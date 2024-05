Versicherungsfall Wohnungsbrand – Die knausrige Haftpflicht: Ein Wohnungsbrand zieht auch die Nachbarwohnung arg in Mitleidenschaft. Rus, Dreck und Zerstörung sind die Folge. Zusätzlich zum Schock erleidet die unschuldige Nachbarsfamilie noch einen finanziellen Schaden. Denn: Die Haftpflichtversicherung der Brandverursacherin will für den Schaden der Nachbarn nicht aufkommen. Ein Fall über Urteilsunfähigkeit, Kleingedrucktes und die Wichtigkeit von Hausrat- und Haftpflichtversicherungen. Im Studio: «Kassensturz»-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner.

Degustation «Milchschokolade» – Die Unerwartete auf Platz 1: Schokolade – wahre Aromabomben in Tafelform: Um die 800 einzelne Geschmacksnuancen bietet die Nascherei. Und kaum ein anderes Lebensmittel wird so stark mit der Schweiz in Verbindung gebracht. «Kassensturz» wollte deshalb wissen: Welches ist die beste Milch-Schoggi des Landes? Eine professionelle Jury aus allen Sprachregionen testete im Auftrag von «Kassensturz», und seiner Schwestersendungen «Patti Chiari» (RSI) und «A Bon Entendeur» (RTS), zwölf Milchschokoladen. Neben den grossen Anbietern wie «Lindt», «Cailler» und «Frey», sind auch weniger bekannte Marken wie «Alprose» oder «Choba Choba» im Rennen. So viel sei verraten: Die Sieger-Schokolade ist eine Überraschung und das Feld liegt nahe beieinander.

Abholzung für Kakao-Anbau – Der bittere Geschmack der Schokolade: Die wichtigste Zutat für Schokolade ist Kakao. Doch welche Rolle spielt dessen Anbau bei der Abholzung von Regenwäldern, zum Beispiel in Ghana oder der Elfenbeinküste? Ein neues EU-Lieferkettengesetz will da neue Regeln einführen. Zieht die Schweiz mit? Und wie sind die Arbeitsbedingungen vor Ort in Afrika? Stichwort: Kinderarbeit, Spritzmittel, Mindestlöhne. «Kassensturz» blickt in betroffene Länder und diskutiert mit einer ausgewiesenen Expertin, was im Schokolade-Business besser laufen müsste.