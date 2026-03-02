Ein Makler bringt eine Familie wegen der Krankenversicherung in Bedrängnis. Er schliesst ohne ihre Einwilligung Verträge ab. Die Finanzmarktaufsicht zog in einem Jahr tausend Vermittler aus dem Verkehr. Reichen die neuen Regeln? – Dazu: Schlechter Kundendienst von Dyson und Test Fertigpizzas.

Die Themen im Einzelnen:

Mangelhaft – Dyson-Kundendienst

Zahlreiche Kundinnen und Kunden melden sich bei «Kassensturz», weil sie vom Kundendienst von Dyson hängen gelassen werden. Dyson wirbt mit hochstehenden Haushalts-Produkten, der Kundendienst lässt zu wünschen übrig: Monatelanges Warten, vergebliche Anrufe. Qualität sieht anders aus.

Visana schikaniert Familie wegen Krankenkasse

Ein Vermittler schliesst für eine ganze Familie Krankenkassen-Verträge bei Visana ab – ohne ihre Unterschrift und ihre Einwilligung, sowie mit gefälschten Angaben. Die Familie reklamiert sofort, doch die Versicherung lenkt nicht ein, sondern droht mit Pfändungsankündigung. Erst nach über zwei Jahren löst Visana den Fall.

Krankenkassen-Vermittler – Problem ungelöst

Seit eineinhalb Jahren gelten bei der Vermittlung von Krankenkassen-Versicherungen härtere Regeln. Trotz Registrierungspflicht für Vermittler und gedeckelten Provisionen nehmen die Reklamationen von Konsumenten und Konsumentinnen nicht ab. Was unternimmt die Finanzmarktaufsicht? Bettina Ramseier im Gespräch mit Markus Geissbühler, Leiter Aufsicht Versicherungen und Vermittler bei der Finma.

Test Fertigpizzas – Ein Produkt überzeugt

Zwölf Fertigpizzas «Margherita» – gefroren und gekühlt – testet eine fachkundige Jury: Welche schmeckt am besten? «Kassensturz» hat die jeweils teureren Produkte aus den Sortimenten des Detailhandels eingekauft. Trotzdem können nicht alle Produkte überzeugen – Testsiegerin ist ein Produkt von Coop.