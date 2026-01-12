Ein Arzt behandelt Patientinnen und Patienten falsch. Für die Betroffenen hat das traumatische Folgen. Auch weil eine griffige Meldestelle in der Schweiz fehlt. Weitere Themen in «Kassensturz»: Aufbackgipfeli im Degu-Test und Rubrik «Darf man das?»

Die Themen im Einzelnen:

Arzt behandelt Patienten falsch – griffige Meldestelle gefordert

Ein Arzt behandelt Patientinnen und Patienten falsch. Für die Betroffenen hat das traumatische Folgen. Auch weil sie sich allein gelassen fühlen: Denn es fehlt eine griffige Meldestelle, wie sie in «Kassensturz» beklagen. Fachleute fordern seit Jahren eine niederschwellige Beschwerdestelle – nicht nur für Patienten, sondern auch für Mitarbeitende des Gesundheitswesens.

Aufbackgipfeli im Degustationstest: Die Hälfte fällt durch

«Kassensturz» lässt 12 Aufbackgipfeli der Grossverteiler von geschulten Gaumen testen. Die Jury beurteilt Aussehen, Duft, Aroma und Konsistenz. Das Fazit ist ernüchternd: die Hälfte der degustierten Produkte fällt durch.

«Darf man das?»: Mit 2.Klasse-Billet im Gang zur 1.Klasse stehen

In der Serie «Darf man das?» beantwortet «Kassensturz» Rechtsfragen aus dem Alltag. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können ihr Rechtsempfinden testen. Heute: Darf ich mit einem 2.Klasse-Billet im Gang zum 1.Klasse-Abteil stehen? Darf man das? Mit Kassensturz-Juristin Gabriela Baumgartner.