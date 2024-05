Fachpersonen im Live-Chat Box aufklappen Box zuklappen Romina Mutter VZ Vermögenszentrum Michael Gäumann VZ Vermögenszentrum Michael Schuster Vermögenspartner AG

Was ist der wesentliche Unterschied einer Säule 3a Vorsorge über eine Bank zu der mit einer Versicherung und umgekehrt. Welche Variante wird für mich als single Mann ohne Frau und Kinder empfohlen?

Michael Gäumann: Grundsätzlich ist die Säule 3a Lösung bei einer Bank transparenter, da es lediglich um den Sparprozess geht. Bei einer gemischten Versicherung wir der Sparprozess in der Regel mit diversen Versicherungsdeckungen ergänzt: Todesfallrisikodeckung, Prämienbefreiung, usw. Diese verbrauchen Prämien und sind nicht in jedem Fall nötig, was dann langfristig auf die Rendite drückt. Zusätzlich sind die Versicherungsprodukte in Bezug auf die Kostenstruktur (Provisionen, Abschluss- und Verwaltungskosten sowie Kosten für allfällige Anlageprodukte) undurchsichtiger. Unsere grundsätzliche Empfehlung lautet: Sparen bei der Bank, versichern bei der Versicherung.

Guten Tag. Ich habe gemischte LV abgeschlossen, weil ich selbstständig war. Nun bin ich angestellt und benötige die Erwerbsunfähigkeitsrente nicht mehr. Ist es besser die LV zu künden oder prämienbefreit stellen?

Michael Gäumann: Für diese Entscheidung lohnt es sich Ihre Vorsorgesituation mit einer Vorsorgeanalyse genauer zu durchleuchten. Nur so können Sie fundiert entscheiden, ob die Lebensversicherung noch für Sie passt oder eben nicht. Grundsätzlich haben Sie danach 3 Möglichkeiten: Einen Rückkauf (Police aufheben und Sparkapital auszahlen lassen. In der Regel mit hohen Abschreibern verbunden). Die Police prämienfrei stellen. Daher den Vertrag umwandeln und bis zum Ende der Laufzeit keine Prämien mehr einschiessen. Oder Nr. 3: der Vertrag wie vereinbart bis zum Ablauf weiterführen. Ihre Versicherungsgesellschaft berechnet ihnen gerne die aktuellen Rückkaufs- und Prämienfreistellungswerte.

Guten Tag. Ich habe gemischte LV abgeschlossen, weil ich selbstständig war. Nun bin ich angestellt und benötige die Erwerbsunfähigkeitsrente nicht mehr. Ist es besser die LV zu künden oder prämienbefreit stellen?

Michael Gäumann: Für diese Entscheidung lohnt es sich Ihre Vorsorgesituation mit einer Vorsorgeanalyse genauer zu durchleuchten. Nur so können Sie fundiert entscheiden, ob die Lebensversicherung noch für Sie passt oder eben nicht. Grundsätzlich haben Sie danach 3 Möglichkeiten: Einen Rückkauf (Police aufheben und Sparkapital auszahlen lassen. In der Regel mit hohen Abschreibern verbunden). Die Police prämienfrei stellen. Daher den Vertrag umwandeln und bis zum Ende der Laufzeit keine Prämien mehr einschiessen. Oder Nr. 3: der Vertrag wie vereinbart bis zum Ablauf weiterführen. Ihre Versicherungsgesellschaft berechnet ihnen gerne die aktuellen Rückkaufs- und Prämienfreistellungswerte.

Ab welchem Alter sollte man spätestens anfangen mit Einzahlen? Was finden Sie effektiver, ein Vorsorge-Konto bei der Bank oder bei einer Versicherung oder gar beides?

Michael Gäumann: Grundsätzlich gilt: je früher der Sparprozess begonnen wird, umso mehr profitiert man vom Zinseszinseffekt. Wichtig ist, dass die einbezahlten Beträge nicht plötzlich für etwas anders verwendet werden müssen, also in jungen Jahren nur so viel einzahlen, wie man wirklich langfristig auch entbehren kann. Wir empfehlen klar: Sparen bei der Bank, Versicherungsschutz bei einer Versicherung abzuschliessen.

Ich bin 42 Jahre alt und aktuell beim Sozialamt, weil die IV noch keinen Entscheid bezüglich Rente gefällt hat. Eine Säule 3a hatte ich bisher leider noch nicht. Gibt es im Falle einer Gutsprache der IV Rente, eine Säule 3a zu eröffnen und einzubezahlen? Bei einer IV Rente bezahlt man ja die AHV Beiträge weiterhin selber ein. Dann sollte doch auch eine Säule 3a möglich sein.

