Die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB betreiben Nightjet-Linien für die SBB. Der Leiter Fernverkehr nimmt gegenüber «Kassensturz» zu den Problemen Stellung. Bei betroffenen Passagieren würden sich die ÖBB für die Umstände entschuldigen. Es komme dann zu Ausfällen, wenn Nachtzugwagen wegen einer Reparatur ausfallen würden. Wer bei der Buchung einen Kontakt hinterlege, werde bei Problemen benachrichtigt. Allerdings sei dies nur bis eine Stunde vor Abfahrt möglich.

Dass der Standort Zürich besonders betroffen sei, verneint Bauer. Die Probleme mit Ausfällen oder Downgrades würden das gesamte Nachtzugnetz betreffen. Man habe im Moment eine erhöhte Anzahl von Ausfällen und Downgrades, so Bauer: «Das liegt einfach daran, dass wir im Moment alles, was irgendwie Räder hat, in den Dienst setzen, weil die Nachfrage ja sehr hoch ist. Und wir ziehen massiv am Investitionsprogramm, um kurzfristig Besserung zu erreichen.»

Stellungnahme der ÖBB zum Fall von Jonas Nijmolen:

«Als Gründe für die Probleme kann man leider nur sehr generisch den schlechten Zustand der Infrastruktur in Deutschland und die daher notwendigen zahlreichen Reparatur- und Sanierungsmassnahmen bezeichnen. Zusätzlich sind die Eisenbahnlinien am Rhein vor allem in der Nacht sehr stark mit Güterzügen ausgelastet daher führen schon kleinere Störungen zu spürbaren Verspätungen im Betrieb.»

Stellungnahme der ÖBB zum Fall von Sabine Hall:

«Normalerweise werden Reisende über Wagenausfälle und Downgrades durch den ÖBB-Kundenservice informiert. Bei einer geänderten Wagenstellung in der gleichen Komfortkategorie mit reduzierter Kapazität (Singledeck statt Doppeldeck-Schlafwagen) ist die Vorabinfo an Kundinnen und Kunden derzeit aber noch schwierig, da der Kundenservice nicht sagen kann, wer betroffen sein wird und wer nicht. Wir arbeiten aber daran, die geänderte Wagenstellung im Reservierungssystem abzubilden und aufbauend auf dem automatisch umzubuchen. Diese können dann gezielt angeschrieben werden.»