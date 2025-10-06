 Zum Inhalt springen

Kassensturz-Moderatorin
Sendungsvorschau Überteuerte Hilfe – Notfallhandwerker zocken ab

Abfluss verstopft und die Dusche droht zu überschwemmen, oder die Wohnungstüre lässt sich nicht mehr öffnen: Diese Notlagen nutzen manche Notfall-Handwerker schamlos aus und zocken Kundinnen mit überrissenen Preisen ab. Und: Test Hundeboxen.

06.10.2025, 09:49

Die Themen im Einzelnen:

  • Überteuerte Hilfe –  Notfallhandwerker zocken ab: Abfluss verstopft und die Dusche droht zu überschwemmen, oder die Wohnungstüre lässt sich nicht mehr öffnen: Solche Notlagen nutzen manche Notfallhandwerker schamlos aus und zocken Kundinnen mit überrissenen Preisen ab. Allein wegen der Firma Artiflex meldeten sich zahlreiche unzufriedene Zuschauerinnen und Zuschauer bei «Kassensturz». Die «Kassensturz»-Rechtsexpertin gibt Tipps, wie sich solche Kostenfallen vermeiden lassen.
  • «Darf man das?» – Katzennetz am Balkon anbringen: In der Serie «Darf man das?» beantwortet «Kassensturz»-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner Rechtsfragen aus dem Alltag. Eine Zuschauerin hat ein Katzennetz am Balkon angebracht. Die Verwaltung will dies verbieten. Darf sie das?
  • Test Hundeboxen – Nicht alle sind sicher für Vierbeiner: Hunde reisen im Auto nur in einer Hunde-Box wirklich sicher. Diese schützt bei einem Unfall sowohl die Tiere als auch die mitfahrenden Passagiere. «Kassensturz» und TCS haben neun Hundeboxen fürs Auto getestet: Der Crashtest zeigt: Einige der getesteten Modelle sind bei einem Aufprall gefährlich für Hund und Mitfahrende.

Dienstag, 07.10.25, 21:10 Uhr

Kassensturz, 07.10.25, 21:10 Uhr