Romina Mutter: Sollten Sie eine IV Rente zugesprochen bekommen, können Sie keine Einzahlungen in die Säule 3a tätigen.

Wie muss ich vorgehen, wenn ich aus einem solchen Versicherungsmodell aussteigen will? Welche Aspekte sind zu bedenken?

Michael Schuster: Guten Abend. Zuerst macht es Sinn zu schauen, ob der Risikoschutz (z.B. Todesfall, Erwerbsunfähigkeitsrente oder Prämienbefreiung) noch benötigt wird. Falls nein, geht es um die Rentabilität. Dann müssten Sie die Werte in Erfahrung bringen (aktueller Rückkaufswert, garantierter Endwert bei Fortführung und bei Sistierung/Prämienfreistellung) und berechnen, welche Variante für Sie von heute aus die lukrativste ist. Beachten Sie, dass bei Auflösung/Sistierung der Risikoschutz wegfällt.

Ab wann sollte ich mit dem Anlegen anfangen? Was ist wenn ich bspw. studiere? Bereits während dem Studium anfangen vom Ersparten zu investieren, oder erst wenn ich mit meinem Studium fertig bin und ein festes, regelmässiges Einkommen habe?

Romina Mutter: Sparen bzw. investieren ist immer gut. Man kann nicht früh genug damit starten. Ob sich Säule 3a Einzahlungen bereits während dem Studium lohnen, hängt von Ihrem Einkommen ab. Ist Ihre Steuerbelastung sehr gering, fällt auch der Steuervorteil gering aus. In diesem Fall ist es ratsam zuzuwarten bis das regelmässige Einkommen da ist.

Guten Tag Mein Mann und ich haben uns letztes Jahr ein Haus für unsere vierköpfige Familie gekauft. Mein Mann (49) ist 11 Jahre älter, verdient mehr als das doppelte und erhält Ende Jahr zusätzlich einen Bonus. Er hat eine Lebensversicherung, welche in 6 Jahren ausläuft. Nun fragen wir uns, ob es sinnvoll ist, dass ich ebenfalls eine Lebensversicherung abschliessen, da ich davon ausgehe, dass meine Familie – nach meinem Tod – auch ohne meinen Lohn auskommen würde. gibt es Lebensversicherungen, die eine solche Ausgangslage bei ihren Angeboten berücksichtigen? Danke für die Rückmeldung.

Romina Mutter: In Ihrem Fall muss es nicht zwingend eine Lebensversicherung sein. Prüfen Sie, ob Ihre Liegenschaft auch im Todesfall eines Ehegatten weiterhin tragbar ist. Falls nein, schliessen Sie ein entsprechendes Todesfallkapital bei einer Versicherung ab. Für die Altersvorsorge können Sie Säule 3a Einzahlungen bei einer Bank tätigen. Auch wenn Ihr Einkommen etwas tiefer ausfällt, profitieren Sie von einer tieferen Steuerbelastung als Familie.

Ich bin seit Dezember 2021 pensioniert und beziehe AHV arbeite aber ohne Unterbruch 20% mit einem Salär von 1350 Fr. seither. Wieviel darf ich auf mein 3a einzahlen?

Romina Mutter: Auch nach der Pensionierung dürfen Sie als Erwerbstätiger in die Säule 3a einzahlen. Da Sie keiner aktiven Pensionskasse mehr angeschlossen sind, dürfen Sie 20% Ihres Nettolohnes einzahlen. Dies, auch wenn Sie auf Ihrem aktuellen Lohn keine AHV-Beiträge mehr zahlen müssen.

Ab welchem Betrag in der Säule 3a ist es sinnvoll, das Geld in Fonds anzulegen? Ich gehe davon aus, dass ich das Geld die nächsten 20 Jahre nicht brauche.

Michael Gäumann: Die Art der Anlage hängt primär vom Anlagehorizont ab. Wenn Sie Kapital in 5 Jahren zwingend beziehen müssen, macht es weniger sinn in Aktienfonds zu investieren. Daher empfiehlt sich hier eher etwas zurückhalten zu investieren. Wenn Sie einen langen Anlagehorizont haben empfehlen wir kostengünstige Anlagen wie z.b. ETF’s, da diese über eine längere Zeit höhere Renditen abwerfen.

Wie sieht denn die andere Möglichkeit aus, bei «normaler» Todesfall-Risiko Versicherung? Macht dies Sinn wenn man keine 3a Vers. will? Oder welche Alternativen gibt es dazu? Ziel: Absicherung des Partners/in im Fall Invalidität/Tod bei Eigentum. Früher war diese Versicherung quasi ein Muss, beim Erwerb von Eigentum, weil die Idee dahinter war, wenn dem Partner/in etwas passieren sollte, der andere genügend Kapital und Zeit hat, das Eigentum evtl. zu verkaufen oder nach einer Lösung zu suchen. Deshalb die Frage – ob eine normale Todesfallrisiko Versicherung immer noch die gleiche Absicherung darstellt oder ob es mittlerweile eine andere Versicherung dafür gibt. Besten Dank.

