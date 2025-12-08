Günstige, trendige Deko wird dank Influencern – wie Fast Fashion – zum Wegwerfprodukt. Der Trend birgt Schattenseiten: Abfallberge, Massenproduktion, Umweltprobleme. Ausserdem in der Sendung: «Raketen-Trotti» ist für die Strasse ungeeignet. Und: Staubsaug-Roboter im Test.

Die Themen im Einzelnen:

Billige Deko, hoher Preis? – Die wahren Kosten des Fast-Deko-Trends

«Fast Deko» boomt: Ähnlich wie Fast Fashion setzen Ikea, Zara Home oder Søstrene Grene & Co. auf günstige, schnell wechselnde Deko-Kollektionen – beworben von Influencerinnen. Denn die Tendenz zum Wegwerfprodukt verspricht hohe Margen. Schätzungsweise 5 Milliarden Umsatz macht der Möbelmarkt pro Jahr in der Schweiz. Doch der Trend birgt Schattenseiten: wachsende Abfallberge, Massenproduktion und oft fragwürdige Arbeitsbedingungen und Umweltprobleme sind die Kehrseite des Konsumrausches. Experten warnen im «Kassensturz» vor den Folgen für Mensch und Natur.

«Im Ärnscht?» – Raketen-Trotti sorgt für Stirnrunzeln

Mit 55 Stundenkilometer auf dem E-Trottinett über die Strasse brettern. Nur: Mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit sind für die Flitzer auf der Strasse nicht erlaubt. Doch Interdiscount verkauft genau so ein 55 km/h-«Raketen-Trotti». Und – wenn die Kundin will – die Sturzversicherung gleich dazu. Im Ärnscht? «Kassensturz» fragt nach.

Staubsaug-Roboter im Test – Smart, und hungrig nach Strom

Die acht Staubsaug-Roboter, die «Kassensturz» im Labor testen lässt, können Wischen und Saugen gleichzeitig. Doch Wunder darf man von den runden «Putzteufeln» keine erwarten: Auf Teppich saugen sie nur mässig, beim Feuchtwischen variiert die Leistung stark. Einzig der Standby-Verbrauch ist bei allen gleich – «inakzeptabel viel», urteilt der Experte. Immerhin: Zwei Geräte bekommen das Prädikat «gut». Zwei Geräte fallen im Test durch.