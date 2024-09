Beim Einkaufen, am Kiosk, in den Ferien – die Plastikkarte ist an der Kasse schnell gezückt und der Betrag passt immer. Doch: Gratis sind Debit- und Kreditkarten nicht. Beim Einsatz fallen zusätzliche Kosten an, die oft gar nicht auffallen.

Die Karten im Test Box aufklappen Box zuklappen Kreditkarten Swisscard Cashback Cards Amex

Poinz Swiss Loyalty Card Amex

Loeb Club Visa Karte

Spar Mastercard World

Certo One Mastercard

Coop Supercard Mastercard/Visa

Ikea Family Kreditkarte

Manor World Mastercard

Migros Cumulus Kreditkarte Visa

Poinz Swiss Loyalty Card Visa

Swisscard Cashback Cards Visa/Mastercard

Bonuscard Simply Visa Card

TCS Member Mastercard

UBS Basic Mastercard/Visa

Postfinance Mastercard Standard / Visa Classic Card

Bonuscard LibertyCard Visa

Raiffeisen Mastercard/Visa Silber (für Genossenschaftler)

Raiffeisen Mastercard/Visa Silber (für Nicht-Genossenschaftler)

Cornèrcard Mastercard/Visa Classic

Viseca Mastercard Silber / Visa Classic Debitkarten Alpian

Radicant

Yuh

Zak (ohne Zak Plus)

Neon free

AKB

Migros Bank

Postfinance

Swissquote Light

ZKB

Raiffeisen (für Genossenschafter)

Raiffeisen (für Nicht-Genossenschafter)

BLKB

Valiant

LUKB Visa Debit Classic

Bank Cler

BEKB

BKB

SGKB

UBS

Benjamin Manz und sein Team von der Vergleichsplattform Moneyland.ch haben für «Kassensturz» 20 Kredit- und 20 Debitkarten unter die Lupe genommen. Im Vergleich sind ausschliesslich Schweizer Karten, vor allem Angebote mit tiefen oder keinen Jahresgebühren. Karten von ausländischen Neo-Banken wie Revolut fehlen deshalb.

Welche Karten wurden getestet? Box aufklappen Box zuklappen 20 Kreditkarten

20 Debitkarten

Schweizer Herausgeber

Gratiskarten oder Basic-Angebote der Bankinstitute Teurere Karten wurden nicht im Test berücksichtigt. Diese Karten können Mehrleistungen haben, z.B. Versicherungen, spezielle Bonusprogramme oder Zutritt zu Lounges. «Wenn jemandem diese Mehrleistungen etwas wert sind, kann man auch die teuren Karten in Betracht ziehen», sagt Benjamin Manz von «Moneyland».

2500 Franken oder Euro: je Ausland und Inland

Für unsere Vergleiche setzt die Muster-Konsumentin die Karten einmal im Inland und einmal im Euro-Ausland ein. Beide Male kauft sie für 2500 Franken bzw. Euro ein. Im Ausland tätigt sie insgesamt 75 Transaktionen mit.

00:18 Video Benjamin Manz, Moneyland-Geschäftsführer: «Häufig nehmen die Leute einfach die Karte, die sie von der Hausbank erhalten. Das ist aber meistens nicht die günstigste Lösung» Aus Kassensturz vom 24.09.2024. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Die meisten Schweizerinnen und Schweizer kümmern sich nicht um die Kosten ihrer Debit- oder Kreditkarten: «Häufig nehmen die Leute einfach die Kärtchen, die sie von der Hausbank bekommen», bilanziert Moneyland-Geschäftsführer und Karten-Experte Benjamin Manz. Das seien aber oft nicht die günstigsten Lösungen.

Kreditkarten im Ausland: Kostendifferenz 110 Franken

Die Differenzen im Vergleich sind beträchtlich: Mit dem Ausland-Profil sind es bei den Kreditkarten über 110 Franken. Migros Cumulus Visa punktet mit günstigen Fremdwährungsgebühren und landet mit 64 Franken auf dem ersten Platz.

Berechnung über mehr als ein Jahr Box aufklappen Box zuklappen Berechnet werden die Kosten für drei Jahre und dann auf ein Jahr heruntergerechnet. Warum so kompliziert? Wer mal eine Debit- oder Kreditkarte gewählt hat, bleibt ihr meist über mehrere Jahre treu. Da einige Anbieter im ersten Jahr die Jahresgebühr erlassen, ist für einen fairen Vergleich die Berechnung über mehrere Jahre zwingend.

Am anderen Ende der Rangliste die Raiffeisen Mastercard/Visa Silber für Nicht-Genossenschafter: Die Jahreskosten summieren sich auf 175 Franken.

Debitkarten im Ausland: Neo-Banken die beste Wahl

Bei den Debitkarten sind die sogenannten Neo- oder Smartphone-Banken dank günstiger Wechselkurse und Fremdwährungsgebühren klar vorn.

00:18 Video Benjamin Manz, Moneyland-Geschäftsführer: «Debitkarten von Neobanken sind häufig am günstigsten, wenn es um Wechselkurse geht.» Aus Kassensturz vom 24.09.2024. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Unsere Muster-Konsumentin bezahlt für die Karte von Radicant nur 1.30 Franken. Aber nicht alle Debitkarten sind im Ausland die richtige Wahl: Die Karten der Bank Cler und der Basler Kantonalbank kosten pro Jahr 210 Franken.

Cashback-Karten im Inland

Auch im Inland-Profil beträgt die Differenz 120 Franken. Mit der Swisscard Cashback Cards Amex erwirtschaftet unsere Muster-Nutzerin sogar einen «Gewinn» von 33 Franken.