Kritik an Plastik-Recycling: Lohnt es sich überhaupt?
Der neue, gebührenpflichtige Plastik-Recycling-Sack RecyBag soll in der Schweiz die Plastik-Sammelquote erhöhen. Zurzeit werden erst drei Prozent des Haushalts-Plastiks recycelt. Die Umweltorganisation Greenpeace oder auch der Schweizer Konsumentenschutz kritisieren das Plastik-Recycling als zu wenig effizient oder als «Greenwashing». Wie effektiv ist die Wiederverwertung von Kunsstoff? Die Forschung ist sich in dieser Frage nicht einig.
Kunststoff-Recycling: Schwierige Wirtschaftslage
Billig-Importe aus China und den USA machen aktuell Plastik-Recycling defizitär. Die Branche hofft jetzt auf Gesetze, die in neuen Produkten die Verwendung von rezykliertem Plastik vorschreiben. «Kassensturz»-Moderator André Ruch ist zu Besuch in der grössten Sortieranlage für Schweizer Plastik in Österreich und bei Innoplastics, Pionierin im Kunststoff-Recycling.
Intelligente Verpackungen: Design für Recycling
Plastikprodukte können besser recycelt werden, wenn sie aus klar definierten einheitlichen Kunststoffen hergestellt werden. Die Bachmann Group versucht Verpackungen bereits Recycling-fit herzustellen. Doch sie stösst auf Widerstände in der Branche.
Dienstag, 17.02.26, 21:10 Uhr