Long Covid und ME/CFS Falsche Behandlungen in Reha-Kliniken

Stellungnahme Rehakliniken Valens

Daniel Büche, Leiter ärztlicher Dienst der Rehakliniken Valens, zu der die Klinik Gais gehört, kann die Zahlen der Umfrage von Long Covid Schweiz nicht nachvollziehen. Eine eigene Untersuchung habe andere Resultate geliefert. Von 200 befragten Patientinnen und Patienten hätten demnach 80 Prozent eine subjektive oder körperlich messbare Verbesserung festgestellt.

Nur sechs Personen hätten sich eindeutig verschlechtert, so Daniel Büche. Zur Kritik von Jessica Aebi, dass sie zu Therapien gedrängt wurde, sagt Büche: «Das wäre schade, wenn das so erlebt wird.» Man höre immer wieder von Betroffenen, dass sie das für Krankenkasse, für den Arzt oder die IV machen würden. «Das sind keine optimalen Voraussetzungen. Es wäre besser von sich aus zu sagen, ich bin bereit für eine Reha.» Menschen mit einer Belastungsintoleranz sollten nicht in eine Reha. Das werde in den Vorgesprächen zur Therapie und Leistungsfähigkeit besprochen.

Stellungnahme Klinik Hasliberg

Eine weitere auf Long Covid spezialisierte Klinik ist die Rehaklinik Hasliberg AG. Diese äussert sich zu den Zahlen von Long Covid Schweiz wie folgt: «Ein Therapieerfolg von 20-50 Prozent ist bei komplexen chronischen und meist multifaktoriellen Erkrankungen eine beachtliche Quote. Selbst ein geringer Therapieerfolg kann für die Lebensqualität der Betroffenen entscheidend sein.»