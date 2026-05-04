Ärzte, die zusätzlich Geld verlangen in Zusammenhang mit Operationen: Was man vom Ausland kennt, existiert auch in der Schweiz? Die Patientenstelle Zürich kennt Fälle, in denen Summen von «bis zu 10'000 Franken» gefordert wurden. Ist das legal? Und: Schulklasse testet Schulrucksäcke.

Die Themen im Einzelnen:

Cash für OP – Wenn Ärzte zusätzlich kassieren wollen

Ärzte, die zusätzlich Geld verlangen in Zusammenhang mit Operationen: Was man vom Ausland kennt, existiert auch in der Schweiz? Zwei Frauen erzählen, wie Ärzte von ihnen Bargeld forderten, für angeblich nicht-kassenpflichtige Leistungen oder damit sie schneller behandelt würden. Die Patientenstelle Zürich kennt Fälle, in denen von Ärzten Summen von «bis zu 10'000 Franken» in bar zusätzlich zu den Krankenkassen-Zahlungen gefordert wurden. Ist das legal?

«Darf man das?»: Mit Gips-Bein Auto fahren

In der Serie «Darf man das?» beantwortet «Kassensturz» Rechtsfragen aus dem Alltag. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können ihr Rechtsempfinden testen. Heute: Darf ich mit Gips Auto fahren? Mit «Kassensturz»-Juristin Gabriela Baumgartner.

Schulklasse macht Härtetest mit Schulrucksäcken

Schulrucksäcke, getestet von Expertinnen und Experten. Eine Schulklasse aus Olten prüft fünf vielverkaufte Schulrucksäcke auf Wetterfestigkeit, Sichtbarkeit im Dunkeln und auf ihre Robustheit. Dies im Rahmen der Jugend-Medienwoche «Younews». Testgelände: Das Schulhaus Bannfeld.