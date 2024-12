Das Ausarbeiten von Testideen für YouNews-«Kassensturz» eignet sich für Projektwochen in diversen Schulfächern.

Nächste Projektwoche: Testen für den «Kassensturz»

Im Rahmen der Schweizer Jugendmedienwoche YouNews lädt der «Kassensturz» Jugendliche der Jahrgänge 2005 – 2012 ein, Testprojekte einzureichen. Einsendeschluss ist der 7. März 2025. Ob in der Freizeit oder im Rahmen eines Schulprojekts – Produkte testen macht Spass und ganz nebenbei eignen sich die Schülerinnen und Schüler Skills in diversen Schulfächern an. Ausserdem schärft das genaue Hinsehen und Definieren von Kriterien den Blick, um künftige Konsumentscheide kompetent zu treffen.

Als Studiogast in der Live-Sendung

Wer den Wettbewerb gewinnt, kann seinen Test zusammen mit «Kassensturz»-Profis umsetzen und filmisch festhalten. Der Testbeitrag wird dann im «Kassensturz» vom 6. Mai 2025 einem grossen Publikum gezeigt, das Team ist Studiogast in der Live-Sendung. Die letzten beiden Jahre sah das so aus:

Frühere YouNews Tests

Die Liste der Kassensturztests ist lang, z.B. aus den Bereichen Gadgets & Elektronik , Haus, Garten & Tiere , Sport & Freizeit , Umwelt & Nachhaltigkeit , Beauty & Mode , Essen & Trinken und vieles mehr. Im Dezember haben wir z.B. Laufbänder unter die Lupe genommen:

Die ganze Klasse gewinnt

Die ganze Klasse des Sieger-Teams lädt Kassensturz zu einer Führung durch die Fernseh- und Radio-Studios von SRF in Zürich ein, natürlich mit einem Abstecher auf die «Kassensturz»-Redaktion. Im Flyer «Dein Test im Kassensturz» stehen alle Details zum Test. Projektbeschriebe können die Test-Teams bis 7. März 2025 an younews.kassensturz@srf.ch mailen.

Flyer zum Downloaden