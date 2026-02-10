Dank «Kassensturz» kommt eine Frau jetzt doch noch zu ihrem Geld. Geld, das die Ausgleichskasse zunächst nicht auszahlen wollte, obschon sie selbst von einem Fehler sprach. Weitere Themen: Abflussreiniger im Test, und Rubrik «Darf man das?»

Die Themen im Einzelnen:

Behörden lenken ein: IV-Rentnerin erhält Fr. 20’000 von der SVA

Dank «Kassensturz» kommt eine IV-Rentnerin jetzt doch noch zu ihrem Geld. Geld, das die Ausgleichskasse des Kantons Zürich (SVA) zunächst nicht auszahlen wollte, obschon sie einen administrativen Fehler eingestanden hatte. Fachleute sprechen von einem richtungsweisenden Entscheid, und Politikerinnen fordern eine Gesetzesänderung.

Abflussreiniger im Test: Der Gewinner ist vegan

Was tun, wenn das Lavabo verstopft? «Kassensturz» lässt zehn Abflussreiniger im Labor testen. Das Ergebnis überrascht: Ein ökologisches Produkt bietet den Chemiekeulen die Stirn, und reinigt Abflussrohre am besten.

«Darf man das?»: Mit dem E-Trotti in die Fussgängerzone

In der Serie «Darf man das?» beantwortet «Kassensturz» Rechtsfragen aus dem Alltag. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können ihr Rechtsempfinden testen. Heute: Darf man mit dem Elektro-Trottinette in die Fussgängerzone fahren? Darf man das? Mit Kassensturz-Juristin Gabriela Baumgartner.