Romina Mutter: Guten Abend, eine reine Risikoversicherung für Invalidität oder Todesfall ist immer noch eine gute Sache, wenn Sie diese auch benötigen. Prüfen Sie zuerst, welche Leistungen Sie auch der 1. Säule, der Pensionskasse und der Unfallversicherung erhalten. Besteht eine Lücke so ist es sinnvoll eine reine Risikoversicherung – vorzugsweise in der Säule 3b – abzuschliessen. So können Sie die Säule 3a Einzahlung fürs Alter bei einer Bank tätigen.

Was tun, wenn ich schon seit Jahren in eine 3a Versicherung der Generali einzahle und dies noch 17 Jahre tun soll? Lohnt sich eine frühzeitige Kündigung trotz hohen Kosten?

Michael Schuster: Guten Abend. Ein grosser Kostenblock wurde mit der Vertragsunterzeichnung der 3a-Versicherung bereits «abgebucht» – die sogenannten Abschlusskosten, d.h. diese sind bereits weg. Es stellt sich nun für Sie die Frage, ob Sie den Risikoteil noch benötigen oder nicht. Falls Sie nicht mehr zwingend auf diesen angewiesen sind, sollten Sie den aktuellen Rückkaufswert sowie die garantierten Werte per Ablauf und bei Prämienfreistellung in Erfahrung bringen. Dies ermöglicht Ihnen eine Rentabilitätsrechnung anzustellen und abzuschätzen, ob Sie die nächsten 17 Jahre weiter in die Police einzahlen oder eben auf ein anderes, neues 3a-Gefäss einzahlen sollen, welches Sie zudem in einem anderen Steuerjahr zwecks Optimierung der Kapitalauszahlungssteuern auflösen können.

Wie kann man vorzeitig aus einem solchen Vertrag aussteigen und macht es Sinn, aus diesem auszusteigen, auch wenn man durch den Ausstieg Geld verliert? Vielen Dank für Ihre Antwort.

Michael Gäumann: Dies hängt etwas davon ab, wie lange der Vertrag noch läuft und wie hoch der Verlust bei einem Rückkauf schlussendlich ist. Wenn Ihre Police noch 2 Jahre läuft, rechnet sich ein Rückkauf in der Regel nicht. Wenn Sie aber noch einen langen Anlagehorizont haben und nach dem Rückkauf das Kapital kostengünstiger und gewinnbringender anlegen, fahren Sie in der Regel so besser.

Sehr geehrte Damen und Herren Ich habe im Jahr 2015 eine Lebensversicherung 3a bei der Zürich Versicherungsgesellschaft abgeschlossen. Ich zahle jeden Monat Fr. 200.- ein. Das Geld ist geplant für die Rente. Für Eigentum ist es vorerst nicht eingeplant. Macht es Sinn die Versicherung so weiterlaufen zu lassen oder soll ich sie auflösen. Beim Auflösen müsste ich natürlich mit einem Verlust rechnen.

Michael Gäumann: den Risikoschutz noch? Wie hoch ist der aktuelle Rückkaufswert? Grundsätzlich kann eine Vorsorgeanalyse Licht ins Dunkel bringen. Hier werden für Sie persönlich berechnet, wie ihre Situation betreffend Risikoschutz (Erwerbsunfähigkeit und Todesfall) sowie Langlebigkeit ausschaut. Danach kann entschieden werden, ob Ihre Lebensversicherung noch passen ist oder nicht.

In welchen Fällen macht es Sinn, eine zweite Säule 3a einzurichten. Lebenssituation, Vermögen etc?

Michael Schuster: Dies hängt vor allem von Ihrem Wohnsitz ab, da sich die Steuertarife beim beim Bezug von Vorsorgegeldern massiv unterscheiden und in der Regel progressiv ausgestaltet sind (d.h. ein höherer Bezugsbetrag wird deutlich höher besteuert). Als Faustregel macht es Sinn, ab rund CHF 40'000 bis 50'000 ein neues 3a-Gefäss zu eröffnen und darauf einzuzahlen, damit ein gestaffelter Bezug möglich ist und die Steuerprogression gebrochen werden kann.

Hallo Ich bin bei Swiss Life bezahle jeden Monat gut 500.- ein diese Lebensversicherung läuft bis zu meiner Pension ca.2032.könnte ich vorher schon einen Teil auzahlen lassen?Ab wann ?wenn ja?

Romina Mutter: Eine Überführung ins private Vermögen ist unter gewissen Voraussetzungen auch schon von Pensionierung möglich: – Wegzug ins Ausland – Bezug für Wohneigentum – Aufnahme einer Selbständigkeit

Ist es zwingend empfohlen, einen Teil des Beitrages in die 3. Säule in einem Versicherungsmodell anzulegen? Oder genügt das Bankenmodell in den meisten Fällen? Persönlich finde ich die Gebühren etc. in den Versicherungsmodellen undurchsichtig und habe deshalb eine Abneigung dazu.

Romina Mutter: Nein, eine Lebensversicherung ist kein muss. Sparen Sie weiterhin mit der Säule 3a bei Ihrer Bank. Es lohnt sich jedoch zu prüfen, ob Ihre Leistungen bei Invalidität und im Todesfall ausreichend sind. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie mit einer reinen Risikoversicherung für Invalidität und/oder Todesfall allfällige Lücken schliessen. Sie Risikoversicherung können Sie im Rahmen der Säule 3b abschliessen. Damit wissen Sie genau, wie viel Sie der Versicherungsschutz kostet.

Wie hoch sollte der Versicherungsanteil maximal sein, also der Teil, welcher man für die Versicherung zahlt und nicht in die 3a fliesst? Wo findet man Hilfe bei der Auswahl und verständliche Infos, damit man nicht nur vom Vertrauen zur Beraterin abhängig ist?

Michael Gäumann: Wie hoch ihre Risikoabdeckung sein muss, lässt sich nur durch eine Vorsorgeanalyse berechnen. Hier werden die Leistungen der 1., 2. und 3 Säule im Bezug auf Risiko (Tod und Invalidität) und Langlebigkeit für Sie berechnet. Danach können entsprechende Lösungen gesucht werden, sofern diese nötig sind. Es bieten z.B. auch Hausbanken oder übrige Finanzdienstleister Vorsorgeanalysen an.

Was ist der Unterschied zwischen eine 3a Säule und eine Lebensversicherung 3a?

Michael Gäumann: Bei der Säule 3a handelt es sich um steuerbegünstigtes Sparen. Dies kann in einer Lebensversicherung 3a wie aber auch einem Bankkonto oder Fondskonto 3a bei einer Bank gemacht werden. Die Lebensversicherung muss dabei eine Versicherungsdeckung beinhalten, bei der Bank entfällt diese. Auch hier unsere Empfehlung: Trennen Sie sparen (Bank) und versichern (Versicherung).

Ich bin 69-jährig und habe immer noch ein 3A Sparkonto bei der Kantonalbank. Macht das überhaupt Sinn oder soll ich dieses Geld in ein normales Sparkonto überweisen?

Romina Mutter: Das Säule 3a Konto können Sie stehen lassen, solange Sie erwerbstätig sind bis maximal zum 70. Altersjahr. Danach danach muss das 3a Konto spätestens aufgelöst werden.

Ich werde Ende Sept. 2026 65 Jahre alt. Bis wann muss ich die 3a-Konti spätestens auszahlen lassen? Bis wann muss ich ein 2. Säule Freizügigkeits-Konto spätestens auszahlen lassen?

Michael Schuster: Säule 3a-Gefässe müssen Sie spätestens per Alter 65 auszahlen lassen. Ein Aufschub über Alter 65 hinaus ist nur möglich, wenn eine weitere AHV-pflichtige Erwerbstätigkeit besteht. Spätestens mit Alter 70 muss dieses Guthaben aber bezogen werden (auch wenn weiterhin eine Erwerbstätigkeit vorliegt). Bisher konnte das Freizügigkeitskonto auch ohne Erwerbstätigkeit max. 5 Jahre über das ordentliche AHV-Alter aufgeschoben werden. Künftig wird dieser Aufschub nur noch gewährt, wenn eine Erwerbstätigkeit vorliegt (analog Säule 3a). Immerhin wurde aber eine Übergangsphase bis Ende 2029 (max. Alter 70) eingebaut – bis dahin ist ein Aufschub des Freizügigkeitsgefässes unabhängig von der Erwerbstätigkeit noch möglich.

Ich habe so eine Versicherung 3a bei Generali seit 2010 und bezahle jeden Monat Fr. 400.- Was soll ich nun tun? Bei Rückkauf erhalte ich mit jedem Jahr weniger als ich einbezahlt habe. Besser jetzt beenden also noch länger sparen auf diese Weise?

Michael Gäumann: Dies hängt davon ab, wie lange der Vertrag noch läuft und wie hoch der Verlust bei einem Rückkauf ist. Wenn Sie noch einen langen Anlagehorizont haben und nach dem Rückkauf das Kapital kostengünstiger und gewinnbringender anlegen, fahren Sie in der Regel so besser. Eine allfällige Risikoabsicherung kann wenn nötig massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse separat bei einer Versicherung abgeschlossen werden.

Guten Tag Kann man argumentieren, dass sich beim Eigenheimkauf eine 3a Lebensversicherung lohnen kann?

Romina Mutter: Beim Eigenheimkauf lohnt es sich zu prüfen, ob die Liegenschaft auch im Todesfall eines Ehe-/Lebenspartners weiterhin tragbar ist. Ist dies nicht der Fall, so empfiehlt es sich ein reines Todesfallkapital bei einer Versicherung abzuschliessen (Säule 3b). Das Sparen für die Altersvorsorge können Sie weiterhin über die Säule 3a bei Ihrer Bank tätigen. Somit haben Sie volle Transparenz und wissen, wie viel Sie sparen und wie viel Sie der Versicherungsschutz kostet.

Ich bin erst gerade 30 geworden und habe ein 3a Konto eröffnet. Empfehlen Sie mir ein Konto oder mehrere zu besitzen, auf die ich in den nächsten Jahren einzahle?

Michael Gäumann: Ja, es kann sinnvoll sein, 2-3 Konten zu führen. Je nach Kanton kann ein gestaffelter Bezug zu Steuervorteilen führen. Ebenfalls verschenken Sie sich nichts, wenn Sie hier etwas diversifizieren.

Sehr geehrte Expert*innen, Unter welchen Umständen ist es sinnvoll in der Säule 3a eine separate Risikoversicherung für Todesfall und/ oder Invalidität abzuschliessen? Führt die Prämie via 3a auch zu einer steuerlichen Einsparung im Vergleich zu einer unabhängigen Lösung? Viac bietet bspw eine solche Lösung an.

Romina Mutter: Eine Risikoversicherung für Invalidität oder Todesfall ist nur sinnvoll, wenn Sie diese auch wirklich benötigen. Prüfen Sie welche Leistungen Sie aus der 1. Säule, der Pensionskasse und der Unfallversicherung erhalten. Sind Sie bereits ausreichend versichert, können Sie den Fokus auf das Alterssparen mit der Säule 3a legen. Vorzugsweise bei einer Bank. Viac bietet für die Säule 3a eine kostengünstige, digitale Wertschriftenlösung an. Sämtliche Säule 3a Einzahlungen (ob Bank oder Versicherung) können Sie von den Steuern in Abzug bringen.

Guten Abend was können Sie mir sagen über den Anbieter Frankly für 3a Säule abzuschliessen? Sind die seriös?

Michael Gäumann: Frankly ist eine digitale Lösung der Zürcher Kantonalbank. Da digital gehe ich davon aus, dass diese kostengünstig ist. Das Angebot kann als seriös einstufen werden.

Ist es richtig, dass der Bezug von mehreren 3.Säulenkonten innert kurzer Zeit, einen Besteuerung für alle diese Konten zusammen auslöst? Diesbezüglich würde die Führung von mehreren Konten keine Steuerersparnis bringen. Danke.

Michael Schuster: Es ist korrekt, wenn es sich um das gleiche Steuerjahr handelt, wo mehrere 3a-Konten bezogen werden. Dann werden diese zusammengerechnet und zum oftmals höheren Progressionssatz besteuert. Wird hingegen z.B. im Dezember ein 3a-Gefäss ausbezahlt und dann im Januar darauf ein weiteres 3a-Gefäss bezogen, werden diese separat besteuert. Somit würde die Führung von mehreren 3a-Konti weiterhin einen Vorteil bringen.

Ratet ihr auch von der Gebundenen Vorsorge bei der Generali ab, wo man jederzeit das Guthaben beziehen kann? (Aussage Versicherungsberater)

Michael Gäumann: Hier würde ich genau hinschauen. Gebundene Vorsorge und jederzeit beziehen beissen sich. Sie können 3a Vorsorgegelder in der Regel nur unter gewissen Umständen beziehen: Wenn Sie sich Selbstständig machen Wenn Sie auswandern Für die Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum / Rückzahlung der Hypotheke Beim Umzug ins Ausland Oder bei Bezug einer vollen IV-Rente

Sehr geehrte Damen und Herren Eben habe ich Kassensturz gesehen und habe mich gefragt, ob ein Abschluss einer Spar-Lebensversicherung IMMER eine schlechte Entscheidung ist? Wenn ja, was können sie mir empfehlen, besser gesagt, an wen darf ich mich melden.

Romina Mutter: So pauschal lässt sich dies nicht sagen. Sollte die Lebensversicherung schon länger laufen, kann es durchaus sein, dass Sie mit einer Prämienfreistellung oder einem Rückkauf der Police schlechter fahren, als wenn Sie bis zum Ablauf durchhalten. Von einem Neuabschluss einer Lebensversicherung würden wir jedoch eher abraten. Trennen Sie das Sparen von der Versicherungen. So haben Sie immer volle Transparenz und wissen, was Sie der Versicherungsschutz kostet.

Ich habe ein gemischtes Produkt (Säule 3a+Lebensversicherung) von Generali. Ich frage mich, ob ich die Police sofort sistieren soll oder ob eine andere Variante sinnvoller ist. Kann ich auch einfach aus der Versicherung aussteigen und es in ein reines Säule 3a Konto umwandeln?

Romina Mutter: Sie haben die Möglichkeit der Prämienfreistellung (das Guthaben bleibt bei der Generali) oder eines Rückkaufes (das Guthaben kann auf ein Säule 3a Konto oder Depot bei einer Bank überweisen werden). Lassen Sie sich von der Generali die beiden Werte berechnen. Dann haben Sie eine gute Entscheidungsgrundlage.

Meine Frau und ich haben ein Konto bei PostFinance und bei YUH die ebenfalls zu 50 % zu PostFinance gehört. Beide Anbieter haben Vorsorgeprodukte 3a mit Investmentmöglichkeiten. Wir fragen uns nun, welche Bank die tieferen Gebühren hat.

Michael Schuster: Am besten Sie fragen die Anbieter direkt an und vergleichen die Angebote. Achten Sie darauf, dass alle Kostenblöcke genannt werden, um sich auch eine verlässliche Meinung bilden zu können. Dies können z.B. Depotgebühr, Produktkosten (Fondsgebühren), Kauf-/Verkaufsgebühren etc. sein. Bevor Sie sich für einen Anbieter und ein Anlageprodukt entscheiden, ist es von elementarer Wichtigkeit, dass Sie wissen, welche Anlagestrategie («Aktienquote») zu Ihnen und Ihrer Situation passt.

Guten Abend Meine Tochter ist 21, Studentin und hat einen Nebenjob. Kann sie 3a steuerlich abzugsfähig einzahlen? Wenn ja, wieviel?

Michael Schuster: Guten Abend. Ihre Tochter kann grundsätzlich in die Säule 3a einzahlen und diese Einzahlung vom steuerbaren Einkommen in Abzug bringen. Falls Ihre Tochter über keinen Pensionskassenanschluss verfügt, darf sie maximal 20% vom Nettoerwerbseinkommen einzahlen (mit Pensionskassenanschluss läge der maximale Einzahlungsbetrag bei CHF 7'056).

Ist ein technischer Zins garantiert, falls nein ist ein prozentualer Anteil davon garantiert?

Michael Gäumann: Der technische Zinssatz ist garantiert und wird jeweils von der Finma publiziert. Dieser gilt als Berechnungsgrundlage ihres Vertrags und wird auch bei künftigen Änderungen nicht angepasst!

Guten Tag, ich bin heute 50ig und habe 1996 eine Lebensversicherung , Typ Integral, abgeschlossen. Dies ist eine Lebensversicherung mit Sparanteil und garantiertem Zins von 3,5%.. Todesfallkapital wächst von Jahr zu Jahr ( heute wären es 72k) Nun die Frage, ob Die mir empfehlen, die Police weiter einzuzahlen , ändern etc. Danke Rüc

Michael Gäumann: Guten Abend! Dies hängt von verschiedenen Komponenten ab: Benötigen Sie eine Todesfalldeckung? Wie lange ist die Restlaufzeit des Vertrags? Wie hoch ist ein allfälliger Rückkaufswert des Vertrags? Der aktuell maximale technische Zinssatz bei Lebensversicherungen liegt bei 0.05%, daher haben Sie hier sicherlich eine attraktivere Berechnungsgrundlage in ihrem Vertrag als aktuell auf dem Markt angeboten wird.

Guten Abend Leider haben 4 von unseren 6 Kindern so eine 3a Lösung abgeschlossen bei Swiss Life select, wir waren damals auch dabei. Das hat ja alles so gut getönt und wer wünscht sich nicht, dass die eigenen Kinder es besser haben sollten. Einige Jahre später berät eine neue Beraterin von Swiss Life select einem unsere Söhne und rät ihm diese 3a Lösung aufzulösen, natürlich mit grossem Verlust. Ich war wütend und entsetzt. Die Beraterin erklärte mir, dass unser Sohn viel Geld verlieren würde, hätte er weiterhin einbezahlt. Dieselbe Firma berät so unterschiedlich??!! Wie sollten sich unsere 3 anderen Kinder entscheiden? Jetzt viel Geld verlieren? ...oder vielleicht später auflösen in der Hoffnung etwas weniger verlieren?....oder doch besser weiter einzahlen mit dem Wissen möglicherweise noch mehr zu verlieren. Was würden Sie uns raten?

