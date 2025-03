Fachpersonen im Live-Chat Box aufklappen Box zuklappen Hans Feldmann

Rechtsanwalt und Steuerberater, Capt Zollinger Rechtsanwälte; ehemaliger Steuerkommissär Kanton Zürich Meral Korkmaz

Dipl. Steuerexpertin, Mk Trustax GmbH

Stefan Stauffiger

Dipl. Steuerexperte, Inhaber Steuer & Treuhand Experten AG Michael Rüegger

Dipl. Steuerexperte, Tretor AG

Unser Sohn 22 macht noch eine 2. Lehre als Landwirt und wohnt am Wochenende bei uns. Wir unterstützen Ihn wenn nötig auch finanziell( Kleider, Rechnungen). Was kann ich abziehen? Oder wird alles auf seiner Steuererkl. abgezogen ? Vielen Dank und freundliche Grüsse.

Meral Korkmaz: Betreffend die Direkte Bundessteuer können Sie in Ihrer Steuererklärung für Ihren in Ausbildung stehenden Sohn, zu dessen Unterhalt sie mindestens jährlich in der Höhe des Abzugs von CHF 6800 beitragen, einen Unterstützungsabzug geltend machen. Betreffend Staats- und Gemeindesteuern können andere maximal Beträge gelten. Die Abzüge müssen belegt werden können z.B. mittels bezahlter Rechnungen.

Welches Datum ist bei Arzt-und Zahnarztrechnungen für das Steuerjahr massgebend (Behandlungs-, Rechnungs- oder Zahlungsdatum)?

Stefan Stauffiger: Die Praxis ist kantonal unterschiedlich. Die einen Kantone wenden Rechnungsdatum an, andere das Zahlungsdatum. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Praxis ihr Kanton anwendet, empfehle ich das Rechnungsdatum anzuwenden. Falls das Steueramt nicht einverstanden ist mit dem Rechnungsdatum, kann der Abzug immer noch im Folgejahr geltend gemacht werden.

Liebe ExpertInnen Meine Partnerin und ich besitzen eine Eigentumswohnung, die wir vor 20 Jahren gekauft haben. Damals waren wir noch nicht verheiratet. Notariell gehört uns diese Wohnung zu 50%. Durch eine Erbschaft konnte ich die Wohnung vollständig abbezahlen und gewährte meiner Partnerin ein sog. unverzinsliches Darlehen, welches ich in meinen Steuererklärungen als Konkubinatspartner immer deklarierte. Wir haben nun geheiratet. Jetzt müssen wir eine gemeinsame Steuererklärung ausfüllen. Meine Frage: soll/muss ich weiterhin dieses Darlehen für meine Frau in der Steuererklärung aufführen? Meine Meinung ist ja, denn falls ich vor meiner Frau gestorben bin kommt dieses Darlehen in meine Erbmasse? Was hätte es zur Folge, wenn ich dieses Darlehen als gemeinsames Gut deklarieren würde?

Hans Feldmann: Aus steuerlicher Sicht (gemeinsame Veranlagung der Ehegatten) neutralisieren sich Guthaben und Schuld. Ob Sie das Darlehen weiterhin deklarieren hat vermögenssteuerlich daher keine Auswirkungen. Ihr Frage betrifft daher primär güter- und erbrechtliche Aspekte. Ein Darlehensverzicht stellt eine Schenkung an den Ehegatten dar. Wie diese Schenkung bei Ableben oder Trennung behandelt werden soll, müssten Sie ausserhalb der Steuererklärung regeln (Ehe-/Erbvertrag).

Wir leben im Konkubinat und besitzen einen Camper. Können wir den Wert des Fahrzeugs je zu 50% in unseren Steuererklärungen deklarieren? Oder geht es zu 100% zulasten derjenigen Person, die/der als Fahrzeughalter:in registriert ist?

Stefan Stauffiger: Halter und Eigentümer müssen nicht identisch schein. In der Steuererklärung ist das Eigentum anzugeben. Wenn Ihnen der Camper je hälftig gehört, sollten Sie den Camper auch je zur Hälfte in der Steuererklärung deklarieren.

Guten Morgen In den 3 Jahren vor meiner Pensionierung beziehe ich jährlich ein 3a Konto. Darf ich gleichzeitig in diesen 3 Jahren noch weiter 3a Gelder einbezahlen und abziehen?

Stefan Stauffiger: Ja, Säule 3a Beiträge können so lange in Abzug gebracht hat werden, wie Sie eine Erwerbseinkommen haben. Die Abzüge sind unabhängig von allfälligen Kapitalbezügen.

Muss ich eine überschriebene Wohnung der Eltern, sie leben dort als Nutznieser bzw. zahlen die Hypozinsen bzw. Unterhaltskösten, im Liegenschaftsverzeichnis angeben? Die Wohnung wurde in Form einer Einfachen Gesellschaft mir und meiner Schwester übergeben. Der Notar sagte uns, dass steuertechnisch sich nichts ändert.

Stefan Stauffiger: Sie müssen die Wohnung weder im Einkommen noch im Vermögen versteuern, wenn Ihre Eltern nutzniessungsberechtigt sind. Sollten ausserordentliche Unterhaltskosten anfallen, z.B. Sanierung der Fassade und ähnliches, können diese Kosten durch den Nutzniessungsgeber abgezogen werden und nicht durch den Nutzniessungsberechtigten.

Wo genau muss ich eine Schenkung von Fr. 10'000.- an meinen Sohn eintragen?

Michael Rüegger: Wenn Sie die Steuererklärung ausfüllen, sollten Sie vom Tool, Programm gefragt werden, ob Sie Schenkungen ausgerichtet haben. Diese Frage mit «JA» beantworten und dann die entsprechenden Informationen abfüllen.

Guten Tag Ich beginne im Herbst ein Studium. Evtl. werde ich dafür ein Darlehen aufnehmen. Kann ich dies bei den Steuern abziehen? Oder wie muss ich dies deklarieren?

Michael Rüegger: Das Darlehen ist als Schuld beim steuerbaren Vermögen abzugsfähig. Falls Zinsen für das Darlehen bezahlt werden, können diese ebenfalls geltend gemacht werden.

Ich habe 2008 von meiner Mutter ein Darlehen aufgenommen, um eine Wohnung in Spanien zu kaufen. Im 2024 habe ich diese zu einem deutlich tieferen Wert verkauft. Wir haben jetzt abgemacht, dass wir das Darlehen um den Wertverlust reduzieren und ich ihr den Verkaufsertrag zurückzahle. Der Verlust wird mir als Vorerbe belastet. Was müssen wir bei der Steuererklärung beachten?

Hans Feldmann: Ihre Mutter verzichtet im Umfang des nicht zurückbezahlten Teils auf ihr Darlehen. Dies stellt eine Schenkung (Erbvorbezug) dar. Die Schenkung müssen Sie in der Steuererklärung deklarieren, als Schenkung an Nachkommen ist sie allerdings steuerbefreit.

Eigenmietwert versteuern? Am 1.Mai 2024 habe ich eine 4,5 Zi Eigentumswohnung gekauft. Diese habe ich seither komplett renoviert. Bis zu meinem Einzug Ende Feb 2025 war die Wohnung nicht bewohnbar: kein Wasser, keine Heizung, keine Küche und keine Nasszellen. Wie kann ich den Eigenmietwert für 2024 ausschliessen? Danke für die Antwort.

Meral Korkmaz: Sie können in Ihrer Steuererklärung 2024 im Liegenschaftsverzeichnis den Eigenmietwert auf CHF 0 überschreiben und unter Bemerkungen der Steuerverwaltung mitteilen, dass die Wohnung im 2024 nicht bewohnbar war. Die bezahlten Schuldzinsen, die werterhaltenden Renovationen sowie auch die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienenden (auch wenn die Letzteren der Wertvermehrung dienen) können Sie einkommenssteuerlich trotzdem abziehen.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte fragen, ob man die Serafe-Gebühr von der Steuer absetzen kann. Falls ja, wo? Vielen Dank für Ihre Antwort! Beste Grüsse

Meral Korkmaz: Sofern die Serafe-Gebühr den privaten Haushalt betrifft, können Sie diese als Lebenshaltungskosten nicht einkommenssteuerlich abziehen.

Ich bin Eigentümerin eines kleinen Mehrfamilienhauses und habe KEINE Nutzniessung. Diese Liegenschaft sowie der Mietertrag davon, ist in der Steuererklärung der nutzniessungsberechtigten Person deklariert. Nun steht eine grössere werterhaltende Leitungs-Sanierung bevor welche ich, rechtlich gesehen, als Eigentümerin zu finanzieren habe. Meine Frage: Kann ich diese Kosten in meiner Steuererklärung in Abzug bringen auch wenn ich diese Liegenschaft nicht zu versteuern habe? Und wenn ja wo? Vielen Dank für Ihre Antwort.

