Das Label «Made in Italy» steht oft für Qualität und Luxus. Eine «Kassensturz»-Reportage zeigt die dunkle Seite der italienischen Textil-Industrie: 12-Stunden-Tage, sechs Arbeitstage oder extrem niedrige Löhne für viele Arbeiter aus China und Pakistan. Ausserdem: Ein Test von Mini-Beamern.

Die Themen im Einzelnen:

«Made in Italy» – Ausbeutung hinter der Glamour-Fassade

Das Label «Made in Italy» steht oft für Qualität und Luxus. Eine «Kassensturz»-Reportage zeigt die dunkle Seite der italienischen Textil-Industrie: Ausbeutung von Arbeitskräften, selbst im textilen Hochpreissegment.

Besonders in Prato, einem Zentrum der Textilproduktion, arbeiten viele chinesische und pakistanische Migranten unter prekären Bedingungen für «Fast Fashion». Sie sind oft gezwungen, 12 Stunden täglich, sechs Tage die Woche, für extrem niedrige Löhne zu arbeiten.

Gewerkschaften kämpfen für die Rechte der Arbeiter, die sich gegen diese Missstände wehren und deswegen ihre Anstellung verlieren. Und auch die italienische Justiz verstärkt ihre Massnahmen gegen die systematische Ausbeutung von Arbeitskräften. Die «Kassensturz»-Reportage zeigt, dass das begehrte Label «Made in Italy» keine Garantie für faire Arbeitsbedingungen ist – trotz Produktion in der EU.

Test «Mini-Beamer» – Heimkino für wenig Geld?

Beamer werden immer kleiner und günstiger. Sie versprechen Kinoatmosphäre. Doch können die Geräte diese Erwartungen erfüllen? «Kassensturz» hat acht günstige Mini-Beamer-Modelle in einem spezialisierten Labor testen lassen. Nicht nur bei der Bildqualität zeigen sich beim Test grosse Unterschiede. Auch beim Klang können nicht alle Beamer überzeugen: Während einige Modelle guten Bass und klare Höhen bieten, lärmen andere nur.