Romina Mutter: Es ist schon verwunderlich, dass Swiss Life das eigene Produkt für schlecht befindet. Ohne die Situation und Police im Detail zu kennen, könnte man sich auch fragen, ob die Beraterin ein Neuabschluss – und dadurch auch Provisionen – beabsichtigte. Alles schon vorgekommen. Um die Frage für Ihre Kinder zu beantworten, müsste man zuerst prüfen, was genau die Policen beinhalten. Ist zum Beispiel eine Absicherung bei Invalidität oder im Todesfall enthalten (welche auch sinnvoll ist?). Als nächstes könnte man den Rückkaufswert (Police wird zurück gekauft und Guthaben auf ein 3a Konto oder Depot bei einer Bank überwiesen) und den Umwandlungswert (Police wird prämienfrei gestellt) anfragen. Mit diesen beiden Werten kann man sich im Anschluss entscheiden, wie man weiterfahren möchte.

Guten Abend, was halten Sie davon, die 3. Säule a in Fonds zu investieren? Freundliche Grüsse

Michael Schuster: Guten Abend. Ein längerer Anlagehorizont und eine entsprechende Risikobereitschaft vorausgesetzt, kann es sich lohnen, in 3a-Fonds zu investieren. Dabei gilt es, zuerst der Definition der Anlagestrategie (v.a. Aktienanteil) die nötige Aufmerksamkeit zu schenken und dann zu schauen, mit welchem Anbieter / Produkt dies umgesetzt werden soll. Achten Sie dabei vor allem auch auf die Gesamtkosten.

Wir haben seit 30 Jahre so eine Versicherung bei der Allianz... Nun ist mein Mann 60Jahre alt und könnte sie Auszahlen lassen.. was ich gut fände. Mein Mann ist aber zuversichtlich das es sich noch lohnen würde das erst mir 65Jarh zu machen. Ich aber glaube das sich das für uns gar nicht Lohnen wirt. Wir Zahlen Monatlich nur ca. 200 Fr. ein und würden nur noch mehr verlieren. Wäre sicher besser die 200Fr. Monatlich auf ein Sparkonto einzufahren die nächsten 5 Jahre. Die Allianz findet das natürliche nicht so..... Was würden Sie uns raten?......Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit...

Michael Gäumann: Guten Abend. Sie können bei der Allianz Suisse die beiden Werte berechnen lassen. Aktueller Rückkaufswert und den prognostizierten Ablaufwert in 5 Jahren. Danach können Sie relativ einfach berechnen, ob es sich lohnt den Vertrag bis 65 zu erfüllen oder diesen bereits heute aufzulösen. Es lohnt sich sicherlich auch mit einem Pensionierungs- und Steuerexperten zu sprechen, damit der Bezug der Gelder ordentlich geplant werden kann und Sie dadurch keinen Nachteil erleiden.

Wenn man eine Lebensversicherung abschliessen möchte und es eben nicht 3a sein soll, was ist die Alternative? Eine Lebensversicherung 3b?

Michael Schuster: Guten Abend. Die Alternative zur steuerbegünstigten Säule 3a ist die freie Vorsorge (Säule 3b). Wir würden in der Regel nur den benötigten Risikoschutz (z.B. Todesfallkapital, Erwerbsunfähigkeitsrente...) über eine Police absichern und den Sparprozess im freien Vermögen separat aufbauen. Dies würde Ihnen ermöglichen, auf allfällige Änderungen (z.B. Wegfall / Änderung des benötigten Risikoschutzes) ohne grosse Zusatzkosten reagieren zu können.

Wenn man eine Lebensversicherung abschliessen möchte und es eben nicht 3a sein soll, was ist die Alternative? Eine Lebensversicherung 3b?

Michael Schuster: Guten Abend. Die Alternative zur steuerbegünstigten Säule 3a ist die freie Vorsorge (Säule 3b). Wir würden in der Regel nur den benötigten Risikoschutz (z.B. Todesfallkapital, Erwerbsunfähigkeitsrente...) über eine Police absichern und den Sparprozess im freien Vermögen separat aufbauen. Dies würde Ihnen ermöglichen, auf allfällige Änderungen (z.B. Wegfall / Änderung des benötigten Risikoschutzes) ohne grosse Zusatzkosten reagieren zu können.

Ich bin ein Laie und habe aus Naivität eine 3A Lebensversicherung unterschrieben.Möchte meine 3a wo anders haben als bei der Swiss Life Select. Gibt es einen Seriösen Anbieter der mir bei der Kündigung hilft?

