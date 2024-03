Inhalt

Sendungsvorschau - Inserate für die Katz? – Verlag bringt KMU zum Verzweifeln

Ein Verleger treibt KMU mit zur Weissglut: Anzeigenverkäuferinnen verkaufen gleich doppelt und dreifach Inserate in Magazinen und Zeitungen, so eine Insiderin. Doch neue Kunden würden ausbleiben. Ausserdem in der Sendung: Darf man laut Schlagzeug spielen in der Mietwohnung? Und: Nudelsuppen im Test.