Für den Velo-Transport bietet der Markt Anhänger für Dach, Heck und für Anhänger-Kupplung an. Die verschiedenen Systeme haben Vor- und Nachteile. So sind preislich die Dach- und Heck-Träger generell günstiger als Träger für die Anhänger-Kupplung. Und wenn diese am Auto nicht vorhanden ist, kommen noch mal einige Hundert bis Tausend Franken für die Kupplungs-Montage hinzu.

Der grosse Vorteil der Kupplungsträger ist die erhöhte Sicherheit. Ein System-Vergleich von TCS und ADAC aus dem Jahr 2022 zeigte dies deutlich auf. Deshalb wurden in diesem Test nur Kupplungs-Modelle getestet.