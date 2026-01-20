«Kassensturz»-Moderatorin Bettina Ramseier lässt sich am offenen Feuer vom Profi den richtigen Umgang mit Feuerlöschern zeigen. Weitere Themen: Albtraum Fenstersanierung und umstrittene Sicherheitstests bei Skihelmen.

Die Themen im Einzelnen:

«Kassensturz» zeigt den richtigen Umgang mit Feuerlöschern

In Treppenhäusern, Kinos oder auch in Nachtclubs: Überall stehen Feuerlöscher – bisher meist völlig unbeachtet. Doch wie setze ich diese Geräte im Notfall richtig ein? «Kassensturz»-Moderatorin Bettina Ramseier lässt sich am offenen Feuer vom Profi den richtigen Umgang mit Feuerlöschern zeigen – mit vielen nützlichen Tipps für die Zuschauerschaft.

Albtraum Fenstersanierung: Familie muss um Geld streiten

Eigentlich wollte eine Familie nur ihr Haus sanieren. Doch beim Fenstertausch läuft der Umbau völlig aus dem Ruder: Die Baufirma bestellt zu grosse Fenster, zerstört Mauerteile, und jetzt kommt es zum Rechtsstreit vor Gericht. «Kassensturz» zeigt, warum Baupfusch in der Schweiz zunimmt.

Sicherheitsnormen bei Skihelmen: Weit weg von der Realität?

Wie sicher sind Skihelme? Im Labor werden sie mit 20 km/h getestet – so will es die Norm. Aber entspricht dies der Realität? Auf der Piste erreichen auch mittelmässige Fahrerinnen weit höhere Geschwindigkeiten. Experten fordern eine Anpassung der Prüfnormen. «Kassensturz» konfrontiert die Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu.