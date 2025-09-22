Pharmafirmen, die Produkte auf den Schweizer Markt bringen, lassen Antikörper für Immunpräparate in einem deutschen Tierversuchslabor herstellen – mit Kaninchen in Käfighaltung. Verdeckte Aufnahmen belegen respektlosen Umgang mit Tieren. Und: Test Sekundenkleber.

Die Themen im Einzelnen:

Versteckte Aufnahmen – Kaninchen sterben für Pharma-Produkte: Pharmafirmen, die Produkte auf den Schweizer Markt bringen, lassen Antikörper für Immunpräparate in einem deutschen Tierversuchslabor herstellen – mit Kaninchen in Käfighaltung. Nun zeigen verdeckte Aufnahmen, wie respektlos die Tiere gehalten werden. Obwohl leistungsfähige Methoden zur tierfreien Herstellung von Antikörpern verfügbar sind, sterben schätzungsweise alleine in der EU jedes Jahr über 1 Million Tiere für die Antikörperherstellung.

Tierversuche – Fälle mit hohem Schweregrad nehmen zu: Trotz Wille zu tierfreien Alternativen: Die sogenannten «Schweregrad 3»-Tierversuche mit schwerem Leid für die Tiere nehmen in der Schweiz seit Jahren zu, das bestätigen die neuesten Zahlen. Tierschützer kritisieren: Ein beträchtlicher Teil der Versuche wäre nicht nötig. Fast eine Verfünffachung dieser Versuche über die letzten zehn Jahre hat die ETH Zürich. Die ETH-Vizepräsidentin für Forschung, Annette Oxenius nimmt Stellung.

Test Sekundenleim – Hält er, was er verspricht?: «Kassensturz» testet zwölf Sekundenkleber: Welcher überzeugt am meisten in puncto Klebefestigkeit und Handhabung? Klebt der Leim wirklich innert Sekunden? Fazit: der Günstigste ist der Zweitbeste.