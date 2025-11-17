Mit M-Budget oder Prix-Garantie lässt sich viel Geld sparen: Doch wie gesund sind solche Tiefpreisprodukte? In «Kassensturz» gibt eine Ernährungsberaterin Tipps. Weitere Themen: 3a-Anlagen im Vergleich und Rubrik «Darf man das»: Gegenstände auf dem Parkplatz lagern.

Die Themen im Einzelnen:

M-Budget und Prix-Garantie unter der Lupe

Mit M-Budget oder Prix-Garantie lässt sich beim täglichen Einkauf viel Geld sparen: Doch wie gesund sind solche Tiefpreisprodukte? In «Kassensturz» vergleicht eine Lebensmittelexpertin 100 dieser Angebote und analysiert ihre Zusammensetzung. Kann die Billiglinie mit den zum Teil viel teureren Standart-Produkten mithalten?

3a-Anlagen im Vergleich: Mit diesen machen Sie Geld

Sparen mit der Säule 3a macht doppelt Sinn: Sparen für das Alter und sparen bei den Steuern. «Kassensturz» vergleicht 3a-Zinskonten und 3a-Fonds der grössten Deutschschweizer Banken und von3a-Apps. Fazit: Die Renditeunterschiede sind erstaunlich gross.

«Darf man das?»: Waren auf dem Garagenparkplatz lagern

In der Serie «Darf man das?» beantwortet «Kassensturz» Rechtsfragen aus dem Alltag. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können ihr Rechtsempfinden testen. Heute: Darf ich Winterpneus, Velos und Kisten auf dem gemieteten Garagenplatz lagern? Darf man das? Mit Kassensturz-Juristin Gabriela Baumgartner.