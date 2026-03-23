Der «Kassensturz»-Test zeigt: Zwei von sieben Elektrorollern können kinderleicht frisiert werden. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) stellt sich kritischen Fragen. Weitere Themen: Tätowierfarbe kann die Gesundheit gefährden und Rubrik «Darf man das?».

Die Themen im Einzelnen:

Elektroroller im Geschwindigkeitsrausch: Frisieren leicht gemacht

Wie kann es sein, dass in der Schweiz Elektroroller verkauft werden, die für den Strassenverkehr gar nicht zugelassen sind? Der «Kassensturz»-Test zeigt: Zwei von sieben Elektrorollern können kinderleicht frisiert werden. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) stellt sich kritischen Fragen.

Gefährlicher Hautschmuck? Tätowierfarbe unter der Lupe

Schätzungsweise jede fünfte Person in der Schweiz ist tätowiert. Allerdings können Tätowierfarben die Gesundheit gefährden: Zu diesem Schluss kommt eine neue Schweizer Studie. «Kassensturz» taucht ein in die Welt der Tattoos, und will wissen: Wie sicher arbeitet die Branche?

«Darf man das?»: Drohne abschiessen, die mich filmt

In der Serie «Darf man das?» beantwortet «Kassensturz» Rechtsfragen aus dem Alltag. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können ihr Rechtsempfinden testen. Heute: Darf ich eine Drohne vom Himmel holen, wenn sie mich auf meinem Grundstück filmt? Darf man das? Mit Kassensturz-Juristin Gabriela Baumgartner.