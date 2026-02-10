Sie gehören zu den Chemie-Keulen im Putzschrank. Doch wie wirksam sind Abflussreiniger? Und welche Risiken bergen sie für Mensch und Umwelt?

Fette, Essensrückstände, Seifenreste, Haare – klassischer «Schmutz», der den Abfluss im Schüttstein verstopft. Wenn das Rohr blockiert ist, sollen Abflussreiniger schnelle Abhilfe leisten. Sie werben mit Haarlöse-Formel, mit Action, mit 3-fach-Power und knalligen Zeichnungen auf den Flaschen. Doch halten die Reiniger, was sie versprechen? Und welche Gefahren bergen sie? «Kassensturz» hat zehn handelsübliche Abflussreiniger testen lassen.

So wurde getestet Box aufklappen Box zuklappen Das Labor Weber und Leucht in Fulda (D) testete die Wirksamkeit der Abflussreiniger anhand zweier Methoden: Zunächst wurde ein definierter Testschmutz, bestehend aus Fetten, Rüstabfällen, Haaren, Kaffeesatz und Teeblättern, in einen Test-Siphon gedrückt, um einen Verschluss zu simulieren. Nach Zugabe der vom Hersteller empfohlenen Menge Reiniger und einer Einwirkzeit von zehn Stunden wurde mit Wasser nachgespült und der Zerfall des Schmutzes sowie eventuelle Rückstände im Rohr beurteilt. Der zweite Test wurde mit gepressten Schmutzformlingen durchgeführt, die in 200 Gramm Abflussreiniger sechs Stunden lang «gebadet» wurden, um ihren Zerfall zu bewerten. Dieser Test simuliert kompaktere Verstopfungen, bei denen der Reiniger von allen Seiten einwirken kann.

Überraschung und deutliche Unterschiede

Die gute Nachricht vorweg: Keiner der getesteten Abflussreiniger fiel komplett durch. Allerdings zeigen sich deutliche Leistungsunterschiede. Drano, Martec und Potz erhielten mit Note 4,0 gerade noch eine genügende Bewertung. Anna Kaiser, stellvertretende Laborleiterin bei Weber und Leucht in Fulda (D), erklärt die mittelmässige Leistung: «Die Formlinge haben wir so abgesiebt, wie wir sie ins Glas gegeben haben. Die Reiniger konnten den Schmutz nicht zersetzen und die Formlinge nicht angreifen.» Mit Formlinge sind die gepressten Schmutzformen gemeint.

So haben die Abflussreiniger abgeschnitten

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. Nature Clean Abflussreiniger. Bildquelle: SRF. 1 / 11 Legende: Nature Clean Abflussreiniger SRF

Bild 2 von 11. Mellerud Abfluss Frei. Bildquelle: SRF. 2 / 11 Legende: Mellerud Abfluss Frei SRF

Bild 3 von 11. Tandil Rohrreiniger Gel. Bildquelle: SRF. 3 / 11 Legende: Tandil Rohrreiniger Gel SRF

Bild 4 von 11. Rorax Rohrfrei Power-Gel. Bildquelle: SRF. 4 / 11 Legende: Rorax Rohrfrei Power-Gel SRF

Bild 5 von 11. W5 Rohrreiniger Gel. Bildquelle: SRF. 5 / 11 Legende: W5 Rohrreiniger Gel SRF

Bild 6 von 11. Sipuro Abflussreiniger Power Gel. Bildquelle: SRF. 6 / 11 Legende: Sipuro Abflussreiniger Power Gel SRF

Bild 7 von 11. Flup Siphon Gel. Bildquelle: SRF. 7 / 11 Legende: Flup Siphon Gel SRF

Bild 8 von 11. Potz Abflussreiniger Power Gel. Bildquelle: SRF. 8 / 11 Legende: Potz Abflussreiniger Power Gel SRF

Bild 9 von 11. Martec Abflussreiniger. Bildquelle: SRF. 9 / 11 Legende: Martec Abflussreiniger SRF

Bild 10 von 11. Drano Rohrreiniger. Bildquelle: SRF. 10 / 11 Legende: Drano Rohrreiniger SRF

Bild 11 von 11. Handy Abwaschmittel. Bildquelle: SRF. 11 / 11 Legende: Handy Abwaschmittel SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Etwas besser schnitten die Produkte von Flup, Sipuro und W5 mit einer 4,3 ab. Gefolgt von Rorax und Tandil, die je mit 4,5 bewertet werden. Bei diesen Produkten «sind teilweise ein paar Stücke abgebrochen oder der Reiniger hat angefangen, sich in die Formlinge einzufressen und Fettbestandteile oder die Haare aufzulösen.» Aber die Formlinge seien nicht zerfallen, so Anna Kaiser vom Labor Weber und Leucht.

Testsieger mit Note 5,0 ist der Migros Öko-Abflussreiniger von Nature Clean, dicht gefolgt von Abfluss Frei von Mellerud mit Note 4,8. Beide Reiniger erhalten das Gesamturteil «Gut». Besonders erfreulich ist das gute Abschneiden des Öko-Produkts. «Das zeigt, dass diese Produkte bei haushaltsüblichen Verschmutzungen eine gute Wirkung zeigen können», sagt Anna Kaiser.

