Die Themen im Einzelnen:

SVA verweigert IV-Bezügerin 20'000 Franken

Eine Schweizer IV-Bezügerin erhält während fast 10 Jahren weniger Geld ausbezahlt, als ihr zusteht. Doch die SVA will nur für 5 Jahre Nachzahlungen leisten – der Rest sei verjährt, heisst es. «Kassensturz» fragt nach: Wie ist es möglich, dass ein administrativer Fehler der Ausgleichskasse auf dem Buckel der Versicherten ausgetragen wird?

Discountkette «Action»: Wer zahlt für die tiefen Preise?

«Action» macht sich auf, die Schweiz zu erobern: Die Discountkette mit Sitz in den Niederlanden hat binnen weniger Monate bereits 8 Filialen eröffnet – weitere sollen folgen. «Kassensturz» blickt hinter die Kulissen des Milliardenkonzerns und zeigt, wer den Preis für die günstigen Produkte bezahlt.

Fertigbouillons auf dem Prüfteller: Viel Salz und wenig Gemüse

Fertigbouillons sind praktisch – aber sind sie auch schmackhaft? «Kassensturz» lässt 12 der meistverkauften Gemüsebouillons aus dem Detailhandel von geschulten Gaumen degustieren. Fazit: Am besten schmeckte eines der günstigsten Produkte im Test.