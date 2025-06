In fliessenden Gewässern sollten Drybags nicht am Körper befestigt, sondern nur in der Hand gehalten werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich die Leine an einem Ast verfängt und der Schwimmer oder die Schwimmerin unter Wasser gezogen wird. Viele Hersteller schreiben in ihren Anleitungen, dass ihr Schwimmsack nicht unter Wasser gedrückt werden dürfe.