Dennis Wei Heng Chee, studiert an der EHL Hotelfachschule Chur-Passugg. Seine Familie kommt ursprünglich aus Indonesien und Malaysia.

Kevin Taró Bicker, ist in Japan und in der Schweiz aufgewachsen. Er hat in Luzern die Schweizerische Hotelfachschule absolviert und in Zug eine Pop-Up Noodle Bar geführt. Heute führt er den Hidén Harlekin, einen Jazzclub in Zug.

Sherly Cho, kommt ursprünglich aus Korea. Vor sieben Jahren hat sie in Zürich die Kochschule-Sherly‘s Kitchen gegründet und bietet asiatische Kochkurse an.

Kazufumi Nakamura, gelernter Koch, ist in Tokio geboren. Seit vier Jahren arbeitet er als Küchenchef im Yume Ramen in Zürich.

Falk Daubner, hat vor fünf Jahren den Ramen Nudelsuppen-Lieferservice «Sudelnuppe» gegründet. Vor kurzem hat er in Zürich die Miso Bar Binz eröffnet.