Hans Feldmann: Soweit Sie vertraglich zur Tragung der Unterhaltskosten verpflichtet sind, können Sie diese Kosten als Liegenschaftsunterhalt steuerlich in Abzug bringen.

Unser Sohn (Jg. Januar 1999) schliesst sein Masterstudium (Erstausbildung) im Juni 2025 ab. Bis jetzt (bis Steuererklärung 2023) haben wir immer die Aufwändungen für das Studium (Studiengebühren, ausserwärtiger Wohnsitz, Bücher usw.) bei uns in der Steuererklärung angegeben. Können wir dies für 2024 auch noch, obwohl er im Januar 2024 25 Jahre alt wurde?

Michael Rüegger: Da es sich um eine Erstausbildung Ihres Sohnes handelt, können Sie diese Abzüge deklarieren. Das Alter Ihres Sohnes ist nicht entscheidend für die Abzüge. Zudem darauf achten, dass der Sozialabzug (Kinderabzug) ebenfalls geltend gemacht wird. Die Abzüge werden dann gewährt, wenn Ihr Sohn tatsächilch auf die Unterstützung durch Sie angewiesen ist. Dies bedeutet, er erzielt ein nicht genügend hohes Einkommen um diese Auslagen selbst zu tragen.

Welches sind die formellen Anforderungen an einen Wegzug ins Ausland zur Vermeidung der Kapitalbezugssteuer bei der Pensionierung? Zeitpunkt, Dauer des Wegzugs?

Michael Rüegger: Der Zeitpunkt des Kapitalbezuges ist entscheidend für die Besteuerungskompetenz Ihres heutigen Wohnkantons. Beziehen Sie das Kapital, wenn Sie Ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, fällt die Besteuerungskompetenz dem Schweizer Wohnkanton zu. Beziehen Sie das Kapital wenn Sie im Ausland Ihren Wohnsitz haben, kommen andere Besteuerungsregeln und Besteuerungskompetenzen zur Anwendung. Diese empfehle ich direkt mit Ihrer Vorsorgeeinrichtung zu klären.

Guten Tag Können wir die Spielgruppenkosten abziehen, wenn meine Frau 15% arbeitet und sie während der Spielgruppenzeit die Arbeit verrichtet?

Meral Korkmaz: Ich verstehe, dass in Ihrem Fall die Spielgruppenkosten im kausalen Zusammenhang mit der Erzielung des Erwerbseinkommens Ihrer Frau zusammenhängen. So können Sie die Kosten mit Belegnachweis einkommenssteuerlich absetzen. Bitte dies auch in Ihrer Steuererklärung vermerken.

Mein Mann wurde 2000 pensioniert. Vor 16 Jahren ist er gestorben und seither bekomme ich eine Witwerente und habe die immer zu 100 Prozent versteuert. Erst jetzt weiss ich, dass ich die nur zu 80 Prozent versteuern müsste. Habe ich noch irgendwelchen Anspruch auf Rückerstattung. Oder wenigstens für das letzte Jahr, da ich ja noch keine definitive Abrechnung bekommen habe.

Stefan Stauffiger: Rechtskräftige Veranlagungen können nicht mehr korrigiert werden. Noch nicht rechtskräftig veranlagte Steuerperioden können aber noch korrigiert werden. Wenden Sie sich dazu an das Steueramt und teilen Sie den Sachverhalt dem Steueramt mit.

Warum kann ich die Spenderbestädigung vom Ballenberg,Katzenherz oder für Vereine die Mietgliederschaft nicht abziehen? Rega, Konsumentenschutz und Sameriterverein aber schon, dass kann es doch nicht sein?

Hans Feldmann: Spenden sind steuerlich nur abzugsfähig, wenn es sich bei der Empfängerin um eine Organisation mit öffentlichem oder gemeinnützigem Zweck handelt und diese Organisation von der Steuerpflicht befreit ist. Auf den Website der Kantone finden sich in der Regel Listen mit sämtlichen steuerbreiten Organisationen.

Erbschaft Kt. Bern. Alleinerbe. Erblasserin verstorben 01.07.2024. Erbschaft ca. Fr. 60000.- / Erbteilung ausstehend. (Es wurde bis Heute, 13.03.2025, noch kein Geld ausbezahlt.) Wie und unter welcher Ziffer muss ich diese Erbschaft in der Steuererklärung 2024 deklarieren? Oder erst 2025 wenn die Erbteilung erfolgt ist?

Hans Feldmann: Die Erbschaft müssen Sie ab Todestag in Ihrer Steuererklärung deklarieren (Form. 8. Ziff. 8.4.), unabhängig davon, ob Sie das Geld erst im Folgejahr erhalten.

Guten Tag Ich arbeite grossteils im Home Office, aber könnte ebenfalls im Büro in einem Co-Working Space arbeiten. Ich habe mich gefragt, welche Abzüge ich in diesem Fall (im Baselland) machen kann, da ja andere Abzüge (wie für das auswärtige Essen etc.) wegfallen. 1) Kann ich die Miete für ein Home Office-Zimmer von den Steuern abziehen? (Zimmer, welches ausschliesslich als Büro verwendet wird.) 2) Welche anderen Kosten kann ich als Home Office-Arbeitnehmer abziehen und gibt es da eine maximale Höhe? 3) Wie berechnet sich die Miete von einem Home Office-Zimmer im Eigenehim? Vielen herzlichen Dank im Voraus! Mit freundlichen Grüssen P.s. Andere Leute könnten an der gleichen Frage für andere Kantone interessiert sein, falls es dort Unterschiede gibt.

Meral Korkmaz: In den kantonalen Wegleitungen zum Ausfüllen der Steuererklärung (online abrufbar) werden die abzugsfähigen Berufskosten aufgeführt. In der Wegleitung des Kantons Baselland wird auch erwähnt, unter welchen Voraussetzungen ein Arbeitszimmerabzug gemacht werden kann und wie sich dieser berechnet (inkl. betreffend Eigenmietwert). Doch eine wichtige Voraussetzung für den Abzug im Kanton Baselland ist, dass am Arbeitsort kein entsprechender Raum zur Verfügung steht.

Guten Tag Ich habe als AHV Rentner die Carprüfung gemacht und bezahlte rund CHF 11000.-. Bin jetzt regelmässig für ein Car Unternehme mit dem Bus unterwegs. Kann ich diese Investition von den Steuern abziehen?

Stefan Stauffiger: Die Kosten für Ausbildungen können in Abzug gebracht werden, sofern sie einen direkten Bezug zur aktuellen Berufsausübung haben oder im Hinblick auf eine beabsichtigte zukünftige Berufsausübung anfallen. Daher können die Kosten meines Erachtens in Abzug gebracht werden.

Guten Tag Kann ich meine Krankenkassenprämien auch als Abzüge geltend machen oder nur den Selbstbehalt der nicht von der bezahlt wird? Danke für die Antwort und freundliche Grüsse

Stefan Stauffiger: Die Krankenkassenprämien können im Rahmen des Versicherungsabzug geltend gemacht werden. Die Obergrenze für den Versicherungsabzug ist jedoch in der Regel tiefer als die effektiven Kosten. Sollten effektive Gesundheitskosten angefallen sein, können diese grundsätzlich in Abzug gebracht werden, wobei die ersten 5% des Nettoeinkommen selbst zu tragen sind.

Betrieb der Einzelfirma per 30.03.2024 eingestellt da mit einer GmbH weitergemacht wird, danach sind noch Rechnungen gekommen die ich Privat bezahlen musste da es eine Einzelfirma ist. Darf ich diese dann abzeiehen oder darf ich nur Rechnungen bis zum 30.03.2024 abziehen? Liebe Grüsse aus der Ostschweiz

Meral Korkmaz: Sie können in Ihrer Steuererklärung 2024 sämtliche geschäftlichen Kosten, welche u.a. auch mit der Liquidation Ihrer Einzelfirma zusammenhängen, abziehen. Auch wenn diese Rechnungen nach dem 30.03.2024 gestellt worden sind.

Wir haben eine Liegenschaft in DE mit 50% zu versteuern. Kann ich auch hierzu in der Steuererklärung einen pauschalen Abzug für den Unterhalt berücksichtigen? Und falls JA, wieviel? Es gibt in diesem Fall keinen Eigenmietwert, der als Grundlage herhalten könnte. Danke vielmals für Ihre Antwort.

