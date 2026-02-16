In der Schweiz werden erst drei Prozent des Haushalt-Plastiks recycelt. Das soll sich ändern, mit einem neuen schweizweiten Sammelsack. Wie sinnvoll ist Recycling von Kunststoffen? Und lohnt es sich wirtschaftlich? «Kassensturz»-Moderator André Ruch verfolgt, was aus seinem Haushaltsplastik wird.

Die Themen im Einzelnen:

Kritik an Plastik-Recycling: Lohnt es sich überhaupt?

Der neue, gebührenpflichtige Plastik-Recycling-Sack RecyBag soll in der Schweiz die Plastik-Sammelquote erhöhen. Zurzeit werden erst drei Prozent des Haushalts-Plastiks recycelt. Die Umweltorganisation Greenpeace oder auch der Schweizer Konsumentenschutz kritisieren das Plastik-Recycling als zu wenig effizient oder als «Greenwashing». Wie effektiv ist die Wiederverwertung von Kunsstoff? Die Forschung ist sich in dieser Frage nicht einig.

Kunststoff-Recycling: Schwierige Wirtschaftslage

Billig-Importe aus China und den USA machen aktuell Plastik-Recycling defizitär. Die Branche hofft jetzt auf Gesetze, die in neuen Produkten die Verwendung von rezykliertem Plastik vorschreiben. «Kassensturz»-Moderator André Ruch ist zu Besuch in der grössten Sortieranlage für Schweizer Plastik in Österreich und bei Innoplastics, Pionierin im Kunststoff-Recycling.

Intelligente Verpackungen: Design für Recycling

Plastikprodukte können besser recycelt werden, wenn sie aus klar definierten einheitlichen Kunststoffen hergestellt werden. Die Bachmann Group versucht Verpackungen bereits Recycling-fit herzustellen. Doch sie stösst auf Widerstände in der Branche.