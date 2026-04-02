Produzenten und Behörden haben den Rückruf von Babymilch für beendet erklärt: Zurück bleiben verunsicherte Eltern und viele Fragen: Haben Hersteller und Behörden schnell genug reagiert? Weitere Themen in «Kassensturz»: Babymilchpulver im Labortest und dubiose Onlineshops.

Die Themen im Einzelnen:

Verseuchte Babymilch: Verunsicherte Eltern warten auf Antworten

Produzenten und Behörden haben den Rückruf von Babymilch für beendet erklärt. Sie versichern, dass das Problem mit der kontaminierten Säuglingsmilch behoben sei. Zurück bleiben verunsicherte Eltern und viele Fragen: Haben die Schweizer Behörden die richtigen Massnahmen ergriffen? Haben die Hersteller schnell genug und auf transparente Weise reagiert? Antworten in «Kassensturz».

Babymilchpulver im Test: Fast die Hälfte ist «sehr gut»

«Kassensturz» zeigt seit Jahren, dass in Babymilchpulver Schadstoffe stecken: In Tests vor zehn und vor fünf Jahren fand «Kassensturz» wiederholt problematische Stoffe. Die Branche versprach jedes Mal Besserung. Aus aktuellem Anlass schickt «Kassensturz» erneut 10 Milchpulver für Säuglinge ins Labor. Erfreuliches Fazit: Fast die Hälfte erhält sehr gute Noten – ein Produkt allerdings fällt ab.

Dubiose Onlineshops: Wo bleiben die Aufsichtsbehörden?

Anstelle hochwertiger Produkte aus der Schweiz erhalten Kunden Billigramsch aus China: Bei «Kassensturz» häufen sich Meldungen zu zweifelhaften Onlineshops und der Dropshipping-Masche. Warum gehen die Aufsichtsbehörden nicht stärker gegen solche Anbieter vor?