Die Themen im Einzelnen:
Mangelhafte IV-Gutachten: Betroffenen droht Unrecht
Die Gutachterfirma PMEDA stufte Betroffene falsch ein. Das heisst: Trotz Krankheit gelten sie als arbeitsfähig und erhalten keine IV-Rente. Kassensturz zeigt: Obwohl das Parlament eine Aufarbeitung fordert, könnten die Betroffenen im Stich gelassen werden.
Softshelljacken im Härtetest: Mit einigen wird man richtig nass
Gegen Wind und leichten Regen sollen sie im Idealfall schützen – und trotzdem atmungsaktiv sein: Die Anforderungen an Softshelljacken sind gross. «Kassensturz» lässt 10 Produkte zwischen 70 und 260 Franken im Labor testen. Fazit: Vier Produkte fallen durch, dafür schafft es eine der günstigeren Jacken aufs Siegerpodest
Sendeplatz
Dienstag, 17.03.26, 21:10 Uhr