Hans Feldmann: Ein pauschaler Unterhaltsabzug ist nur zulässig, wenn ein entsprechender Ertrag (Eigenmietwert) deklariert wird. Bei Auslandliegenschaften ist der Eigenmietwert zu schätzen.

Ich arbeite 80%, jeden Tag ca. 7.4 Stunden. Darf die Gemeinde die Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung auf 80% kürzen?

Meral Korkmaz: Die Steuerbehörde kann unter Annahme, dass Sie bei einem Pensum von 80% lediglich 4 Tage pro Woche arbeiten, den Abzug für die Mehrkosten kürzen. Ich empfehle Ihnen in Ihrer Situation, dass Sie den Abzug für 5 Arbeitstage pro Woche vornehmen und Ihre täglichen Arbeitsstunden mit Einreichung von z.B. Monatsarbeitszeitrapporten in Ihrer Steuererklärung nachweisen.

Wir haben 2024 eine Eigentumswohnung gekauft und 34000 in einen neu errichteten Erneuerungsfond einbezahlt, dessen Geld ausschliesslich für Reparaturen und Ersatz (z.B. 40jähriger LIft) verwendet und keinesfalls zurückbezahlt werden kann. Kann dieser ganze Betrag vom Einkommen abgezogen werden?

Hans Feldmann: Einlagen in den Erneuerungsfonds sind steuerlich als Unterhaltskosten abzugsfähig. Voraussetzung ist, dass die Zahlungen auf ein Konto der STEG erfolgen und dass reglementarisch sichergestellt ist, dass die geleisteten Einlagen ausschliesslich zur Deckung von Reparatur- und Instandhaltungskosten der Gemeinschaftsanlagen verwendet werden.

Kann man kosten für das Kind (zB Skilager/ Hauswirtschaftskosten oder auch Zug billiet für das Schnuppern) abziehen? Wenn ja in welcher Rubrik? Vielen Dank

Stefan Stauffiger: Davon ausgehen, dass Ihr Kind noch keine Ausbildung auf Sekundarstufe 2 abgeschlossen hat, können Kosten in Zusammenhang mit der Ausbildung, z.B. Bahnbillet für Schnupperlehre nicht in Abzug gebracht werden. Die Kosten für das Skilager, sollten in dem Umfang abzugsfähig sein, in dem die Kosten für die Fremdbetreuung anfallen, Ihr Kind noch nicht 14 Jahre alt ist und beide Eltern während des Skilagers Erwerbstätig sind.

Guten Tag Ich lebe nicht im Haushalt meiner Partnerin. Wir haben ein gemeinsames Kind. Kann ich unterhaltsbeiträge von den steuern abziehen? Wenn ja wie viel?

Meral Korkmaz: Bei getrennt lebenden Elternteilen, die ihre Kinder unterstützen, gilt es zwischen minderjährigen und volljährigen Kindern zu unterscheiden. Bei minderjährigen Kindern kann der leistende Elternteil die Unterhaltsbeiträge für das Kind in Abzug bringen. Bei Unterhaltsleistungen an volljährige Kinder in Ausbildung kann der leistende Elternteil die Unterhaltszahlungen nicht mehr in Abzug bringen. Er erhält dafür grundsätzlich den begrenzten Kinderabzug (Bund aktuell CHF 6'800).

Im K-Tipp habe ich gelesen, dass ein Mietkautionskonto ebenfalls bei der Steuererklärung aufgeführt werden muss. Wie sieht folgender Fall aus: Die Eröffnung des Mietkautionskontos war im 2023 und in der Steuererklärung vom 2023 wurde es nicht deklariert. Was wären mögliche Konsequenzen, wenn dies in der Steuererklärung 2024 deklariert wird, oder wenn es weiterhin nicht deklariert würde und anders rauskommt? Wie schlimm ist eine «verspätete» Angabe? Vielen Dank für die Antwort

Michael Rüegger: Das Mietkautionskonto ist als Vermögen in der Steuererklärung anzugeben. Empfehlung ist, in der Steuererklärung 2024 deklarieren und einen Vermerk, dass die Deklaration 2023 vergessen ging. Mögliche Konsequenzen wären ein Nach- und Strafsteuerverfahren (maximale Variante). Die Nichtdeklaration eines Vermögenswertes führt zu einer zu tiefen Vermögenssteuern. Diese zu tiefen Vermögenssteuern würden nacherhoben. Verzugszinsen und Busse können ebenfalls folgen.

Meine Tochter, Wohnkanton Solothurn, hat im 2024, im September, als 26 jährige Frau ein Studium angefangen. Ich, Rentner mit kleinem Einkommen) werde für die ganzen 3 Jahre sämtliche Kosten vom Vermögen finanzieren und tragen (Krankenkasse, Lebens- Wohnkosten,Schulkosten,Billett usw, ca ~ 2‘000.-/Mt.) Wie kann ich es steuerlich am Besten machen? Ihr jeden Monat als Einkommen überweisen, damit sie Krankenkasseprämien und Billett und Schulkosten abziehen und ich auf meiner Seite diese Geld als Abzug geltend machen kann oder welche Abzüge könnte ich auf meiner Steuererklärung abziehen Recht herzlichen Dank für Ihre Auskünfte Mit freundlich Grüssen

Michael Rüegger: Angenommen, es handelt sich nicht um eine Erstausbildung, können Sie keine Abzüge für Ihre Tochter geltend machen. Die Geldzahlungen stellen Schenkungen dar. Ihre Tochter kann die gängigen Abzüge (Weiterbildung, Krankheitskosten usw.) in ihrer Steuererklärung angeben.

Guten Tag Wir lassen unser Steuerformular von einem «fiduciaire» ausfüllen. Können diese Kosten bei der Steuererklärung abgezogen werden ? Können die Kosten für die Mobiliarversicherung, Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung von den Steuern abgezogen werden ? Besten Dank für Ihre Auskunft und freundliche Grüsse

Michael Rüegger: Beratungskosten stellen Lebenshaltungskosten dar und können nicht abgezogen werden. Ebenso Versicherungskosten, ausser die Gebäudeversicherung. Diese ist abzugsfähig, wenn Sie Eigentümer einer Liegenschaft sind.

Im Jahr 2024 haben wir ein Einfamilienhaus saniert. Die getätigten werterhaltenden Investitionen führten dazu, dass wir letztes Jahr ein negatives Einkommen hatten. Die Steuerverwaltung hat uns dann mitgeteilt, dass wir «Energiespar-Investitionen» des Jahres 2023 im Steuerjahr 2024 angeben dürfen. Da die Sanierung das Hauses erst 2024 abgeschlossen wurde haben wir auch für das Steuerjahr 2024 ein negatives Einkommen. Können nun gewisse Posten für das Steuerjahr 2025 aufgeschoben werden?

Hans Feldmann: Kosten die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen können auf die beiden nächsten Steuerperiode übertragen werden, sofern sie in der Steuerperiode, in welcher sie angefallen sind, steuerlich nicht vollständig berücksichtigt werden konnten. Sofern Sie auch in der Steuerperiode 2024 ein negatives Einkommen erzielten, können die restlichen Kosten auch noch in der Steuerperiode 2025 in Abzug gebracht werden.

Grüezi Wir haben einem erwachsenen Kind eine grössere Summe. ausgeliehen. Wir bekommen das Geld in kleinen Raten zinslos zurück. Wir nahmen an, dass wir es nicht als Vermögen angeben müssen, da wir es ja nicht haben (und es uns für nötige Reparaturen fehlt). Ist das so? Danke!

Michael Rüegger: Gewährte Darlehen sind als Vermögenswert im Wertschriftenverzeichnis zu deklarieren. Darunter fällt auch das an Ihr Kind ausgeliehenes Geld. Die Rückzahlungen führen aber nicht zu steuerbaren Einkommen. Ebenfalls unbedenklich ist, dass Sie das Darlehen zinslos gewährt haben.

Ich habe 2022 von meinen Eltern ein unbebautes, aber erschlossenes Baugrundstück in Deutschland geerbt und den Steuerwert in der Steuererklärung deklariert. Nun gab es in Deutschland eine Reform. Der bisherige Grundsteuerwert von € 4'499 wurde neu mit € 320'400 festgelegt. Muss ich dies in der Steuererklärung als Vermögenszuwachs oder als Einkommen deklarieren? Zusatzfrage: Aufgrund dieser Änderung plane ich, das Grundstück zu verkaufen. Wenn ich damit einen höheren Verkaufswert (als den Grundsteuerwert) erzielen würde, stellt sich dieselbe Frage: Ist die Differenz als Einkommen oder als Vermögenszuwachs in der Steuererklärung einzutragen?

Michael Rüegger: Es handelt sich um eine Liegenschaft im Ausland. Das bedeutet, die Besteuerungskompetenz kommt Deutschland zu, nicht der Schweiz. Der Vermögenswert und ein allfällige Eigenmietwert werden in der Schweiz Steuersatz bestimmend mitberücksichtigt. Bei einem Verkaufsgewinn geltend die gleichen Regeln – die Besteuerungskompetenz fällt dem deutschen Staat zu. Ein Verkaufsgewinn führt in der Schweiz nicht zu Steuerfolgen. Indirekt wird der Verkaufsgewinn dann als Vermögen (bspw. auf einem Bankkkonto) liegen. Dieses ist als Vermögen in der Schweiz zu versteuern.

Für das Jahr 2023 habe ich für mich und meinen Mann eine Prämienverbilligung erhalten. Die Krankenkasse hat mir im Dezember 2024 und im Februar 2025 je einen Betrag ausbezahlt. Ich nehme an, ich muss das versteuern. – Wo trage ich das in der Steuerer-klärung ein? – Muss ich den Betrag ausbezahlt im Dezember dieses Jahr und den ausbezahlten Betrag im Februar 2025 entsprechend dieses Jahr resp. nächstes Jahr deklarieren?

Stefan Stauffiger: Wenn Sie Prämienverbilligungen erhalten, reduzieren diese die effektiv bezahlten Versicherungsprämien und sind im entsprechenden Formular einzutragen.

PV Anlage auf Mehrfamilienhaus / Entschädigung für Einspeisung ins Netz: Ich bin zu 20 % an der betr. Anlage beteiligt, mein Anteil an der Rückvergütung für Netzeinspeisung betrug im letzten Jahr 300 Franken. Im gleichen Zeitraum hatte ich Kosten von 800 Franken für vom Netz bezogenen Haushaltstrom (ohne WP , Heizkostenanteil 800 Franken). Muss ich diese Fr. 300.- als Einkommen deklarieren?

Hans Feldmann: Die Besteuerungspraxis ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Die meisten Kantone folgen dem «Netto-Prinzip», wonach die Vergütung nur besteuert wird, wenn sie höher ist, als die Kosten für den aus dem Netz bezogenen Strom.

Hallo, Ich bin kurzsichtig und trage Brillen. Kann ich die Kosten vom Einkommen abziehen? Was wenn die Zusatzversicherung die Kosten zurückerstattet hat?

Michael Rüegger: Nur selbst getragene Krankheitskosten können vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Viele Kantone und der Bund kennen einen Selbstbehalt. Das bedeutet, übersteigen die selbstgetragenen Krankheitskosten einen gewissen Betrag nicht, führen die Kosten nicht zu einem tieferen steuerbaren Einkommen.

Guten Tag Mein Mann ist in Oktober 2023 gestorben. Jetzt bin ich an den Steuern für 2024. Die gemeinsamen Bank – Konten sind seit 2023 blockiert ( immer noch ) Meine Frage an Sie :wie beeinflussen diese gesperrten Bank – Konten, die ich in 2024, nicht zu Verfügung habe, die aktuelle Steuererklärung 2024.

Michael Rüegger: Auch die gesperrten Bankkonten inkl. die Vermögenserträge (bspw. Zinsen) sind in Ihrer Steuererklärung zu deklarieren. Falls weitere Erben nebst Ihnen existieren, müssen die Vermögensbestandteile sowie Erträge des jeweiligen Erbanteils auf die Erben aufgeteilt werden.

Meine Ehefrau ist seit einem Jahr mit Demenz im Pflegheim. Aktuell Behinderungsstufe BESO 11 von 12. Jährliche Kosten rund Fr. 202'500 im Doppelzimmer. Davon übernimmt die Krankenkasse Fr. 39'500 und die Gemeinde Fr. 77'000. Mein Anteil beläuft sich auf Fr. 86'000 jährlich. Zu diesen Ausgaben kommen noch Krankenkasse und Steuern dazu. Damit ist meine Rente und AHV bereits deutlich überzogen und lebe von unserem Ersparten. Wie sieht es mit Abzügen bei den Steuern aus. Gilt nun der Maximal-Ansatz für Krankheit? Oder kann ich einen Abzug für externe Betreuung machen. (Hinweis. Ich habe Jahrelang meine Frau zuhause betreut um die Einweisung in das Pflegheim zu vermeiden.)

Stefan Stauffiger: Ab einem täglichen Pflegeaufwand von 60 Minuten pro Tag, was der BESA-Stufe 4 entspricht, können die selbst getragenen Kosten für ein Alters- und Pflegeheim als «Behinderungsbedingte Kosten» in Abzug gebracht werden. Dabei gibt es weder eine Ober- noch eine Untergrenze (im Gegensatz zu den Krankheitskosten). Bei Heimaufenthalten werden die abzugsfähigen Kosten noch um die Lebenshaltungskosten (Wohnen, Essen usw.) gekürzt. Diese betragen z.B. im Kanton Zürich pauschal CHF 2'000 pro Monat. Sollte Ihr Kanton die gleichen Ansätze haben könnten sie entsprechend CHF 62'000 in Abzug bringen.

Ich habe in den USA Altersvorsorgeguthaben (ROTH IRA) in Höhe von insgesamt 120.000 US-Dollar. Muss ich dieses in meiner Steuererklärung als Vermögenswert deklarieren? Gibt es eine Sonderbehandlung, weil es sich um Altersvorsorgeguthaben handelt?

Stefan Stauffiger: Sofern es sich bei dem Altersguthaben um gebundenes Vorsorgeguthaben im Sinne der 2. Säule oder der Säule 3a handelt, muss das Vermögen nicht versteuert werden. Sollten Sie nicht sicher sein, empfehle ich den Sachverhalt dem Steueramt offen zu legen, damit das Steueramt die entsprechende Prüfung vornehmen kann um sicher zu gehen, dass keine Steuerhinterziehungen begangen wird.

Guten Tag ich beziehe Rente, da meine Tochter noch in Ausbildung ist bekomme ich die entsprechenden Zulagen für ihre Ausbildung. Ab diesem Jahr muss sie selber eine Steuererklärung einreichen. Muss nun sie diese Ausbildungszulagen in ihrer Steuererklärung angeben, oder bleibt das bei mir, da ich ja auch die Zahlungen erhalte? Besten Dank für einen Tipp.

Meral Korkmaz: Als Empfänger der Ausbildungszulagen geben Sie diese in Ihrer eigenen Steuererklärung an.

Kann ich auch die Krankenkassenprämien der Kinder in Abzug bringen? und eine zweite Frage Können Schulgelder für eine Privatschule in Abzug gebracht werden?

Michael Rüegger: Krankheitskosten können Sie zum Abzug bringen. Krankenkassenprämien sind jeweils über den pauschalen Abzug abgegolten. Schulgelder stellen Lebenshaltungskosten dar, welche nicht abzugsfähig sind.

Das Steueramt Basel-Stadt lehnt Medikamente die die Krankenkasse (Medikamente Liste) nicht übernimmt betreffend Abzug Krankheits- Gesundheitskosten ab. Frage ist dies zulässig da ich nicht immer für jedes Medikament ein Rezept habe.? Warum wird auch bei den Steuern diese Unterscheidung gemacht?

Michael Rüegger: Der Abzug aus steuerlicher Sicht knüpft bei der ärztlichen Verordnung an. Sind die Medikamente ärztlich verordnet, sollte der Abzug möglich sein.

Mein Mann und ich sind seit zwei Jahren getrennt, aber noch verheiratet. Ich wohne mit den Kindern in unserem gemeinsamen Haus, er hat sich eine Wohnung gemietet. Muss er bei der Steuererklärung das Haus auch angeben? Also auch die Hypothekarschuld? Wenn ja, dann steht es sowohl auf seiner wie auch auf meiner Steuerrechnung?

Hans Feldmann: Massgebend für die steuerliche Deklaration der Liegenschaft ist der Grundbucheintrag. Ihr Mann hat daher grundsätzlich Eigenmietwert, Hypothek und Vermögenssteuerwert nach Massgabe der Eigentumsquote zu deklarieren. Sein Anteil am Eigenmietwert stellt für ihn eine Unterhaltsleistung an die Ehefrau dar, die er steuerlich in Abzug bringen kann. Dieser Punkt sollte in einer Trennungsvereinbarung (Eheschutz) geregelt werden.

