht.