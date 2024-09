100 Millionen verschwunden – Behörden verschlafen Riesenschwindel: Die Schweizer Holzhandelsfirma Sharewood hat weltweit 3000 private Anleger und Firmen um 100 Mio. Franken abgezockt. All diese hofften, mit Investments in Teak-, Balsa- oder Eukalyptusbäume etwas für den Umweltschutz zu tun, und gleichzeitig ihr Vermögen zu vermehren. Doch grösser wurde einzig das Konto der cleveren Sharewood-Vermarkter. Die Zürcher Staatsanwaltschaft und die Finanzmarktaufsicht Finma wussten von den Machenschaften, schritten aber jahrelang nicht ein. Der Frust unter den Anlegern ist gross.

IV-Ärger – Mutter kämpft für ihr Mädchen: Ein 12-jähriges Mädchen erkrankt schwer an Long Covid. Das einst aufgeweckte Kind kann das Bett kaum mehr verlassen, ist völlig entkräftet. Die Mutter beantragt bei der IV einen Rollstuhl. Doch die IV verweigert das rund 20'000 Franken teure Hilfsmittel mit der Begründung: Das Mädchen brauche den Rollstuhl ja nicht, um in die Schule zu gehen. Der Amtsschimmel wiehert. Denn das Kind kann seit eineinhalb Jahren gar nicht mehr zur Schule gehen, weil es so erschöpft ist. Die Mutter verfasst Rekurse, kämpft, erst dann bekommt sie recht. Das Mädchen bekommt am Ende den Elektro-Rollstuhl. Beharrlichkeit zahlt sich manchmal doch aus.

Test «Handstaubsauger» – Der Schrecken aller Staubkörner: Schnell ist es passiert: Die Haferflocken-Packung fliegt quer über den Tisch, der Inhalt verteilt sich auf dem Boden. Gut, wer da einen Handstaubsauger zur Seite hat. Zehn dieser kleinen Dinger hat «Kassensturz» testen lassen. Mit ernüchternden Resultaten: Nur gerade zwei schneiden mit einem «gut» ab. Bei etlichen hingegen wird mehr Staub aufgewirbelt als letztendlich im Beutel landet.