Online-Betrüger missbrauchen unsere Stimmen und unsere Gesichter für kriminelle Machenschaften. «Kassensturz» zeigt, was heute technisch alles möglich ist. Weitere Themen: Bei Fahrlehrer-Ausbildung viel Geld verloren, und Raclette-Öfeli im Test.

Die Themen im Einzelnen:

Fakt oder Fake? Das «Kassensturz»-Experiment

Vorbei die Zeiten, in denen Betrüger plumpe Phishing-Mails verschickt haben. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz missbrauchen Online-Betrüger unsere Stimmen und unsere Gesichter für kriminelle Machenschaften. Eine Frau, die unter Druck mehrmals Geld einzahlt, verliert so fast eine halbe Million Franken. «Kassensturz» zeigt, was heute möglich ist – und «Kassensturz»-Moderator André Ruch macht ein verwegenes Experiment.

Auf dem Weg zum Fahrlehrer ausgebremst

Wer in der Schweiz Fahrlehrer werden möchte, muss eine eidgenössische Prüfung ablegen. Die Ausbildung dauert lange und kostet viel Geld. In «Kassensturz» klagen angehende Fahrlehrer über einen Kursanbieter: Erhaltene Prüfungszertifikate seien nicht anerkannt, die Ausbildung damit ungültig.

Raclette-Öfeli im Härtetest: Drei Geräte fallen durch

«Kassensturz» lässt zehn Raclette-Öfen im spezialisierten Labor testen: Wie gut ist die Handhabung? Taugt die Grillplatte? Und vor allem: Wie gut schmelzen die Geräte den Käse, und löst er sich einfach von der Schaufel? Fazit: Drei Geräte fallen durch.