Welche Pauschalabzüge und normal-Abzüge dürfen gemacht werden, wenn jemand eine Einzelfirma hat?

Michael Rüegger: Sämtliche effektiven Kosten, welche geschäftsmässig begründet sind, können von den steuerbaren Erträgen zum Abzug gebracht werden. Pauschalabzüge im Zusammenhang mit Einzelfirmen gibt es keine.

Als Stockwerkeigentümer haben wir letzten Sommer eine Photovoltaikanlage installiert. Die Finanzierung erfolgte über den Erneuerungsfonds des Mehrfamilienhauses. Unser Anteil war CHF 11'434.00. Meine Frage: Kann ich diesen Betrag als Unterhaltskosten bei meiner Steuererklärung abziehen?

Hans Feldmann: Die Einlagen in den Erneuerungsfonds sind steuerlich abzugsfähig, entsprechend können Unterhaltskosten, die aus dem Erneuerungsfonds bezahlt wurden, steuerlich nicht mehr in Abzug gebracht werden.

Lernende in der Lehre: Wer muss/DARF die Kosten für die Krankenkassenprämie in Abzug bringen? Hätten Eltern wie auch Lernende das Recht dazu?

Stefan Stauffiger: Sofern Sie für Ihr Kind den Kinderabzug oder den Unterstützungsabzug erhalten, können Sie die Krankenkassenprämien im Rahmen des Versicherungsabzug geltend machen.

Wie wird der Gewinn als selbstständiger Day-Trader versteuert? Als Vermögenssteuer, Einkommens- oder Gewinnsteuer.

Hans Feldmann: Liegt aus steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Sicht eine selbstständige Erwerbstätigkeit vor, ist der Gewinn (inkl. Kapitalgewinne) als Erwerbseinkommen zu deklarieren. Sämtliche Kosten (inkl. Verluste, AHV-Beiträge) können Sie dabei in Abzug bringen.

Vielen Dank für die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen! Ich mache als deutsche Staatsangehörige zum ersten Mal eine Steuererklärung im Kanton Zürich und habe Angst, Fehler zu machen. Meine Frage ist zum Thema Angabe von Vermögenswert bei Ausländischer Liegenschaft: Als Eigentümerin einer Wohnung in Deutschland (vermietet) bin ich dort beschränkt steuerpflichtig und zahle für die Mieteinnahmen dort Einkommensteuer (was für die Berechnung der Einkommenssteuer in der Schweiz ja berücksichtigt wird). Von der Vermögensseite her werde ich aber noch sehr lange einen entsprechenden Kredit bei einer deutschen Bank zurückzahlen müssen: Doch wo gebe ich dies in der Steuererklärung an? Wie bemisst sich der Vermögenswert der Wohnung (es gibt ja kein Liegenschaftsverzeichnis für ausländische Wohnungen), und was muss ich an welcher Stelle in der Steuererklärung angeben, damit die Schulden auf die Wohnung berücksichtigt werden und deshalb bisher nur ein kleiner Bruchteil der Wohnung sozusagen wirklich in meinem Vermögen ist? Über einen Rat von Ihnen wäre ich sehr froh. Dankeschön!

Hans Feldmann: Die Liegenschaft ist in der CH-Steuererklärung im Liegenschaftsverzeichnis zu deklarieren und dort als ausländische Liegenschaft zu kennzeichnen. Zu deklarieren sind ebenfalls die Mieterträge und die Schulden. Im Rahmen der Einschätzung in der Schweiz werden die ausländischen Vermögens- und Einkommensanteile zur Besteuerung ins Ausland ausgeschieden und in der CH nur für die Ermittlung der Progression berücksichtigt. Der Vermögenssteuerwert der Wohnung ist zu schätzen.

Guten Morgen meine Mutter (93) ist seit Oktober 2024 auf die Dienste der Spitex angewiesen. Von Montag bis Freitag werden Verrichtungen im Haushalt und einmal pro Woche das Duschen übernommen. Meine Frage, sind diese Kosten von der Steuer absetzbar?

Meral Korkmaz: Unter gewissen Voraussetzungen, wie z.B. dass für Ihre Mutter als Spitex-Patientin ein täglicher Pflege- und Betreuungsaufwand von 60 Minuten und mehr anfällt, können diese Kosten als sogenannte behinderungsbedingte Kosten einkommenssteuerlich abzogen werden.

Bei den Wegkosten gebe ich jeweils das Ostwind für 3 Zonen an, damit könnte ich mit dem ÖV zur Arbeit fahren. Die Kosten für 3 Zonen sind CHF 1044.-. Tatsächlich nutze ich da Auto. Beim GA könnte man CHF 600.- zusätzlich abziehen für Park&Rail (seit 2020). Kann ich ebenfalls CHF 600 mehr abziehen als die 3 Zonen kosten? Also CHF 1644.- anstatt 1044.-? Oder kann ich einfach den max. Betrag von 4595.- eintragen?

Stefan Stauffiger: Als Berufsauslagen abzugsfähig sind die «notwendigen» Kosten für den Arbeitsweg. Wenn die Voraussetzungen für das Fahrzeug (kantonal unterschiedlich) nicht erfüllt sind, können die notwendigen Kosten für die ÖV geltend gemacht werden, welche in Ihrem Fall vermutlich den 3 Zonen bzw. CHF 1044 entspricht. Höhere Kosten scheinen basierend auf Ihren Ausführungen nicht abzugsfähig.

Guten Tag Kann ich die vorläufige Steuerrechnung als Schuld im Schuldenverzeichnis erfassen und vom Vermögen abziehen?

Hans Feldmann: Im Schuldenverzeichnis können Sie sämtliche fälligen und noch nicht bezahlten Steuerschulden in Abzug bringen.

Guten Tag Habe kürzlich mit der Kollegin über Steuern diskutiert. Sie war der Meinung, man müsse angespartes Geld, das auf einem separaten Bankkonto liegt, nicht bei den Steuern angeben, da dies ja bereits beim Einkommen mit dem Lohnausweis besteuert wurde. Ich war der Meinung, dass man alle Konten angeben muss, auch wenn es bereits versteuert wurde. Würde nun gerne Ihre Meinung dazu hören und wie hoch der Steuersatz bei diesem Angesparten ausfällt?

Hans Feldmann: Das gesamte Vermögen (inkl. Bankguthaben) unterliegt der Vermögenssteuer, unabhängig davon, aus welcher Quelle (z.B. Einkommen, Erbschaft etc.) es stammt. Eine Nichtdeklaration stellt eine Steuerhinterziehung dar.

Mein Mann ist im 2024 verstorben. Welche Kosten bezüglich Sterbefall kann ich steuerlich geltend machen. Z.B. Traueranzeige usw. Es gab nur eine Trauerfeier und keine Beerdigung.

Stefan Stauffiger: Mein herzliches Beileid. Bei der Einkommenssteuer können (vorbehalten von kantonal abweichenden Regelungen) keine Kosten in Zusammenhang mit Todesfall geltend gemacht werden. Todesfallkosten können in der Regel jedoch bei einer allfälligen Erbschafts- und Schenkungssteuern geltend gemacht werden.

Steuerfrage: Der verwitwete Erblasser ist Ende September 2024 (Kt. AG) verstorben. Es ist eine Erbgemeinschaft (insgesamt 4 Geschwister). Eine Erbteilung ist noch nicht erfolgt. In welchem Jahr muss ich das Erbe in der Steuererklärung angeben, im Jahr 2024 oder 2025? Ich bin im Kanton ZH wohnhaft. Da ich noch nicht weiss, wieviel ich erben werde, welchen Betrag muss ich in der Steuererklärung angeben? Muss ich eine Erbschaftssteuer zahlen?

Meral Korkmaz: Seit dem Tod des Erblassers, Ende September 2024, befinden Sie sich in einer unverteilten Erbschaft. Diese unverteilte Erbschaft ist ab dem Todesdatum in Ihrer Steuererklärung 2024 unter der entsprechenden Rubrik mit den anteilsmässigen Einnahmen und Ausgaben (z.B. Schuldzinsen) bis Ende Jahr sowie dem anteilsmässigen Vermögenssteuerwert per 31.12. anzugeben. Hierfür ist grundsätzlich für die Erbengemeinschaft eine entsprechende Übersicht zu erstellen. Die Nachkommen des Erblassers sind im Kanton Aargau von der Erbschaftssteuer ausgenommen.

Guten Tag Ich wohne im Kanton St. Gallen und habe eine Liegenschaft im Kanton AR. Muss ich eine Verschiebung in beiden Kantonen beantragen? Die Liegenschaft wird zurzeit umgebaut und ist noch nicht bewohnbar. Muss ich für die Zeit des Umbaus den Eigenmietwert versteuern?

