«Kassensturz» lässt 13 Messerschärfgeräte von Profis testen. Die Preisspanne reicht von 10 bis knapp 200 Franken. Ein Produkt fällt wegen Verletzungsgefahr durch. Und in der Rubrik «Darf man das?»: Darf man Velos an einen Zaun anketten?

Die Themen im Einzelnen:

Messerschärfgeräte im Test: Gute gibt’s schon ab 10 Franken

«Kassensturz» lässt 13 Messerschärfgeräte von Profis testen. Die Preisspanne reicht von 10 bis knapp 200 Franken, wobei das günstigste Gerät mit guten Noten abschneidet. Dafür fallen vier Produkte im Test durch – zwei davon wegen Verletzungs- und Sicherheitsrisiken. Und: Tipps vom Messerschmied, wie das Messer länger scharf bleibt.

«Darf man das?»: Velos an einen Zaun anketten

In der Serie «Darf man das?» beantwortet «Kassensturz» Rechtsfragen aus dem Alltag. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können ihr Rechtsempfinden testen. Heute: Ein Velo lässt sich fast überall abstellen und auch an Gartenzäune anketten. Doch darf man sein Velo an einen Zaun anketten? Darf man das? Mit «Kassensturz»-Juristin Gabriela Baumgartner.