Die Gefahren von Abflussreinigern

Abflussreiniger bergen auch erhebliche Gefahren. Ökotoxikologin Cornelia Kienle vom Oekotoxzentrum in Dübendorf betont: «Abflussreiniger gehören zu den problematischsten Produkten, die wir bei uns im Haushalt haben. Sie enthalten stark ätzende Stoffe.»

Achtung Gefahr! Box aufklappen Box zuklappen Ein Risiko besteht beim Mischen verschiedener Reiniger. Cornelia Kienle vom Oekotoxzentrum warnt: «Wenn man einen Abfluss schon behandelt hat, zum Beispiel mit einem Badreiniger (Säure) oder anderen säurebasierten Reinigern, und dann noch einen Abflussreiniger (Lauge) dazugeben möchte, dann ist das wirklich sehr, sehr gefährlich.Es kann giftiges Chlorgas entstehen.» Dieses Gas ist hochreizend für Augen, Haut und Atemwege. Auch Öko-Varianten sind nicht gänzlich unbedenklich und können allergische Reaktionen und Hautreizungen hervorrufen. Selbst das Handabwaschmittel enthält ein Gefahrensymbol auf der Flasche. Also: Vorsicht! Bei Augenkontakt sofort ausspülen und sich in ärztliche Kontrolle begeben.

Die Produkte enthielten oft starke Laugen mit hohen pH-Werten, die organisches Material zersetzen könnten. Dementsprechend sind die Reiniger mit Warnhinweisen gekennzeichnet und sollten eigentlich nur mit Schutzbrille und Handschuhen eingesetzt werden.

Umweltbelastung und effektive Alternativen

Abflussreiniger greifen nicht nur den Schmutz im Siphon an, sondern belasten auch die Umwelt. Selbst Kläranlagen können die langlebigen und schlecht abbaubaren Stoffe nicht vollständig entfernen, wodurch diese in Gewässer gelangen und Organismen beeinträchtigen können.

Das sagen die Hersteller Box aufklappen Box zuklappen Lidl (W5) Bei Lidl setzen wir höchsten Wert auf die Qualität unserer Produkte. In externen Tests (…) erzielte unser Produkt eine überzeugende Performance. Wir geben zu bedenken, dass eine rein optische Beurteilung stets einen Interpretationsspielraum lässt. Im Gegensatz dazu erlaubt das von uns genutzte Verfahren eine präzise quantitative Messung der aufgelösten Masse. Diese wissenschaftliche Messung liefert oft ein deutlich differenzierteres Bild der tatsächlichen chemischen Abbauleistung als eine rein visuelle Begutachtung. Migros (Potz) Unser Lieferant führt in seinem eigenen Labor Tests durch, die sich in Aufbau und Methodik stark an den von Ihnen beschriebenen Verfahren orientieren. Die in Ihren Ergebnissen dokumentierte Leistung des Potz Rohrreinigers überrascht uns, da unsere internen Vergleichstests unter ähnlichen Bedingungen konstant bessere Resultate zeigen. Coop (Flup) Unsere Kund:innen bewerten das Produkt und seine Wirksamkeit als überwiegend sehr positiv. Martec Wir haben generell zu unserem Produkt sehr gute Rückmeldungen. Zahlreiche Reaktionen lassen auf eine hohe Konsumentenzufriedenheit schliessen – so liegt aktuell die Bewertung bei Galaxus bei 4,4 von 5. Das bestätigt uns in unserem Anspruch, Produkte zu entwickeln, die in den am häufigsten real vorkommenden Alltagssituationen die Probleme unserer Konsumenten zuverlässig lösen. In der internen Prüfung erzielten wir sehr gute Ergebnisse. (…) Die Resultate Ihres Tests zeigen hingegen ein Gesamturteil «genügend». (…) Wir nehmen Ihr Testresultat gerne zur Kenntnis und werden es in unserer zukünftigen Entwicklung mitberücksichtigen. (…) Erdal (Rorax) Test Becherglas Wir führen intern sehr ähnliche Labortests durch. In unseren Vergleichsversuchen zeigt unser Rohrreiniger bei kürzerer Einwirkzeit deutlich bessere Ergebnisse. Vor diesem Hintergrund können wir das (…) ausgewiesene Resultat unseres Produkts aktuell nicht nachvollziehen. (…) Test Siphon Uns ist nicht ganz verständlich, weshalb der zweite Test die von uns erwartete Produktleistung zeigt, der erste jedoch nicht. Aus unserer Erfahrung unterliegen solche Rohrreinigertests gewissen Schwankungen, unter anderem aufgrund der nicht vollständig homogen herstellbaren Schmutzförmlinge. Vor diesem Hintergrund hätten wir erwartet, dass beide Tests mindestens in Zweifachbestimmung durchgeführt werden. Dies scheint jedoch nur beim zweiten Test der Fall gewesen zu sein.

Bevor man zur chemischen Keule greift, gibt es auch umweltfreundlichere Alternativen. Ein einfaches Handspülmittel kann bei Fettverschmutzungen in der Küche durchaus wirksam sein. Cornelia Kienle empfiehlt zudem bewährte Hausmittel und mechanische Methoden wie Natron mit Essig.

«Und wenn dann mal eine Verstopfung da ist, dann finde ich es sehr effektiv, wenn man eine Saugglocke einsetzt oder eine Rohrspirale, um den Abfluss zu reinigen. Oder was man auch machen kann, ist einfach den Siphon abschrauben und reinigen.»

Zum Download