Stefan Stauffiger: Die Steuerverwaltung muss von Amtes wegen eine Steuerausscheidung erstellen. Die müssen Sie nicht selbst machen. Sie müssen «lediglich» die Liegenschaft deklarieren. Ein Eigenmietwert muss nur versteuert werden, wenn die Liegenschaft selbst bewohnt wird oder man sich die Liegenschaft zur Verfügung hält. Ist die Liegenschaft aufgrund des Umbaus nicht bewohnbar, muss kein Eigenmietwert versteuert werden.

Guten Tag Es geht um ein Einfamilienhaus Wir haben im Jahr 2023 eine Solaranlage installiert und konnten die Kosten abziehen. Nun haben wir im 2024 noch ein Ladestation für das Auto installiert und diese lädt teilweise mit dem eigens erzeugten Solarstrom. Meine Frage: Kann dies im Kanton Aargau von den Steuern abgezogen werden? Kann etwas davon bei der direkten Bundessteuer abgezogen werden?

Stefan Stauffiger: Meines Erachtens nein. Bei der Installation der Ladeinfrastruktur des Elektroautos handelt es sich nicht um eine liegenschaftsbezogene Energiesparmassnahme, welche gemäss der Verordnung über die Massnahmen zur rationellen Energieverwendung und zur Nutzung erneuerbarer Energien abzugsfähig ist. Bei diesen Kosten handelt es sich um eine effizientere Nutzung von Energie für den Individualverkehr (Elektroantrieb statt Verbrennungsmotor), also ausschliesslich für die «Betankung» des Elektroautos.

Ich habe seit Jahren immer wieder zuhause etwas auf die Seite gelegt und dies, der Betrag hat sich jetzt ziemlich erhöht. Muss ich diesen Betrag der Steuererklärung angeben, wenn Ja wo kann ich diesen Betrag erfassen.

Meral Korkmaz: Dieser Betrag ist in Ihrer Steuererklärung unter der Rubrik «Bargeld» als Vermögen zu deklarieren. Allerdings sollten Sie beachten, dass bei einer wesentlichen Summe im Hinblick auch auf die Vorjahre, die Steuerverwaltung eine Selbstanzeige annehmen und ein Nachsteuerverfahren eröffnen kann. Die erstmalige Selbstanzeige bleibt grundsätzlich straflos.

Können die Kosten für ein Austauschjahr im Ausland während dem Gymnasium für ein minderjähriges Kind abgezogen werden? Falls ja, wo?

Stefan Stauffiger: Nein. Ausbildungskosten bis zur Sekundarstufe 2 (Matura) können nicht in Abzug gebracht werden.

Homeoffice & Verpflegung: auf meinem Lohnausweis ist angekreuzt, dass die Firma die Verpflegung übernimmt, weil ich im Aussendienst bin. Oft bin ich jedoch auch im home office, erhalte aber dann keine Vergütungen für home office oder Verpflegung der Firma. Kann man da bezüglich Verpflegung und home office einen Abzug geltend machen?.

Stefan Stauffiger: Nein. Verpflegungskosten stellen grundsätzlich nicht abzugsfähige Lebenshaltungskosten dar. Als Berufsauslagen können nur die «Mehrkosten» einer auswärtigen Verpflegung geltend gemacht werden, wenn eine Rückkehr über Mittag nicht möglich ist. Wenn Sie im Homeoffice arbeiten fallen keine Mehrkosten für auswärtige Verpflegung an, weshalb auch kein Abzug gemacht werden kann.

Ist es obligatorisch das Blatt mit den Krankenkassen Daten auszufüllen? Ich will definitiv keine Abzüge machen und möchte das daher weglassen.

Stefan Stauffiger: Wenn Sie keine Abzüge geltend machen möchten, müssen Sie auch keine entsprechenden Unterlagen einreichen.

Ich warte nach wie vor auf die Veranlagung 2022, 2022 stimmt wirklich :-). Der Thurgau ist sehr weit zurück mit den Bearbeitungen. Das gibt kein Nachteil für mich?

Meral Korkmaz: Sofern Sie für das Steuerjahr 2022 ausreichend Steuervorauszahlungen geleistet haben (wegen allfälligen Verzugszinsen), gibt es für Sie keine Nachteile.

Anfrage zur Schenkungssteuer im Kanton Graubünden Sehr geehrte Damen und Herren Vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit habe, meine Fragen zu stellen. Ich schätze dieses Angebot sehr. Meine Frage betrifft die Schenkungssteuer im Kanton Graubünden: Durch den Todesfall unserer Eltern haben mein Bruder und ich ein Haus geerbt. Ich werde das Haus übernehmen und ihm eine Ablösesumme bezahlen. Da diese Summe vergleichsweise niedrig ist – weil ich bereits erhebliche Investitionen getätigt habe (Hypothek teilweise abbezahlt, Renovationen durchgeführt etc.) – hat das Steueramt mitgeteilt, dass eine Schenkungssteuer anfallen könnte. Dazu habe ich folgende Fragen: Welche Kosten können in Abzug gebracht werden, um die Schenkungssteuer zu minimieren oder zu vermeiden? Können latente Grundstückgewinnsteuern angerechnet werden? Ist eine Verzinsung für die Ablösung der Hypothek abzugsfähig? Können Zinsen für ein Darlehen oder geleistete Eigenleistungen berücksichtigt werden? Gibt es weitere Abzüge, die angerechnet werden können? Wie genau wird die Schenkungssteuer berechnet? Wird die Differenz zwischen der kantonalen Schätzung und der Ablösesumme als Bemessungsgrundlage genommen? Da mir bereits die Hälfte des Hauses gehört, wie wird dieser Anteil berücksichtigt? Falls die Differenz die 25%-Grenze übersteigt, wird dann nur der übersteigende Betrag besteuert oder die gesamte Differenz?

Hans Feldmann: Technisch nehmen Sie die Erbteilung im Nachlass Ihrer Eltern vor. Zunächst ist das Nettonachlassvermögen zu ermitteln, nach Abzug sämtlicher Kosten und Aufwendungen (Amortisation Hypothek). Die Liegenschaft ist dabei zum Verkehrswert abzgl. der latenten Grundstückgewinnsteuer und abzgl. Ihrer Investitionen zu bewerten. Auf dieser Basis lässt sich der Erbanteil Ihres Bruders ermitteln. Eine Schenkung Ihres Bruders and Sie liegt erst vor, wenn zwischen der effektiven Auszahlungssumme und dem rechnerischen (Netto-)Erbanteil eine erhebliche Differenz besteht.

Liebe ExpertInnen Der Lehrlingslohn unseres 16-jährigen Sohn muss deklariert werden?

Stefan Stauffiger: Grundsätzlich ist das Kind für ein allfälliges Erwerbseinkommen selbständig steuerpflichtig. Da die Abzüge die Einkünfte in der Regel übersteigen verzichten die Kantone darauf, dass minderjährige Kinder eine Steuererklärung für das Erwerbseinkommen einreichen müssen. Daher ist der Lehrlingslohn in der Praxis steuerfrei. Abweichende kantonale Praxen sind mir nicht bekannt. Das Einkommen ist aber in jedem Fall nicht durch die Eltern zu versteuern. Die Eltern müssen jedoch die Zinsen und das Vermögen der Kinder versteuern.

Grüezi, kann ich das Fitness-Abo bei den Steuern abziehen?

Meral Korkmaz: Fitness-Abos ohne ärztliche Verordnung stellen private Lebenshaltungskosten dar und können einkommenssteuerlich nicht abgezogen werden.

Wertschriftenverzeichnis: Wie muss ich meine Kryprowährung «Bitcoin» deklarieren? Wie belege ich meine Bitcoins für die Steuererklärung?

Meral Korkmaz: Für Bitcoin und weitere geläufige Kryptowährungen publiziert die Eidgenössische Steuerverwaltung einen Jahresendsteuerkurs. Andere Kryptowährungen sind zum Jahresschlusskurs der für diese Währung gängigsten Börsenplattform zu deklarieren. Der Nachweis hat mittels Kontoauszug der digitalen Brieftasche (Wallet), Stand per Ende der Steuerperiode, zu erfolgen. Je nach Ausgestaltung der kantonalen Steuererklärung werden die Kryptowährungen entweder im Wertschriftenverzeichnis oder auch unter übrige Vermögenswerte deklariert.

