Hohen Gewinn versprachen Finanzberater ihrer Kundschaft mit Investitionen in Schweizer Balsamico-Fässer. Doch nach fünfjähriger Lagerung bleiben die Anleger auf ihrem Essig sitzen, die Rendite-Versprechen rücken in weite Ferne. Und: Aufblasbare Camping-Matten im Test.

Die Themen im Einzelnen:

Zweifelhafte Rendite-Versprechen mit Balsamico-Fässern

Mit vollmundigen Gewinn-Versprechen wurden zahlreiche Kleinanleger von Finanzberatern zum Kauf von Apfelessig-Fässern animiert. Von zweistelliger Rendite beim Weiterverkauf war die Rede. Nach fünf Jahren warten die Anleger auf den Verkauf der gelagerten Balsamico-Fässer. Die Verkäuferin bestreitet, Gewinngarantien gegeben zu haben. Was für rechtliche Möglichkeiten haben Betroffene? Gespräch mit Frédéric Krauskopf, Professor für Privatrecht Universität Bern.

Sanität24 – Kunden warten ewig auf Produkte

Monatelanges Warten auf bestellte Artikel oder Bestellungen, die gar nie ausgeliefert wurden. Der Aargauer Online-Händler Sanität24 frustriert und verärgert seine Kundschaft. Insider berichten zudem, wie sie die Käuferinnen und Käufer hinhalten mussten und auch abgelaufene Produkte umgepackt und verkauft wurden.

Test Camping-Matten – Eine schwingt oben aus

Die Camping-Saison steht vor der Türe. «Kassensturz» testet 10 aufblasbare Matten, die auch im Rucksack Platz haben. Kriterien sind: Liegekomfort, Isolation oder Durchstossfestigkeit. Die Testsiegerin überzeugt in verschiedenen Testpunkten.