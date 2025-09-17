Coop zieht MSC Fisch-Frikadellen aus dem Verkehr, weil sie mit Listerien verunreinigt sein können.

Coop ruft seine MSC Fisch-Frikadellen zurück. Die frisch abgepackten Fischbällchen mit Sauce könnten mit Listerien kontaminiert sein. Betroffen sind Produkte mit den Verbrauchsdaten 17.09.2025 und 18.09.2025. Der Detailhändler hat sämtliche Produkte bereits aus den Kühlregalen entfernt.

Gefährlich für Schwangere und Menschen mit Immunschwäche

Listerien sind Bakterien, welche sich von totem, organischem Material ernähren. Sie sind resistent, überleben Temperaturschwankungen und in sauerstoffarmer Umgebung. Die Übertragung von Listerien geschieht meist über kontaminierte, rohe Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Weichkäse.

Die Infektion mit Listerien, die Listeriose, ist vor allem für Menschen mit einer Immunschwäche und für Schwangere äusserst gefährlich. Es kann zu Fehlgeburten und schweren Schäden am ungeborenen Kind kommen.