Guten Tag Ich bin frühzeitig pensioniert, beziehe aber noch keine AHV. Letztes Jahr habe ich für ein einmaliges Projekt (Immobilienverkauf) ein Einkommen im 5-stelligen Bereich erzielt. Muss ich dieses nun als Selbständig/Nebenerwerb deklarieren oder wie mache ich das korrekt? Und kann ich Spesen (Fahrkosten etc.) geltend machen? Besten Dank für eine kurze Erklärung.

Stefan Stauffiger: Eine selbständige Erwerbstätigkeit liegt für das einmalige Projekt nicht vor. Das Einkommen ist jedoch trotzdem zu versteuern. Ich empfehle Ihnen, das Einkommen (nach Abzug der angefallenen Kosten) unter den übrigen Einkünften zu deklarieren.

Ich habe eine Fotoausrüstung, welche ich für das Fotografieren an Sportanlässen einsetze. Für meine Arbeit erhalte ich Ende Jahr eine kleine Vergütung. Kann ich die Fotoausrüstung, bei den «Berufsauslagen» in der Steuererklärung, angeben?

Hans Feldmann: Sofern Sie die Vergütung als Erwerbseinkommen deklarieren, können Sie auch die damit zusammenhängenden Kosten in Abzug bringen. Die Fotoausrüstung wäre dabei zu aktivieren und abzuschreiben. Bei einem erheblichen Missverhältnis zwischen Ertrag und Kosten ist damit zu rechnen, dass die Steuerbehörde die Tätigkeit als Liebhaberei qualifiziert und auf die Besteuerung der Vergütung verzichtet und entsprechend aber auch die Kosten nicht zum Abzug zulässt.

Sind Einkünfte wie private Verkäufe über z.B Ricardo steuerfrei? Falls ja, wo kann dies bei der Steuererklärung angegeben werden?

Meral Korkmaz: In der Schweiz gilt der Grundsatz des steuerfreien privaten Kapitalgewinns. Solche privaten Kapitalgewinne werden in der Steuererklärung nicht erfasst. Anders ist es bei gewerbmässigen Händlern, da der Gewinn aus geschäftlichen Verkäufen steuerbar ist.

Guten Tag Mein Mann ist seit 4 Jahren an Alzheimer erkrankt. Ich habe noch keine Hilflosenentschädigung beantragt bei der AHV. Kann ich einen Unterstützungsbetrag für die Betreuung abziehen, welche von der behandelnden Aerztin bestätigt wurde? Wenn ja, in welcher Höhe? Habe von einem Zöliakieabzug gehört, der allenfalls als Richtgrösse gelten könnte, auch für Alzheimer. Wie sieht es mit einer noch zu beantragenden Hilflosenentschädigung aus? Muss diese mit der AHV angegeben werden?

Stefan Stauffiger: Für die von Ihnen unentgeltlich geleistete Unterstützung kann kein fiktiver Abzug geltend gemacht werden. Auch ist mir ein pauschaler Abzug für die Betreuung alzheimererkrankten Personen bekannt. Abzugsfähig sind dagegen sämtliche Drittkosten, welche nicht von der Versicherung getragen werden.

Ich wohne im Kanton Bern und habe eine Schenkung meiner Mutter erhalten. Den Betrag habe ich meinen Schwiegereltern als zinsloses Darlehen gewährt Wie muss ich diesen Betrag deklarieren? Vielen Dank

Michael Rüegger: Beide Vorgänge sind zu deklarieren. Die Schenkung unter «erhaltene Schenkungen» und das gewährte Darlehen im Wertschriftenverzeichnis. Es ist übrigens kein Problem, das Darlehen zinslos zu gewähren.

Ich musste zum ersten mal meine Steuern machen da ich erst letztes Jahr 18 wurde. Ich war sehr lange dran diese auszufüllen und hab diese auch mehrmals kontrolliert und auch Elektronisch dann eingereicht. Was ist aber wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe? Werde ich dann enorm gebüsst falls irgendwo ein Fehler ist?

Michael Rüegger: Die Steuerbehörden kontrollieren Ihre gemachten Angaben im sogenannten Veranlagungsverfahren. Sollte ein Fehler bei der Erfassung durch Sie passiert sein, ist das nicht weiter schlimm. Falls Sie nachträglich einen Fehler bemerken, lassen Sie das die Steuerverwaltung wissen (Mail, Telefon).

Wie muss man ein Geschäftsauto, das man auch privat benützen darf versteuern?

Michael Rüegger: Die Frage ist schwierig zu beantworten, da Ihre genauen Verhältnisse nicht bekannt ist. Davon ausgehend, dass Sie unselbständig erwerbend sind und einen Lohnausweis erhalten, müsste auf dem Lohnausweis ein sogenannter «Privatanteil» aufgeführt sein. Dieser Privatanteil fliesst somit über den Lohnausweis als steuerbares Einkommen in Ihre private Steuererklärung ein. Diesfalls müssen Sie nichts weiter unternehmen oder deklarieren.

Ich habe mein ferienhaus in graubünden meinen beiden töchtern verkauft. Habe aber ein lebenslanges wohnrecht in dem haus. Wie muss ich dieses haus in meiner steuererklärung angeben? Vielen dank!

Hans Feldmann: Den Vermögenssteuerwert haben Ihre Töchter als Eigentümer zu deklarieren, ebenso eine allfällige Hypothek und die Schuldzinsen. In Ihrer Steuererklärung haben Sie den Eigenmietwert zu deklarieren. Die Verteilung des Unterhalts ist abhängig von der vertraglichen Regelung. Haben Sie nichts geregelt, ist der gewöhnliche Unterhalt grundsätzlich durch den Wohnrechtsberechtigten zu bezahlen und kann auch bei ihm abgezogen werden.

Ich habe ein zinsloses Darlehen von meiner Mutter erhalten. 1. Wie gebe ich das korrekt in der Steuererklärung an / braucht es dafür Belege? 2. Was passiert, wenn meine Mutter oder Vater zum Pflegefall (Worst-Case) wird, zwingt mich der Staat dann, das Geld sofort zurückzahlen zu müssen?

Michael Rüegger: Die erste Frage können wir beantworten. Das erhaltene Darlehen müssen Sie als Schuld im Schuldenverzeichnis deklarieren. Die zweite Frage betrifft das Sozialamt, den Sozialdienst. Dazu können wir nichts sagen.

Stockwerkeigentum Gibt es eine Liste, welche Kosten ich abziehen kann? Z.B. Grundkosten, Glühlampen, Entsorgung Grünabfuhr, etc.

Hans Feldmann: Die meisten Kantone haben Merkblätter oder Wegleitungen publiziert, welche derartige Listen enthalten und auch die Grenzfälle regeln.

Ich habe im Jahr 2023 einige Aktien gekauft, die ich in meiner Steuererklärung für 2023 vergessen habe anzugeben. Jetzt, da ich sie 2024 angeben möchte, kann ich das Kaufdatum auf den 01.01.2024 angeben?

Michael Rüegger: Ja, wenn das die einzige Möglichkeit ist, können Sie das so machen. Bitte weisen Sie die Steuerbehörden in den Bemerkungen, Anmerkungen zur Steuererklärung auf Ihr Versäumnis 2023 hin.

Guten Tag Meine Frau ist Französin. Sie besitzt ein Sparkonto welches von ihrem Vater als Kind erstellt wurde. Es lautet auf ihren Namen. Gemäss der franz. Bank muss dieses nicht bei den Steuern angegeben werden in Frankreich und entsprechend gibt es auch keinen Steuerausweis. Muss ich dieses Konto bei uns in der Schweiz angeben? Ich hatte es letztes Jahr nicht angegeben.

Michael Rüegger: Bankkonten sind sogenannt bewegliches Vermögen. Dieses muss – auch in internationalen Verhältnissen – stets am Wohnort deklariert werden. Ich gehe davon aus, dass Sie Ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Somit ist das Konto in der Schweizer Steuererklärung zu deklarieren. Wir empfehlen, auf das Versäumnis der Nichtdeklaration in der Vergangenheit bei der Einreichung der Steuererklärung hinzuweisen.

Guten Tag Ich bin geschieden. Wir haben zwei Kinder, geteiltes Sorgerecht, Obhut der Kinder ist 100% bei mir. Bis anhin musste ich die Alimente, die ich für die Kinder von meinem Ex-Mann bekommen hatte als Einkommen versteuern und konnte dafür den ganzen Kinder- respektive Ausbildungsabzug machen. Jetzt ist mein Sohn am 26. September 2024 volljährig geworden. Kann ich es für die Steuerklärung 2024 nochmals gleich machen, das heisst die Alimente versteuern und Kinderabzug oder kann mein Ex-Mann den Kinderabzug machen aber kann die bezahlten Alimente nicht mehr von seinem Einkommen abziehen? Er hat das höhere Einkommen als ich, bezahlt also auch mehr an die Kinder. Mein Sohn ist in Ausbildung. Wir sind im Kanton Bern. 2. Frage: Kann ich einen Unterstützungsabzug machen? Ich lebe alleine mit den Kindern, verdiene 2000.- und bekomme 2000.- Unterhalt für mich von meinem Ex-Mann.

