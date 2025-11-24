Jedes Jahr werden in der Schweiz Medikamente im Wert von rund 3 Milliarden Franken entsorgt. «Kassensturz» konfrontiert Pharmaindustrie und Zulassungsbehörden. Weiteres Thema: Drei von 12 elektrischen Zahnbürsten fallen im Test durch.

Die Themen im Einzelnen:

Vernichtung von Medikamenten: 5000 Tonnen landen im Feuer

Jedes Jahr werden in der Schweiz Medikamente im Wert von rund 3 Milliarden Franken entsorgt. «Kassensturz» zeigt die Gründe, und will von der Pharmaindustrie und den Zulassungsbehörden wissen, wie dieser Verschwendung von Geld und Heilmitteln der Riegel geschoben werden kann.

Elektrische Zahnbürsten im Test: Drei von 12 fallen durch

Elektrische Zahnbürsten reinigen besser als das Zähneputzen von Hand, sagen die Zahnärzte. «Kassensturz» lässt 12 der meistverkauften elektrischen Zahnbürsten aus dem Detailhandel im spezialisierten Labor testen. Pikant: Das teuerste Gerät schneidet am schlechtesten ab.