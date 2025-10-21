Jugendliche testen im «Kassensturz» wie die Profis. Die Jahrgänge 2006 – 2013 können jetzt Test-Projekte einreichen.

Raus aus dem Schulzimmer – rein in den «Kassensturz»

Einmal im Jahr lädt der Kassensturz im Rahmen der Schweizer Jugendmedienwoche YouNews Jugendliche und ganze Schulklassen ein, selbst Produkttests durchzuführen und ihre Projekte einzureichen. Ab sofort ist der Wettbewerb lanciert für YouNews-Kassensturz 2026.

Testen als Schulprojekt

Das Ausarbeiten solcher Testideen – inklusive Vortests – eignet sich für Projektwochen in diversen Schulfächern. Während dem Recherchieren, Herumtüfteln und Ausprobieren kommen ganz nebenbei wertvolle Skills zur Anwendung: kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration. Learning by doing.

So sieht der Projektbeschrieb aus Box aufklappen Box zuklappen Das Produkt: Für welches Produkt hat sich dein Team entschieden und warum wollt ihr es testen? Welche weiteren Hersteller bieten es auch an? Kriterien: Überlegt euch 3-5 für das Produkt entscheidende Qualitätsmerkmale. Testmethoden: Beschreibt, wie ihr die gewählten Kriterien am Produkt prüft. Ihr könnt hier kreativ sein, solange der Test wiederholbar ist und zu präzisen Ergebnissen führt. Erste Erkenntnisse: Notiert eure Beobachtungen und Erkenntnisse aus dem Vor-Test, mit dem ihr euren Test ausprobiert habt. Steckbrief der Teammitglieder: 2-5 Schüler:innen der Jahrgänge 2006-2013. Schreibt die Namen aller Personen im Test-Team auf, mit Alter, Hobbies, Leidenschaften, besonderen Fähigkeiten…

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um mit der Arbeit am Testprojekt zu beginnen und ohne Stress ein Projekt auf die Beine zu stellen.

Mit «Kassensturz»-Profis zusammenarbeiten

Wer den Wettbewerb gewinnt, kann seinen Test zusammen mit «Kassensturz»-Profis umsetzen und filmisch festhalten. Das Team lernt journalistisches Arbeiten kennen und erlebt mit, wie ein Videobeitrag entsteht.

Die Tests der letzten drei Jahre

Der Testbeitrag wird dann im «Kassensturz» und auf dem «Kassensturz»-YouTube-Kanal einem grossen Publikum gezeigt.

Die ganze Klasse gewinnt

So nimmst Du teil! Box aufklappen Box zuklappen Bitte sendet eure Bewerbungen inklusive Projektbeschrieb bis am 30. Januar 2026 an die E-Mail-Adresse younews.kassensturz@srf.ch

Und wir laden euch mit der ganzen Klasse zu einer Führung durch die Fernseh- und Radio-Studios von SRF in Zürich ein, natürlich mit einem Abstecher zum «Kassensturz».