Stefan Stauffiger: Im Jahr, in welchem das Kind volljährig wird, wird der Kinderabzug Tag genau aufgeteilt ( x/ 365). Bis zum 18. Geburtstag steht der Kinderabzug dem Elternteil zu, der die Kinderalimente versteuert. Ab dem 18. Geburtstag steht der Kinderabzug dem Elternteil zu, der die Kinderalimente leistet. Im Jahr der Volljährigkeit können Sie aufgrund des Kumulationsverbotes mit dem Kinderabzug keinen Unterstützungsabzug geltend machen. Ab 2025 steht Ihnen jedoch der Unterstützungsabzug zu, sofern die Voraussetzungen dann noch erfüllt sind. Weitere Details finden Sie hier: https://www.wegleitung.sv.fin.be.ch/de/start/np2021/stammdaten/angaben-zu-kindern/kinderabzug-bzw-unterstuetzungsabzug-fuer-volljaehrige-kinder.html

In einer 2er WG hat man ein Kautionskonto, an dem beide hälftig beteiligt sind. Vermutlich ist es einfacher für die Behörde, wenn nur eine Person dieses Konto ganz besteuert oder soll das zweifach in die Erklärung und dann jeweils hälftig? Ist letzteres nicht etwas zu verwirrend?

Michael Rüegger: Je hälftige Deklaration.

Als neuer Teilhaber einer Firma werden nun Dividenden ausgeschüttet. Wie muss ich diese korrekt versteuern und was hat es mit der Verrechnungssteuer auf sich und wie kriege ich diese wieder zurück?

Meral Korkmaz: Ihre Beteiligung ist im Wertschriftenverzeichnis anteilsmässig mit dem Steuerwert zu erfassen. Den Steuerwert der Beteiligung erhalten Sie jährlich von der kantonalen Steuerbehörde zugestellt. Die erhaltene Bruttodividende tragen Sie unter den Vermögenserträgen mit Verrechnungssteuer an, so dass die Ihnen abgezogene Verrechnungssteuer als Ihr Steuerguthaben automatisch angezeigt wird. Die abgezogene Verrechnungssteuer wird nach Ihrer Steuerdeklaration von Ihrer kantonalen Steuerbehörde rückvergütet oder mit Ihren fälligen Steuern verrechnet. Bei einer Beteiligungsquote von über 10% gilt für die Dividende die Teilbesteuerungsregel.

Ich lebe von meinem EM getrennt. Meine Tochter ist volljährig und wohnt bei mir. Ihr Vater zahlt ihr monatlichen Unterhaltsbeitrag. Wer muss diesen bei den Steuern angeben?. Ich oder meine volljährige Tochter? Danke für ihre Antwort und beste Grüsse

Hans Feldmann: Die Unterhaltsbeiträge sind steuerneutral und müssen weder bei Ihnen noch bei Ihrer Tochter deklariert werden. Entsprechend kann sie der Vater auch nicht in Abzug bringen bzw. lediglich im Umfang des Kinderabzugs.

Was ist der Unterschied zwischen Schenkung und Erbvorbezug? Meine Frau erhielt in 5 Tranchen verteilt aufs Jahr jeweils 5000.- bis 25000.- Fr. von ihrem Vater. Ist das richtig, wenn ich das als Erbvorbezug deklariere. Der Gesammtbetrag erscheint dann bei Punkt 50.1

Hans Feldmann: Steuerlich werden Schenkung und Erbvorbezug identisch behandelt. Die von Ihnen vorgesehene Deklaration erachte ich als korrekt.

Guten Tag, ich lebe mit meiner Frau zusammen im Kanton Freiburg. Ich möchte wissen, ob es erlaubt ist unsere bezahlten Krankenkassenprämien von Fr. 11558.80 abzuziehen oder ist nur der Pauschalbetrag von Fr. 9620 erlaubt ? mit freundlichen Grüsse

Stefan Stauffiger: Leider sind Versicherungsprämien nur bis zur Obergrenze abzugsfähig...

Können Investitionen für die Ladestationsinfrastruktur in der Garage abgezogen werden?

Michael Rüegger: Nein, diese Kosten sind bei den Einkommenssteuern nicht abzugsfähig.

Guten Tag, Ich habe als Teil meiner Kompensation Aktien der Mutterfirma erhalten. Nach welchem Wert muss dieses Einkommen angegeben werden? Falls die Aktien verkauft werden, inwiefern muss der Gewinn/Differenz zum Wert bei Erhalt berechnet werden und wie wird dies angegeben? Herzlichen Dank

Michael Rüegger: Wenn Sie die Aktien unter ihrem eigentlichen effektiven Wert (Verkehrswert) erhalten haben, dann ist die Differenz zwischen dem bezahlten Preis und dem Verkehrswert steuerbares Einkommen. Haben Sie nichts für die Aktien bezahlt, ist der ganze Verkehrswert der Aktien steuerbares Einkommen. Wenn Sie die Aktien während mindestens 5 Jahren halten, sollte ein Verkauf grundsätzlich zu keinen zusätzlichen Einkommenssteuern führen. Jedoch existiert hier derzeit eine sich stark entwickelnde Steuerpraxis, insbesondere im Kanton ZH und AG, welche die Regeln für die Besteuerung ausweitet. Daher die Empfehlung, dies in Ihrem Kanton entsprechend abzuklären.

Bei der Miete eines Fahrzeugs habe ich bei der Vollkasko den Selbstbehalt von Fr. 1000.- akzeptiert. Ich habe einen Parschaden verursacht und dadurch musste ich den Selbstbehalt bezahlen. Kann ich den von den Steuern abziehen?

Michael Rüegger: Es handelt sich um nicht abzugsfähige Lebenshaltungskosten.

Guten Tag, ich lebe mit meiner Frau zusammen im Kanton Freiburg. Ich möchte wissen, ob es erlaubt ist unsere bezahlten Krankenkassenprämien von Fr. 11558.80 abzuziehen oder ist nur der Pauschalbetrag von Fr. 9620 erlaubt ?

Stefan Stauffiger: Leider sind Versicherungsprämien nur bis zur Obergrenze abzugsfähig...

Gemeinnützige Zuwendung: Können Passivbeiträge für Vereine (Musik, Sport) und Gönnerbeitrg REGA in Abzug gebracht werden?

Stefan Stauffiger: Abzugsfähig sind Beiträge (Spenden, Mitgliederbeiträge usw.) an juristische Personen in der Schweiz, die im Hinblick auf öffentliche oder ausschliesslich gemeinnützige Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind. Sofern die Vereine steuerbefreit sind, was bei Musik und Sport in der Regel nicht gegeben ist, können die Beiträge in Abzug gebracht werden.

Im vergangenen Jahr wurde meine Ehe geschieden. Welche Kosten (Gericht, Anwalt) können abgezogen werden?

Meral Korkmaz: Ehescheidungskosten können als private Lebenshaltungskosten einkommenssteuerlich nicht abgezogen werden.

Ich bin Wohnungeigentümerin. Im 2024 musste ich den Backofen, Kühlschrank und Gefrierschrank ersetzen. Ist das abzugsberechtigt als Liegenschaftsunterhalt? Vielen Dank

Meral Korkmaz: Der gleichwertige Ersatz von Küchengeräten ist als Unterhaltskosten abziehbar.

Guten Morgen Wir leben im Konkubinat und haben einen gemeinsamen Sohn. Für die Sonderschule zahle ich monatliche Elternbeiträge und Tagesstrukturbeiträge. Wie kann ich diese abziehen oder zumindest geltend machen?

Stefan Stauffiger: Ausbildungskosten können bis zur Sekundarstufe 2 grundsätzlich nicht geltend gemacht werden. Sollte die Sonderschule in Zusammenhang mit einer Behinderung notwendig sein, könnte allenfalls geprüft werden, ob es sich um behinderungsbedingte Kosten handelt. Die Kosten für die Tagesstruktur können im Umfang der Betreuungskosten geltend gemacht werden, sofern das Kind noch unter 14 Jahre alt ist und beide Eltern das Kind aufgrund Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder gesundheitlichen Gründen nicht betreuen können.