Romina Mutter: Haben Sie sich gegen Ihre 3a Lebensversicherung entschieden, können Sie ein Säule 3a Konto oder Depot bei einer Bank eröffnen. Diese wird Ihnen auch helfen, das Guthaben auf das neue 3a Gefäss zu transferieren.

Guten Avend Wir haben eine Lebensversicherung 3A bei der Mobiliar und wurden durch den Beitrag total verunsichert. Wir bezahlen erst seit 3 Jahren ein und sind 27/29 Jahre alt. Im Beitrag wurde ein Transfer erwähnt. Geht das auch von der Versicherung zur Bank? Wo können wir uns seriös beraten lassen? Herzlichen Dank und freundliche Grüsse

Michael Gäumann: Guten Abend. Gelder, welche bereits im Säule 3a Kreislauf sind, können nur unter gewissen Umständen ausgelöst werden. Wenn Sie sich Selbstständig machen Wenn Sie auswandern Für die Finanzierung von selbst genutztem Wohneigentum / Rückzahlung der Hypotheke Beim Umzug ins Ausland Oder bei Bezug einer vollen IV-Rente Ein Transfer hingegen im Säule 3a Kreislauf von Versicherung 3a zu einer Bank 3a ist aber ohne Probleme möglich. Es gilt aber zu beachten, dass Sie durch den Abschluss der Lebensversicherung bei der Mobiliar eine vertragliche Verpflichtung eingegangen sind. Wenn Sie nun den Vertrag vorzeitig zurückkaufen, kann dies zu erheblichen finanziellen Einbussen führen (in den ersten 3 Jahren teilweise auch zum Totalausfall, da die Provisionen und Abschlusskosten ihre ersten Einzahlungen «aufbrauchen»). Der Verlust wird aber in der Regel durch tiefere Kosten bei der Bank und den langen Anlagehorizont (Zinseszinseffekt) wieder wett gemacht. Ihre Hausbank oder ein unabhängiger Finanzberater kann ihnen hier sicherlich weiterhelfen.

Würden Sie empfehlen, mittels 3A-Ersparnissen fällige Hypotheken zu amortisieren oder besser die Säule 3A nicht vor der Pensionierung ausbezahlen zu lassen.

Michael Schuster: Guten Abend. Sie können aus Altersgründen erst ab 5 Jahre vor dem AHV-Referenzalter die 3a-Gelder beziehen. Noch früher wäre dies z.B. durch eine Hypothekaramortisation bei einer selbstbewohnten Liegenschaft möglich. Welches das optimale Vorgehen in Ihrem Fall ist, hängt von Ihrer Gesamtsituation ab. In den allermeisten Fällen macht aber ein gestaffelter Bezug der Vorsorgegefässe über mehrere Steuerjahre Sinn.

Guten Tag Wie beurteilen Sie die Prämienbefreiung bei einer gemischten Lebensversicherung?

Michael Gäumann: Guten Abend. Grundsätzlich ist dies ein Vorteil einer Lebensversicherung (wird auch gerne im Verkaufsprozess erwähnt). Wenn Sie ihre Vorsorgesituation sauber geplant haben und generell gut bei einer Erwerbsunfähigkeit abgesichert sind (über ihren Arbeitgeber und eine allfällige reine Risikoversicherung) hebeln sie den Vorteil aus.

Guten Tag Ich bin 38 Jahre alt und habe erst Anfangs 2023 eine solche Lebensversicherung 3a abgeschlossen. Laufzeit 29 Jahre bis Anfangs 2052 mit monatlichem Beitrag von 588.- Wenn ich das richtig verstanden habe macht es mehr Sinn diese Versicherung aufzulösen und stattdessen in eine reguläre Säule 3a (allenfalls mit Vermögensverwaltung) zu investieren. Und die Risikoabsicherung sofern denn überhaupt nötig auch seperat abzuschliessen. Würden Sie hier einen Rückkauf empfehlen? Besonders da die Versicherung noch nicht lange läuft. Ich war schon vor dem Beitrag eher skeptisch über den Abschluss weil ich die Details nicht transparent im E-Banking verfolgen und überprüfen kann. Vielen Dank und beste Grüsse

Romina Mutter: Da die Lebensversicherung noch nicht lange läuft, wird der Rückkaufswert sehr tief ausfallen. Trotzdem lohnt es sich, das Produkt kritisch zu hinterfragen. Sie haben sich für den Maximalbeitrag von CHF 7'056 entschieden. Dadurch haben Sie auch keine Möglichkeit über die Jahre mehrere 3a Gefässe zu eröffnen. Je nach Kanton kann dies steuerliche Vorteile bei der Auszahlung mit sich bringen. Durch das Separieren von Sparen und Versicherungen haben Sie mehr Transparenz, mehr Flexibilität und eine bessere Kostenübersicht.