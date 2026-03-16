Die Gutachterfirma PMEDA stufte Betroffene falsch ein. Trotz Krankheit gelten sie als arbeitsfähig und erhalten keine IV-Rente. «Kassensturz» über Ungerechtigkeiten auf Kosten der Schwächsten. Und «Kassensturz» testet Softshelljacken.

Die Themen im Einzelnen:

Mangelhafte IV-Gutachten: Betroffenen droht Unrecht

Die Gutachterfirma PMEDA stufte Betroffene falsch ein. Das heisst: Trotz Krankheit gelten sie als arbeitsfähig und erhalten keine IV-Rente. Kassensturz zeigt: Obwohl das Parlament eine Aufarbeitung fordert, könnten die Betroffenen im Stich gelassen werden.

Softshelljacken im Härtetest: Mit einigen wird man richtig nass

Gegen Wind und leichten Regen sollen sie im Idealfall schützen – und trotzdem atmungsaktiv sein: Die Anforderungen an Softshelljacken sind gross. «Kassensturz» lässt 10 Produkte zwischen 70 und 260 Franken im Labor testen. Fazit: Vier Produkte fallen durch, dafür schafft es eine der günstigeren Jacken aufs Siegerpodest