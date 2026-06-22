«Kassensturz»-Recherchen zeigen: bei einer Filiale eines Schweizer Grosshändlers wurde abgelaufenes Fleisch verkauft. Etiketten wurden überklebt, um das Ablaufdatum zu verlängern. Was sagt die Firmenleitung? Und: Test Standventilatoren.

Die Themen im Einzelnen:

Filiale eines Grossverteilers fälschte Ablaufdatum von Fleisch

«Kassensturz»-Recherchen zeigen: bei einer Filiale eines Grosshändlers wurde abgelaufenes Fleisch verkauft. Etiketten wurden überklebt und damit das Ablaufdatum verlängert. Das ist verboten, weil das Produkt so nicht mehr sicher ist. Was sagt die Firmenleitung? – Gespräch mit Claudio Beretta von der ZHAW: Sinnvoll umgehen mit Fleisch mit Ablaufdatum.

Feedlot-Fleisch - Edelstücke auf Kosten des Tierwohls

Wer Gourmet-Fleisch aus Südamerika kauft, erwartet gute Qualität. Doch «Kassensturz» zeigt: Farmen in Uruguay halten Rinder nicht artgerecht, um die begehrte intensive Marmorierung im Fleisch zu erzielen. Auch Schweizer Detailhändler verkaufen das Fleisch, ohne auf die umstrittenen Halte- und Fütterungsbedingungen hinzuweisen. Tierschützer kritisieren die Zustände scharf.

Test Standventilatoren – ein Segen für Hitzetage?

Getestet werden zehn Standventilatoren. Welcher Ventilator erzeugt am meisten Wind, welcher bläst am präzisesten? Welcher erfrischt angenehm leise? Die meisten Modelle sind genügend. Doch aufgepasst: in Sachen Sicherheit gibt es Abzüge.